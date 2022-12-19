Китайский бизнес готовит новый десант в ЦентрАзию

22:16 20.12.2022

Китайский бизнес отправится в конце года налаживать контакты в Центральной Азии



Представители предприятий Синьцзяна в конце декабря намерены отправиться в 15-дневную торгово-экономическую поездку, в ходе которой посетят крупнейший город Казахстана Алматы, столицу Узбекистана Ташкент и столицу Ирана Тегеран. Эта поездка необходима китайскому бизнесу для налаживания контактов.



12 декабря народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района организовало зарубежный визит торгово-экономической делегации и рабочей группы по вопросам торгового сотрудничества в пять стран Центральной Азии, целью которого стало проведение мероприятий по расширению торгово-экономического сотрудничества.



Ассоциация промышленности и торговли города Хоргос взяла на себя инициативу по организации поездки в три страны Центральной и Западной Азии, которая будет способствовать расширению присутствия китайских компаний на международном рынке. Отметим, этот шаг получил широкую поддержку со стороны предприятий внешней торговли города Хоргос, пишет газета "Жэньминь жибао он-лайн".