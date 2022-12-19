Первый пошел! Канада объявила о конфискации активов Абрамовича

16:29 20.12.2022 Запад четко указал российским олигархам - или возвращаетесь в Россию, или забудьте, что были обеспеченными людьми

Юрий Енцов

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Александр Шатилов Дмитрий Аграновский



Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу опять не повезло, Канада объявила о предстоящем аресте и конфискации его имущества. Об этом заявила министр иностранных дел этой страны Мелани Жоли. Она считает, что правительство добьется конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd., которую власти связывают с Абрамовичем.



Это частная инвестиционная компания, предоставляющая состоятельным клиентам всевозможные услуги, включая управление активами посредством структурированных инвестиционных фондов. На самом деле это что-то вроде риелторской фирмы, продающей элитную недвижимость, причем не в Канаде, а в США.



Оттава впервые пользуется возможностью конфисковать имущество тех, кто попал под санкции. А Канада - первая страна из "большой семерки", которая подобные меры примет. Министру Жоли придется подать в суд заявление о конфискации активов "в пользу короны". А конфискованное можно будет направить "на восстановление Украины и компенсацию жертвам военных действий", сообщает РБК.



Политолог, профессор, декан факультета социальных наук Финансового университета Александр Шатилов считает, что пришел конец двойной игре Романа Абрамовича и других российских богатеев, живущих в Европе и Америке:



- Запад начал без каких-то реверансов давить на миллиардеров через их активы. Мне кажется, что это решение канадских властей - "первая ласточка" будущей жесткой травли. Канада очень четко вписана в англосаксонский мир, и в этой ситуации без воли своего соседа, без указки из Вашингтона, вряд ли канадские власти пошли бы на такого рода демарши.



"СП": - Видимо у Запада оставались определенные надежды на Романа Аркадьевича и некоторых других российских богачей?



- На Западе надеялись, что тем удастся склонить российское руководство к какому-то благоприятному для Запада варианту развития событий. Но видимо что-то пошло не так, и решили надавить на крупный бизнес, создать непосредственную угрозу их активам. Более того, пообещали полученные от реализации активов средства перенацелить на поддержку киевского режима.



Речь не идет о том, чтобы восстанавливать Украину. По большому счету Запад вообще не собирается вкладываться в незалежную, тем более сейчас, когда военные действия продолжаются. Речь идет о закупке на конфискованные средства вооружений, экипировки для украинской армии.



"СП": - Все же обещают сделать по закону, обратятся в суд. Глядишь, канадский королевский суд встанет на сторону ни в чем не повинного Абрамовича…



- На это ему не стоит рассчитывать. Правовое государство Запада - это откровенный миф. Там не только двойные, а даже тройные стандарты действуют более чем откровенно. Решение будет принято политическое, а не юридическое. Поэтому надеяться на объективность канадского правосудия Абрамовичу не стоит.



Я считаю, что российским богачам в такой ситуации скорее стоит сплотиться вокруг нашего государства, чем пытаться метаться по миру в поисках каких-то компромиссов. Даже двойственную позицию им никто не простит.



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"СП": - Но ведь прецеденты уже были, британские власти заморозили счета российского предпринимателя Петра Авена, попавшего в британский санкционный список. Потом немного разморозили, чтобы он смог оплатить долги и осуществлять повседневные траты, оплачивать коммунальные расходы. Разрешили доступ к £1 млн. на счетах. Он еще жаловался, что зря его британцы шпыняют, на Путина влиять невозможно. Ну никак! А вот теперь канадцы за Абрамовича взялись, словно британских газет не читали…



- Абрамовича четко поставили перед выбором: либо ты занимаешься бизнесом у нас, либо примыкаешь к российской власти, и тогда мы тебя добьем всякими экономическими санкциями. Мол, "выходи из окопов" и становись нашим агентом влияния в российской элите. На мой взгляд, ему поставлен именно такой ультиматум.



Далее дело за самим Абрамовичем, как он попытается разрулить ситуацию. Мне кажется, в любом случае такая очень двойственная и неоднозначная позиция ни в коем случае не поможет ему нормализовать отношения с Западом. Там его, мне кажется, уже списали. Могут с ним играть, но прежних романтических отношений между Абрамовичем и его западными партнерами уже не будет.



"СП": - Но ведь если он выскажется против России, против проведения спецоперации на Украине, то его активы здесь, скорее всего, тоже пострадают. Получается, как в старом фильме: "красные пришли - грабют, белые пришли - грабют", куда бедному олигарху податься?



