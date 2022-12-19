В Новом Узбекистане знание родного языка должно стать обязательным, - Ш.Мирзиеев

22:19 20.12.2022

"Знание родного языка должно стать обязательным" - президент

"Новому Узбекистану не подходят такие слова, как „Мой ребенок знает иностранные языки, но не знает родного языка". Знать иностранный язык надо, но знать родной язык обязательно", - заявил президент Шавкат Мирзиеев в своем послании парламенту и народу страны.



Президент Шавкат Мирзиеев, говоря в послании парламенту и народу Узбекистана о развитии сферы образования, отметил необходимость повышения внимания к знанию родного языка.



"Внимание к нашему родному языку, являющемуся символом нашего национального самосознания, основой нашей духовности, будет еще более усилено", - заявил он.



"Конечно, в семье мы должны знать и иностранный язык, это сейчас требование времени. Но знание родного языка должно стать обязательным. Обязательным!", - подчеркнул президент.



"Новому Узбекистану не подходят такие слова, как „Мой ребенок знает иностранные языки, но не знает родного языка". Знать иностранный язык надо, но знать родной язык обязательно", - добавил Шавкат Мирзиеев.