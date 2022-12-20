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Украина побудила Россию и КНР укрепить военное сотрудничество, - Владимир Скосырев
00:03 21.12.2022

20.12.2022

Пекин пошел наперекор предупреждению Вашингтона

Украина побудила Россию и КНР укрепить военное сотрудничество
Владимир Скосырев

Китай обладает самым значительным военно-морским флотом в мире.
Российские и китайские корабли проведут совместные учения в Восточно-Китайском море. В маневрах примут участие самолеты и вертолеты двух стран. Согласие Пекина на эту демонстрацию морской мощи на фоне событий в Украине навлекло на него критику со стороны Госдепартамента США. Как видно из его заявления, Китаю нужно бы помочь завершению конфликта, а учения этому противоречат. Китаю также не следует оказывать РФ помощь в военной сфере. Косвенным ответом Америке послужило сообщение Минобороны КНР, в котором подчеркивается, что Москва и Пекин сообща противостоят угрозам безопасности на море.
Маневры пройдут с 21 по 27 декабря. По сведениям пресс-службы Восточного военного округа РФ, запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб артиллерией по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия. Как передал ТАСС, от России будут участвовать флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут задействованы два эскадренных миноносца, два сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка.

По сведениям из Министерства обороны Японии, ранее девять китайских кораблей приплыли в западную часть Тихого океана. Среди них авианосец "Ляонин" и эсминец "Лхаса", оснащенный управляемыми ракетами. Как указало японское министерство, неизвестно, будут ли они участвовать в учениях с Россией, но эта боевая группа более значительная, чем отправлялась прежде. На авианосце истребители отрабатывали взлет и посадку на палубу.

Агентство АР утверждает, что Россия и Китай укрепляют военные связи на фоне напряженных отношений с США. В ноябре бомбардировщики Ту-95 и китайские самолеты H-6K провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Тогда российские бомбардировщики впервые приземлились в Китае, а китайские бомбардировщики – на базе ВВС в России. А в сентябре Китай направил на маневры в Россию более 2 тыс. своих военных, более 300 боевых машин, 21 самолет и три корабля. Тогда Китай впервые послал подразделения из трех родов войск на учения в Россию.

Китай принципиально отказывается критиковать Москву и обвиняет США и НАТО в том, что это они спровоцировали Кремль на специальную военную операцию в Украине. Такая линия Китая, естественно, США не устраивает. В начале следующего года госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в КНР. Конфликт в Украине станет одной из ведущих тем на переговорах. Глава американской дипломатии будет ратовать за то, чтобы Китай, пользующийся влиянием на Россию, способствовал завершению конфликта, говорится в заявлении Госдепа.

Договоренность о визите была достигнута во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом в ходе саммита G20 в Индонезии в ноябре. Судя по комментариям в китайских социальных сетях, а также выступлениям китайских политологов, часть общества в КНР желает улучшения американо-китайских отношений. А тесные связи с Россией, втянутой в боевые действия, рассматривается как препятствие на этом пути. Более того, такие аналитики, как Ли Янь, заместитель директора китайского Института мировых политических исследований, утверждает, что тесные связи с Россией во время украинского конфликта увеличивают риски для безопасности самой КНР.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "Совместные маневры кораблей России и Китая можно рассматривать как ответ на агрессивную политику США и их союзников. Но нужно учесть, что Россия и Китай много лет осуществляют взаимодействие вооруженных сил как в двусторонних, так и многосторонних форматах. Это один из аспектов стратегического партнерства. Тем более что по многим проблемам международной жизни позиции России и Китая близки или совпадают".

Отвечая на вопрос "НГ" об авианосце "Ляонин", военный эксперт Василий Кашин сказал, что "прежде в совместных учениях принимали участие эсминцы. Маневры проводились ежегодно, начиная с 2012 года. Один раз из-за пандемии учения не состоялись. Если к другим китайским кораблям присоединится авианосец, то это был бы большой шаг вперед".

Источник - НГ
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