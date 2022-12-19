Завершено строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги

16:42 20.12.2022

Алматы. 20 декабря. – Завершено строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.



"В настоящее время все основные работы по строительству автодороги завершены. Ведется благоустройство и установка системы взимания платы за проезд. Согласно закону о концессиях, проекты передаются инвесторам только после принятия государством на баланс. В этой связи ввод в эксплуатацию планируется во второй половине 2023 года", – сказал председатель комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин.



Ведомство сообщает, что строительство началось в 2020 году, срок был запланирован на 50 месяцев. Однако, получилось реализовать проект с с опережением.



"Проект БАКАД осуществляет турецко-корейский консорциум. Скоростная трасса в основном будет шестиполосной, а местами – четырехполосной. Поэтому расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно будет преодолеть всего за полчаса", – говорится в сообщении.



БАКАД начинается от поселка Кыргауылды недалеко от Каскелена и заканчивается в поселке Кызылкайрат около Талгара. Трасса будет пролегать через 14 населенных пунктов в Карасайском, Илийском и Талгарском районах Алматинской области. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай - Западная Европа.