Запад больше не может скрывать правду о поражении Украины, - Джордж О*Нил

00:49 21.12.2022

The American Conservative

США



И это называется "победой"?

TAC: Запад больше не может скрывать правду о поражении Украины



Западные СМИ постоянно твердят о "победе" Киева, но факты говорят о том, что Украина переживает настоящую трагедию, и скрывать это становится все сложнее, пишет TAC. Западу пора взглянуть в правде в глаза и настаивать на переговорах, подчеркивает автор статьи.



Западные лидеры не могут больше скрывать правду об Украине.



Джордж О’Нил-младший (George O'Niell Jr.)



Недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен неосмотрительно раскрыла разрушительные последствия конфликта на Украине.



"По имеющимся оценкам, на сегодняшний день погибло более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военнослужащих", - сказала она. Комментарий вызвал резкую реакцию, и ЕС позже удалил это заявление из видеозаписи выступления. Этот разгул цензуры, который так и остался без объяснения, продемонстрировал растерянность поставщиков утвержденного нарратива.



Если оценка фон дер Ляйен верна, то украинских солдат погибло почти в десять раз больше, чем сообщает Киев. Реплика президента Еврокомиссии показывает, что даже самые убежденные сторонники этого кровавого и ненужного вооруженного конфликта больше не могут скрывать правду: Украина рискует проиграть.



Основные СМИ и администрация Байдена до посинения настаивают на том, что Украина побеждает Россию. Но факты на местах не соответствуют их повествованию. И администрация, и средства массовой информации прекрасно знают об этом. "Ястребы" знают, что их циничная политика в отношении Украины не привела к вытеснению россиян из страны. К сожалению, именно украинцы несут огромную цену такого внешнеполитического провала. Их нация разрушена ради и по подстрекательству глобалистской американской империи.



В условиях, когда Украина теряет контроль над хорошо защищенными и важными трассами вокруг города Бахмут, западная пресса начала кампанию по преуменьшению важности этой потери. Defense Express сообщает: "Разведка Министерства обороны Великобритании заявляет, что захват Бахмута становится в первую очередь символической политической целью для России". На прошлой неделе Financial Times опубликовала статью под заголовком: "Ад, просто ад: противостояние Украины и России из-за Бахмута". Подзаголовок статьи гласит: "Солдаты говорят, что боевые действия к востоку от Донецка и вокруг него напоминают окопные сражения в стиле Первой мировой войны".



Следующая информация является указанием на характер украинской "победы" за предыдущие шесть месяцев.



Украина потеряла примерно 20% своей территории. Не менее 22% украинских сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России. Эти районы представляют собой большую часть территории, которая по Второму Минскому соглашению должна была стать автономией. Из-за провала этих Минских соглашений Россия, собственно, и объявила о проведении специальной военной операции по освобождению данных регионов из-под власти Киева. И, как представляется, на сегодняшний день Москва вплотную подошла к достижению некоторых из своих первоначальных целей.



В мае 2022 года Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что почти восемь миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами, еще шесть миллионов зарегистрированы как беженцы. Зимой эта цифра, вероятно, вырастет еще больше. В результате недавних российских ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре все больше людей покидают Украину. Этой зимой Европа ожидает сотни тысяч украинских беженцев из-за разрушения городов страны. Мэр Киева Виталий Кличко, скорее всего, призовет к эвакуации жителей из-за того, что он не может обеспечить населению элементарных жизненных условий.



Месяц назад CNN сообщил, что не менее 30% украинских электростанций разрушены. По информации BBC, шесть миллионов украинцев остались без электричества. EuroNews недавно сообщил, что две трети Киева обесточены. По оценкам, 80% украинской столицы лишены воды. В новостях сообщают, что Киев готовится выживать без электроэнергии, воды и отопления. Украина эвакуировала города, ставшие непригодными для проживания без отопления и электричества. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что миллионы людей этой зимой "окажутся под угрозой".



Журнал Forbes сообщает, что почти половина Украины обесточена. По данным Newsweek, у украинской государственной энергетической корпорации заканчивается оборудование для устранения перебоев в подаче электроэнергии. Как долго украинская столица сможет функционировать без электричества?



