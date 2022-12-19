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Зачем киргизы учат русский язык? - Бахтияр Койчуев
08:52 21.12.2022

ЗАЧЕМ КИРГИЗЫ УЧАТ РУССКИЙ ЯЗЫК И КАК СДЕЛАТЬ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЕ В СТРАНЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ?
﻿Несмотря на регулярные попытки некоторых политиков #Киргизии играть на языковом вопросе, спрос на русский язык продолжает расти. Признаком этого являются открывающиеся по всей стране частные языковые курсы. О реальном положении русского языка в Киргизии в интервью Ia-centr.ru рассказал заведующий кафедрой истории и теории литературы Кыргызско-Российского Славянского университета, профессор Бахтияр Койчуев.
Зачем киргизы учат русский язык и как сделать его преподавание в стране более эффективным?
– Насколько высок сейчас спрос на изучение русского языка в Киргизии? Родители предпочитают отдавать своих детей в русскоязычные школы и классы или в классы с киргизским языком обучения?

– Спрос на изучение русского языка в школах Киргизии большой. Стремление отдать детей в школы или классы с русским языком обучения определяется социально-экономическими и культурными факторами. Во-первых, родители стремятся дать детям более качественное и разностороннее образование, которое дало бы им перспективы не только в Киргизии, но и за ее пределами. При этом надо иметь в виду, что русскоязычное обучение в некоторых случаях может быть вспомогательным средством изучения иных языков - скажем, европейских и восточных (китайского и японского).

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Общеобразовательные дисциплины в школах с русским языком обучения преподаются на более высоком уровне. Дело в том, что у педагогов этих школ имеются более широкие и профессиональные научные источники и учебно-методические пособия.

Доступ к мировым научным и культурным достижениям в киргизоязычном сегменте более суженный. Для того чтобы получить такой доступ, киргизоязычным педагогам необходимо владеть одним из мировых языков, на которых написан основной корпус всемирной научной и художественной литературы.

Подавляющее большинство населения Киргизии исторически владело русским языком. Он являлся одним из культурообразующих для нашей культуры XX века. Современная ситуация не такая однозначная. В нашей стране открылось много школ с обучением на разных языках: турецком, арабском, английском и китайском.

– Если спрос большой, способны ли имеющиеся учебные заведения – государственные и частные – удовлетворить этот спрос?

– Способны. Общественная потребность ведет к тому, что, помимо государственных учреждений, активизируется и частный сектор. Другое дело, что в зависимости от региона качество образования будет отличаться.

Однако именно социальная востребованность является лучшей мотивацией к работе на данном направлении. Мне известны факты, когда владельцы частных школ сами приглашают иностранных специалистов для организации учебного процесса и чтения отдельных дисциплин.
– Насколько эффективны имеющиеся в школах Киргизии методики изучения русского языка? Справедливо ли утверждение, что они не менялись с советских времен?

– В советскую эпоху в Киргизии сложилась серьезная научно-методическая школа преподавания русского языка и литературы. У истоков данной этнокультуроведческой школы стоял Лев Аврумович Шейман. И сегодня в стране активно работает научный и методический журнал "Русский язык и литература в школах Кыргызстана", издаваемый Министерством образования и науки.

Утверждение, что методика преподавания русского языка в Киргизии не менялась с советских времен, поверхностно. Оно скорее характерно для обывателей, далеких от науки и образования. Само время, перемены в геополитике, демографии, социально-экономических и иных факторах неизбежно трансформируют образовательную среду. Это касается и преподавания русского языка.

Приведу только один пример.

В XX веке большинство киргизского населения владело русским и киргизско-русский билингвизм был реальностью. В то время русскому языку в стране обучали как неродному. Сегодня же в тех регионах, где русскоязычная среда фактически отсутствует, русский язык преподают как иностранный. И это большая разница.

