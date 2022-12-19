Amnesty International обвинила сына маршала Хафтара в военных преступлениях в Ливии

21:01 20.12.2022

Перестановка фигур

Военные преступления совершали боевые отряды под командованием Саддама Хафтара сына главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, заявила организация Amnesty International в своем аналитическом брифинге, 19 декабря сообщает ливийский канал The Libya Observer.



Особое внимание в своем аналитическом брифинге Amnesty International уделило вооруженной группе Тарика Бен-Зейада (ТБЗ), командиром, которой является сын фельдмаршала Халифы Хафтара Саддам Хафтар.



Amnesty International назвала свой аналитический брифинг "Мы - ваши хозяева". В нем организация обвиняет Саддама Хафтара и его заместителя Омара Имраджа в том, что они как минимум знали о многочисленных преступлениях, которые совершали подконтрольные им вооруженные формирования и не остановили их.



По информации Amnesty International, ее группы собрали свидетельские показания, в том числе свидетельства очевидцев, аудиовизуальные материалы и официальные заявления о том, что Саддам Хафтар, де-факто лидер группировки, и Омар Имраджа, номинально командующий должны были знать о совершаемых их подчиненными преступлениях.



"Они, по крайней мере, были полностью осведомлены о нарушениях, совершенных в центрах содержания под стражей, контролируемых ТБЗ", - заявила Amnesty International.



По мнению Amnesty International, ТБЗ осуществляла террор против тех, кто критиковал Ливийскую национальную армию.



"С момента своего появления в 2016 году вооруженная группа Тарика Бен Зейада терроризировала людей в районах, находящихся под контролем ЛНА, причиняя целый ряд ужасов, включая незаконные убийства, пытки и другие виды жестокого обращения, насильственные исчезновения, изнасилования и другие формы сексуального насилия, а также насильственные действия. перемещению - без страха перед последствиями", - сказал Хусейн Бауми, исследователь Amnesty International по Египту и Ливии.



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По словам Amnesty International, у организации есть материалы по случаям произвольного задержания и насильственного исчезновения 25 человек в период с 2017 по 2022 год из-за их политических взглядов или их племенной, семейной или региональной принадлежности.



По мнению Amnesty International, если международное сообщество не изменит свой подход к Ливии, чтобы поставить права человека выше недальновидных политических интересов, бессчетное количество людей, живущих во власти ТБЗ, могут быть похищены, убиты, подвергнуты пыткам или исчезнут.



Напомним, военные действия в Ливии между Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) прекратились летом 2020 года. 23 октября 2020 года в Женеве было подписано соглашение о прекращении огня. Соглашение предполагало проведение единых выборов в стране 24 декабря 2021 года, создание на этот период единого временного правительства, создание единой армии и вывод всех иностранных сил.



По результатам форума в Женеве главой Временного правительства национального единства Ливии стал Абдель Хамид Дбейба, но он не смог организовать проведение выборов президента и парламента страны, запланированные на 24 декабря 2021 года.



10 февраля 2022 года парламент Ливии избрал на пост нового премьер-министра временного правительства Ливии Фатхи Башагу. Который должен был сменить на посту главу Временного правительства национального единства Абделя Хамида Дбейбу.



Дбейба отказывается покидать пост премьер-министра и опираясь на лояльные ему вооруженные группировки продолжает удерживать столицу страны город Триполи. Не позволяя новому правительству Фатхи Башаги начать свою работу из столицы государства.



Халифа Хафтар поддержал Фатхи Башагу и выступил против правительства Дбейбы, которого поддерживают США и Великобритания.