По оценкам Центрального банка Украины, ВВП страны в 2022 году снизится на 32%, инфляция достигнет 30%, а безработица составит 30%. The New York Times пишет, что сельскохозяйственная отрасль страны потеряла в результате конфликта около 23 миллиардов долларов. Международный валютный фонд сообщает, что военный конфликт на Украине привел к наибольшей нехватке продовольствия с 2008 года. По информации CNN, связь на Украине полностью зависит от системы Илона Маска Starlink. Если с ней возникнут проблемы, страна погрузится во тьму и тишину.



"По данным Киевской школы экономики, конфликт привел к разрушению зданий и другой инфраструктуры страны как минимум на 127 миллиардов долларов", - сообщает Брукингский институт. А The Washington Post пишет, что украинцы просят 700 миллиардов долларов в дополнение к более чем 100 миллиардам долларов, которые Запад им отправил.



На поле боя Украине трудно захватить любую территорию, которую Россия активно защищает. Недавняя "победа" Киева в Херсоне уже испарилась. Украинская военная машина не в состоянии удержать контроль над городом, который эвакуировал их противник. Все сентябрьские и октябрьские украинские наступления зашли в тупик, а русские, похоже, укрепляют линии обороны и резко наращивают боевые силы, в то время как Украина набирает в ряды ВСУ шестидесятилетних стариков.



Украина также теряет доступ к ресурсам, необходимым ей для продолжения борьбы. У США и Европы заканчивается оружие для поставок. CNN сообщает, что запасы оружия на самой Украине заканчиваются. Военная техника Киева, особенно артиллерия, разваливается, и Запад не может заменить многое из того, что выходит из строя.



Как сообщает Foreign Policy, чиновники НАТО очень обеспокоены нехваткой вооружений у Украины. Даже неоконсерватор Фредерик Каган признает, что альянс оказался не готов к такому конфликту. "На самом деле НАТО не планировала вести такие конфликты, и под этим я имею в виду конфликты со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большим количеством танковых и артиллерийских снарядов, - сказал Каган в интервью Foreign Policy. - У нас никогда не было запасов для такого конфликта". По словам генерального директора Raytheon, тот запас ПТРК Javelin, который был произведен корпорацией за 13 лет, Киев израсходовал всего за десять месяцев.



Так не должно было быть. Украина и Россия могли бы заключить прочный мир, если бы не вмешательство глобалистской американской империи. В марте 2022 года обе стороны, казалось, были близки к согласованию условий урегулирования конфликта. Казалось, что ожидавшееся соглашение гарантирует, что Украина никогда не вступит в НАТО. Проблема НАТО вообще является самой большой во всем этом деле. Однако Соединенные Штаты и Великобритания сорвали сделку, и с тех пор вооруженные действия продолжаются, в результате чего погибли десятки тысяч украинцев, русских и людей других национальностей. Их кровь на руках лидеров США и Великобритании.



Американские военные подрядчики, политики и аналитические центры наживаются за счет Украины и ее несчастных граждан. Остальная Европа страдает от "максимальных санкций", направленных против России, а украинцы продолжают бежать из своей страны. И ничто из этих страданий, по-видимому, не касается людей, отвечающих за американскую внешнюю политику. Им плевать на разорение Украины - их волнует только то, как использовать ее в качестве дубины против России. Это неизбежный продукт мировоззрения Вашингтона, который рассматривает людей как скот.



Без сомнения, цена конфликта для России тоже высока. Она просчитывалась и допускала ошибки на протяжении всей этой трагедии. Но сведения об этом военном конфликте, доведенные до американского народа, не были точным и честными. Что выиграет Украина, потеряв десятки тысяч жизней и значительную часть своей инфраструктуры? Многие украинцы утратили своих близких и пережили суровую зиму из-за таких людей, как Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден и его неоконсерваторов. Западным лидерам пора взглянуть правде в глаза и начать вести дело к переговорам, чтобы спасти украинцев от этой человеческой трагедии.



Джордж О’Нил-мл. - член совета директоров Американского института идей (American Ideas Institute), который издает The American Conservative.