Кстати, в Киргизии языковые центры, преподающие русский язык как иностранный, весьма востребованы. В них обучаются иностранные граждане из разных государств. Более того, в связи с современными геополитическими обстоятельствами наблюдаются факты, когда студенты, скажем, американских колледжей и университетов прибывают на стажировку в Киргизию. Ранее они приезжали на кратковременные курсы в вузы России, а теперь вынужденно переориентировались.

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– Как можно улучшить преподавание языка? Россия отправляет в Киргизию учителей русского – какой вклад в образование они вносят?

– Нужна системная работа – прежде всего расширение коммуникаций, углубление социально-экономического сотрудничества. Отправка преподавателей из России в Киргизию не решает системных проблем, не приносит существенного вклада в развитие образования. Это временные акции. Зачастую преподаватели не знают особенностей менталитета и языка наших граждан, что снижает эффективность их работы.

Местные же преподаватели хорошо знакомы с характерными языковыми ошибками, определяемыми различиями языковых систем. Они строят процесс обучения с учетом этих факторов.

Подготовку кадров надо осуществлять в самой Киргизии. Но с этим дело обстоит не лучшим образом. Приведу только один, но очень показательный пример.

В Кыргызско-Российском Славянском университете, учредителями которого являются Киргизия и Россия, на образовательную программу бакалавриата "Преподавание русского языка и литературы" не выделяется ни одного бюджетного места. Лишь в 2022 году магистратуре на направления "Русская литература" и "Русский язык как иностранный" впервые выделили 20 мест. Однако на преподавание в школах нацелены именно выпускники бакалавриата.

Заработная плата в Кыргызско-Российском Славянском Университете ниже средней не только в целом по республике, но даже в сравнении с другими вузами. Материальное обеспечение в Американском, Кувейтском, Киргизско-Турецком и иных вузах в разы выше.

Между тем преподаватели кафедр в других государственных вузах получают более высокую заработную плату, нежели сотрудники российских образовательных учреждений. Про частные школы и вузы говорить не буду, чтобы не усугублять картину.

– В Киргизии многие используют условные понятия "кыргызы" и "киргизы", разделяя тех и других. Откуда они взялись, для чего их используют?

– Данные понятия имеют историко-культурный и языковой фактор. По фонетическим нормам русского языка произносится "киргиз", по кыргызским – кыргыз. В советскую эпоху в столице Киргизии Фрунзе (ныне Бишкек) и других населенных пунктах проживало преимущественно русскоязычное население. Преподавание велось на русском языке. Во Фрунзе была только одна школа с киргизским языком обучения.

Таким образом, сформировалась русскоязычная среда киргизов, предпочитающих или умеющих говорить только на русском. Естественно, они употребляли русский вариант этнонима – "киргиз". Кыргызоязычное население говорит исконное "кыргыз".

В результате сформировались ментальные различия между "киргизами" с одной стороны и полностью погруженными в национальную культурно-языковую среду "кыргызами" с другой. Это данность, с которой надо считаться, – ее создали русскоязычное образование и российская языковая картина мира. Но придавать этому оценочный (негативный) характер непродуктивно.

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– Тема русского языка в странах Центральной Азии, как и тема истории, в руках нечистоплотных политиков превратилась в манипулятивный инструмент. Какие риски создает чрезмерная политизированность этой темы?

– К сожалению, некоторые недальновидные и неграмотные политики допускают ошибки, или целенаправленно муссируют данную тему. Русский язык закреплен в Конституции Киргизии как официальный и как язык межнационального общения. И в этом отношении он, кажется, защищен.

Однако когда Жогорку Кенеш (парламент) является фактически мононациональным и на его заседаниях звучат требования говорить только на государственном языке (киргизском), у русскоязычного населения возникают определенные опасения.

Вместе с тем у многонационального населения страны все больше растет осознание того, что необходимо знать и изучать киргизский язык. Однако это отнюдь не снижает интереса к русскому языку и другим языкам мира.

Беседовал Евгений Погребняк

Источник - ia-centr.ru
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