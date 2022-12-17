 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.12.2022
21:01  Amnesty International обвинила сына маршала Хафтара в военных преступлениях в Ливии
20:57  В премьеры Молдовы рвется бизнесмен-аферист Илан Шор
19:00  "Их арестовал не я...", - Садыр Жапаров (интервью)
16:42  Завершено строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги
16:29  Первый пошел! Канада объявила о конфискации активов Абрамовича
16:17  В Европе опасаются катарского газового демарша, - НГ
16:16  Триллион для начала: сколько европейцы потратят на газ

16:14  Путь-дорожка нефтяная. Республики ЦА ищут маршруты в обход России, - Сергей Кожемякин
16:13  Их борьба: в Литве продолжают уничтожать русский язык
14:26  Теплеет. Кыргызам удалось перезапустить 4-й гидроагрегат Токтогульской ГЭС
13:04  В Иране арестована "за антииранскую деятельность" популярная киноактриса Таране Алидусти
12:29  Младшеклассников всех школ Узбекистана обеспечат бесплатным питанием
12:09  Африканский ответ РПЦ: впервые в сан рукоположены местные афро-православные
12:05  Самарканд и Наманган в Узбекистане станут "городами республиканского подчинения"
11:50  Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом, - "Взгляд"
10:47  Жену племянника Елбасы заставили вернуть в КазБюджет 6,6 млрд. тенге
09:18  Европейский газовый потолок может изменить перспективы турецкого хаба, - М.Сергеев
08:18  Новый СССР возможен лишь как "Союз верных", - СП
08:15  Турция и Греция опять делят Эгейское море, - НГ
07:51  К голодающим оппикам в Бишкеке присоединился Азимбек Бекназаров
01:26  Государство без государственников: какой должна быть политическая элита в "Новом Казахстане"
00:54  Что происходит с СOVID в Китае. И каковы прогнозы на ближайшее будущее
00:51  Неприятные параллели: Ташкент решает проблемы в Каракалпакии лучше, чем Душанбе в Бадахшане, - А.Грозин
00:48  Восток к Китаю не сводится. С Пекином дружить взахлеб не получится, да и не нужно, - А.Храмчихин
00:35  Россия и Центральная Азия в условиях стратегической неопределенности, - Булат Султанов
00:30  Почему казахстанские имамы проигрывают исламским блогерам?
00:29  Новый госбанк Кыргызстана еще не работает, но ему выделяют 500 миллионов сомов
00:25  Как деньги превратились в главную угрозу для человечества, - Борис Акимов
00:07  Диванный оптимизм обреченных. КазПравительство напоминает похоронную команду, - А.Косанов
Понедельник, 19.12.2022
20:57  Экологическую партию Узбекистана возглавил Абдушукур Хамзаев
20:38  Расисты застебали "африканскую" сборную Франции по футболу
19:57  Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
19:03  Путинерия. В России создано новое детское движение
18:55  Журналисты Токаеву: Дело против Козачкова саботирует обещанные Вами политические реформы
18:37  Метеороид пробил обшивку "Союза МС-22". МКС пикирует в Землю
18:33  Израиль готов парализовать аэропорты Сирии, - НГ
18:03  Вышла монография Д.Аманжоловой и др. "Советская федерация: от империи к модерности. 1917–1941 гг."
15:05  Фильм Актана Арыма Кубата "Эсимде" выиграл Гран-при кинофестиваля "Евразия"
14:57  В Оше майор полиции проглотил взятку (деньгами)
14:36  В госорганах Узбекистана будут проводить "гендерный аудит". Считать баб?
14:34  Узбекистан отправил первый контейнерный поезд через Каспий
13:54  В Сиамском завливе затонул военный транспорт Таиланда HTMS Sukhothai: 100 морпехов отбиваются от акул
13:38  Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром, - Игорь Юшков
12:45  Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза
12:41  РосАрмия докладывает о зачистке города и укрепрайонов Марьинки
12:32  Кого Эрдоган намерен разменять в Сирии - Россию или США? - Ст.Тарасов
12:11  Экс-премьер Темир Сариев избран президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана
12:03  Кокаиновая власть. Среди правящей элиты западных стран появляется все больше наркоманов
12:01  Ликвидация Православия как цель "проекта Украина", - Кирилл Фролов
11:28  Эрдоган курдов давит. Однако Анкара до сих пор не получила согласия на операцию от России и США, - СП
11:12  В Киргизии перетряхнули руководство Минсельхоза
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
"Их арестовал не я...", - Садыр Жапаров (интервью)
19:00 20.12.2022

Президент дал комментарии по Кемпир-Абаду, арестованным и проблеме смога
17 декабря 2022

Президент дал комментарии по Кемпир-Абаду, арестованным и проблеме смога

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" прокомментировал вопросы по Кемпир-Абадскому водохранилищу, арестованным по подозрению в госперевороте и проблеме смога в Бишкеке.

(свободный перевод)

Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Членам "Комитета по защите Кемпир-Абада", находящимся под стражей, продлили срок ареста. Действительно ли с их стороны были какие-то попытки устроить массовые беспорядки, дестабилизировать обстановку в стране или это политические гонения?

- Во-первых, если у тех, кто именует себя так называемым "Комитетом по защите Кемпир-Абада", хватило ума только на это, то про остальное и говорить не нужно. Более 90% из тех, кто сегодня находится под арестом, не раз принимали участие в закрытых обсуждениях по вопросу границ. Соответственно, они должны лучше меня знать, что вопрос Кемпир-Абада решался в нашу пользу. Но, несмотря на это и не найдя других причин для организации госпереворота, они зацепились за Кемпир-Абад.

