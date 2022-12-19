Министр транспорта Узбекистана Махкамов начал пользоваться общественным транспортом

08:35 21.12.2022

Министр транспорта Узбекистапна Махкамов начал пользоваться общественным транспортом - ТШТХ

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов после недавних поручений президента начал пользоваться общественным транспортом четыре раза в неделю. Об этом сообщил заместитель главы "Тошшахартрансхизмат" Абдужамил Азизов.



Пользуется ли министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов общественным транспортом? Этот вопрос заинтересовал общественность после появления фотографий министра и главы МВД Пулата Бобожонова в автобусе и в метро.



Заместитель председателя компании "Тошшахартрансхизмат" Абдужамил Азизов на видео, распространенном в интернете во вторник, сообщил:



"Конечно, министр транспорта пользуется общественным транспортом. Я знаю, что после недавних поручений президента он четыре дня в неделю по дороге на работу или после работы пользуется общественным транспортом".



Фото: МВД.Фото: МВД.



16 декабря пресс-служба МВД опубликовала фотографии, на которых видно, как министры внутренних дел Пулат Бобожонов и транспорта Илхом Махкамов едут на автобусе и общаются с людьми на остановках.



Кроме того, в социальных сетях публиковалось видео, где министр внутренних дел едет в метро. 19 декабря также появились видео с руководством ГУВД Ташкента в автобусах и на остановках.



Журналистов сопровождать министров не приглашали. Блогеры, публикующие видео, используют фразы о том, что чиновники "проводят диалог с народом", благодарят их "за то, что они есть", выражают удивление и отмечают: "Можно же, оказывается".



Фото: t.me/uchtepahokimligi.Фото: t.me/uchtepahokimligi.



19 декабря хокимият Учтепинского района Ташкента также опубликовал фотографии с хокимом района Фарходом Абдуллаевым, изучающим "создаваемые в общественном транспорте удобства и имеющиеся недостатки".



Фото: t.me/Tashkent_land.Фото: t.me/Tashkent_land.



С работой общественного транспорта в тот же день знакомился и командующий Национальной гвардией Рустам Джураев.