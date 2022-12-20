 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пресечена отправка девушек из Узбекистана в Индию для занятия проституцией
06:41 21.12.2022

Сотрудники органов внутренних дел пресекли деятельность супружеской пары, которая отправляла девушек из Узбекистана в Индию для занятия проституцией.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного ГУВД Ташкентской области и МВД, в аэропорту Ташкента 13 декабря при попытке отправить в Индию двух девушек был задержан гражданин М. Ю. (1978 года рождения), сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

По данным следствия, он вошел в доверие к двум сестрам из Намангана 19 и 27 лет и убедил их в том, что они смогут получать высокий доход.

Выяснилось, что гражданская супруга задержанного сейчас находится в Индии, где встречает девушек и создает им условия для занятия проституцией, а пара планирует на этом заработать. "Они даже оплатили девушкам проезд и визу в Индию", - отмечается в сообщении.

В отношении задержанного и его жены следственным отделом при УВД Кибрайского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Принимаются меры по экстрадиции женщины из Индии.

По данным МВД, за прошедший период 2022 года оперативники ГУВД Ташкентской области задержали 15 человек по 8 делам о торговле людьми. В результате 12 человек, в том числе 9 женщин, избежали участи стать жертвами торговли людьми.

Источник - Газета.uz
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