Мы не отдаем Кемпир-Абад, наоборот, вводим совместное управление по принципу 50 на 50. Возвращаем. До этого узбекская сторона на 100% управляла этим водохранилищем. К плотине с нашей стороны ни то, чтобы люди подойди, даже мышь не могла проползти. Или это неправда?

Наш единственный минус в том, что мы с самого начала рассматривали вопрос за закрытыми дверями вместо того, чтобы рассматривать открыто. Мы опасались, чтобы достигнутые в нашу пользу договоренности не рухнули. Пока договор не будет ратифицирован одна из сторон передумает, то вопрос не решится. До ратификации у каждого есть право вносить изменения. Поэтому до ратификации в Жогорку Кенеше мы рассматривали эти вопросы за закрытыми дверями. А те, кто в свою очередь, все понимая, делали вид, что ничего не понимают, хотели просто воспользоваться ситуацией. Они постоянно будоражили народ, говоря, что раз вопрос решается за закрытыми дверями, значит, не в нашу пользу. И именно такие вот провокаторы прямиком отправились в тюрьму. После ратификации ни одна из сторон не имеет права идти назад. Никто не сможет передумать. Вот сейчас в вопросах границ поставлена точка. То, что вопрос решился в нашу пользу, народ удостоверился сам.

Родители женщин, находящихся под стражей, обращаются к Вам с просьбой проявить милосердие и выпустить их на свободу. Как Вы это прокомментируете? Действительно, можно ли проявить милосердие и освободить их?

- Во-первых, прежде чем обращаться ко мне, они должны обратиться к самим арестованным. За два года из уст этих людей льется только ложь. Я никого не подстрекал, не обращал внимание. Просто не хотел ровняться на них. Или кто-нибудь, слышал, что я в течение двух лет сказал им что-то в ответ? Нет. Я и впредь не буду обращать внимание.

А почему родители, которые сегодня обращаются ко мне, не обратились тогда к свои дочерям со словами: "Будьте воспитаны, не надо клеветать! Зачем вам переворот?". Почему они не вразумили их, пока не стало поздно?!

Во-вторых, не я же этих женщин приводил за руку на собрание, где обсуждался вопрос госпереворота. Не я заставлял писать план, чтобы каждый по 100, по 1000 человек привезли. Они говорили, что нужно привезти народ на Портерах (Hyundai Porter). А народ для них кто, чтобы привозить их вот так на Портерах? Народ сейчас все видит и понимает, кто есть кто, и кто как работает.

В-третьих, их арестовал не я. У силовых структур, у каждого перед законом, перед государством есть свои обязанности. Они отвечают как за внутреннюю, так и за внешнюю безопасность. Если они не смогут вовремя предупредить угрозу или как-то не справятся со своими обязанностями, то все будут отвечать. Поэтому силовые структуры сработали своевременно. Арестовали. Они же не будут их гладить по голове за планы госпереворота. Теперь их судьбу решаю не я, а суд. Если они невиновны, то их оправдают. Я никому не могу дать приказ освободить кого-то. Работают законы. Отныне мы должны научиться жить по закону. До каких пор по любому поводу мы будем винить президента? Из-за того что я не вмешивался, были оправданы все те, кто проходил по делу по Октябрьским событиям. Я всем говорю, чтобы никто не вмешивался в работу судей.

Уже несколько дней как небо над городом чуть прояснилось. Но проблема смога в Бишкеке стоит остро уже с начала зимы. Некоторые депутаты парламента обвинили в этом мэра, предложив снять его с должности. Как вы считаете, в чем же все-таки корень проблемы: в ТЭЦ, в качестве угля или в чем-то ином? Исследуют ли власти этот вопрос?

- Смог не исчезнет моментально, если мы снимем мэра. Чтобы контролировать уровень смога, должна быть поддержка со стороны нашего общества. ТЭЦ выделяет лишь 10-15% дыма, накрывающего город. Мы это сами воочию увидели во время недавнего полета на вертолете над жилыми массивами. Весь остальной процент смога исходит от новостроек, частного сектора, саун и бань. Они сжигают резину, а также остатки тканей из швейных цехов. Такие случаи соседи должны сами контролировать и не позволять сжигать, поскольку выхлоп от их горения наносит вред каждому жителю этой округи. Неважно, сосед ли вы или просто прохожий, о таких случаях нужно говорить и пояснять о последствиях, сообщать в соответствующие органы. Только тогда мы сможем избавиться от смога.

Конечно же, власть тоже принимает меры и не бездействует. Мы тут же поручили провести рейд по частному сектору - сжигающих резину или тряпки для обогрева дома будут штрафовать, а сауны будут закрывать. Но если народ будет еще сам контролировать проблему, это даст больший результат, чем проводимые рейды.

Сейчас в новостройках много частных бань. Вот они и сжигают. Я поручил кабмину строить там бани. Ну и самое важное - мы собираемся усилить работу по строительству ГЭС. На сегодня возводится около 50 малых и средних ГЭС. С их запуском у нас появится возможность избавиться от смога, полностью перейдя на электроэнергию.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671552000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новый порядок законотворческой работы приняли на совместном заседании палат Парламента
- Сенат определил повестку предстоящего заседания
- В повестке Мажилиса законопроекты по вопросам здравоохранения, ЖКХ и разрешения трудовых споров
- Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- В Национальном Банке состоялось заседание Совета по финансовой стабильности
- 655 медицинских объектов построят за 3 года в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Коррупция и педофилия. Хроника преступности на Юге Казахстана
- Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия предприятий, сопряженного в том числе с похищением человека
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  