- Я думаю, что даже если он и выскажется против России, на Западе его не услышат. В любом случае активы арестуют, а его влиянию наступит конец. Но и в России будут все пути перекрыты. Поэтому, мне кажется, у олигархов остается один путь - поддерживать Российскую Федерацию. Это единственный шанс сохранить имущество и выйти из этой переделки, что называется, без серьезных потерь.



Посол России в Канаде Олег Степанов назвал действия канадской стороны грабежом и еще одним подтверждением того, что неприкосновенность частной собственности на Западе перестала существовать. Посольство в обозримой перспективе не рекомендует вести дела с Канадой, поскольку ее ценность как торгового партнера России равна нулю, передает ТАСС.



Абрамович попал в санкционный список Канады еще в самом начале спецоперации, в марте. Он находится практически под всеми санкциями Запада.



Он уже продал футбольный клуб "Челси", которым владел почти двадцать лет и сделал самой успешной командой Англии. При Абрамовиче эта лондонская команда стала обладательницей Суперкубка УЕФА, завоевала более двух десятков трофеев, больше, чем за сто лет своей истории. Можно это назвать пафосно: "завершилась целая эпоха в английском футболе", а можно по сути - "отжали". Хотя и не бесплатно, а за пять миллиардов долларов. Клуб, под давлением санкций, перешел к новым собственникам, американским предпринимателям Тодду Боэли и Марку Уолтеру, а также швейцарцу Хансйоргу Виссу.



Адвокат Дмитрий Аграновский считает Абрамовича одним из самых вредных для российского государства людей:



- То, что находится в собственности Романа Абрамовича, должно быть прежде всего национализировано Россией.



На Западе наш режим считают "олигархическим" и, как им кажется, бьют по самому больному месту - по их инстинкту самосохранения, по их жадности, надеясь, что "олигархи могут повлиять на Путина". Я думаю, что эта установка абсолютно ложная. Ведь большинство народа олигархам, мягко говоря, не сочувствует.



А что касается судебных решений, то это, вне зависимости от моего отрицательного отношения к Абрамовичу, самый настоящий грабеж. Это незаконный отъем собственности. Не важно, примет ли это решение суд, или другие органы, там судебная система абсолютна подконтрольна политикам - и что ей скажут, то она и сделает. Она может проштамповать любое решение.



"СП": - Это выглядит как "разрыв шаблона". Мы же все слышали про "басманное правосудие" и вот теперь у них там такое творится?



- Там оно "бассманное в квадрате". Поверьте, я этим занимался профессионально как юрист, специалист по международному праву. Там при необходимости суд примет любое решение. Есть такая очень старая, еще дореволюционная поговорка: "Закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло" - она в полной мере относится к зарубежному правосудию. Не надо строить иллюзий.



С одной стороны, я ни грамма не сочувствую ни Абрамовичу, ни другим олигархам. Тем более что Владимир Путин им все говорил, что этим кончится, переводите капиталы в нашу страну. Они не очень слушали и теперь будут свои капиталы терять.



Но, с другой стороны, это же не их капиталы. Это, по сути, наши деньги, незаконно приватизированные в 90-х. И будем терять их в конечном итоге мы. Имущество олигархов должно быть национализировано в нашей стране. А если это происходит где-то еще, в Канаде, в Англии или Франции - это абсолютно незаконно.



Канада - ярко выраженное недружественное государство. Не надо туда ездить, переводить деньги. Есть масса активно развивающихся приличных государств: от Китая до Индии, от Вьетнама до Бразилии. Есть куда средства вложить, есть где отдохнуть и недвижимость купить. А недружественные - грабители. Они в любой момент могут все отнять, но создадут при этом некую видимость законности.



"Путинские олигархи причастны к незаконному и варварскому вторжению России в Украину. Канада не станет убежищем для их добытых нечестным путем доходов, и сегодняшнее заявление демонстрирует нашу решимость добиться того, чтобы российская элита заплатила цену за свою поддержку жестокого путинского режима. Использование российских активов для восстановления Украины справедливо и уместно", пишет вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, к которой полагается обращаться "достопочтенная".



Но любопытно, что дед по материнской линии этой самой "достопочтенной" Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских украиноязычных газет, в которых прославлялись Адольф Гитлер, вермахт и СС, велась антисемитская, антипольская и антисоветская пропаганда. В конце войны дед сдался американцам и эмигрировал в Канаду. А внучка побыла министром иностранных дел Канады, занимала еще несколько министерских постов.



В общем, старая гнусная песня. И отец нынешней главы канадского МИД, вышеназванной Мелани Жоли был функционером Либеральной партии в Квебеке. Как и папаша Джастина Трюдо, нынешнего премьер-министра Канады, Пьер Трюдо тоже был премьер-министром. Кстати пытался проводить самостоятельную политику, чего про сына не скажешь. Источник - svpressa.ru

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