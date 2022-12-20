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Тегеран и Брюссель настроены на возобновление "ядерной сделки", - Равиль Мустафин
08:56 21.12.2022

20.12.2022

"Багдадская конференция – 2" была посвящена Ирану
Равиль Мустафин Геннадий Петров

ес, иран, ядерная сделка, иордания, багдадская конференция, оппозиция, протесты Делегации Ирана и ЕС встретились на полях форума.
Во вторник в Иордании состоялся второй раунд Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству. По данным AFP, для участия в мероприятии в Амман прибыли представители ближневосточных стран, а также Евросоюза. Обсуждались как региональные вопросы, так и возвращение Ирана к "ядерной сделке". Не исключено, что на полях форума была затронута тема российско-иранского военно-технического сотрудничества. Тем более что перед Багдадской конференцией было соответствующее резкое заявление представителя США, а ранее были еще и санкции ЕС.

На конференции обсуждались вопросы, связанные с продовольственной, медицинской и энергетической безопасностью в регионе и мире. Согласно данным египетского информационного портала "Аль-Баляд", ее участникам предстояло навести мосты между Багдадом, Тегераном и Анкарой в свете недавних нападений со стороны Ирана и Турции на территорию Иракского Курдистана, а также рассмотреть реализацию проектов трехстороннего сотрудничества между Египтом, Иорданией и Ираком. От встречи в Иордании, кроме того, ожидались улучшение отношений между государствами региона и новый импульс устойчивому экономическому и инвестиционному партнерству Ирака с его соседями.

На полях форума состоялись переговоры главы МИД Ирана Хоссейна Амир Абдоллахиана с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и координатором ЕС по "ядерной сделке" Енрике Морой. По сообщениям информагентств, основное внимание было уделено обсуждению вопросов по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также позиции некоторых официальных лиц Запада в отношении продолжающихся протестов в Иране. Вместе с тем в ходе переговоров не могла быть не затронута тема предполагаемых поставок иранских беспилотников в РФ. Перед Багдадской конференцией заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что тот не направил официальную делегацию в Украину для проверки того, действительно ли РФ применяет там боевые иранские дроны. Для США, а также для ЕС, впрочем, это решенный вопрос: они уже ввели против Ирана санкции за поставку России боевых беспилотников.

Абдоллахиан не скрывал намерения своей страны завершить на полях Багдадской конференции прерванные несколько месяцев назад переговоры по реанимации "ядерной сделки". По его словам, региональный саммит на берегу Мертвого моря дает хороший шанс для завершения переговоров по возрождению СВПД, подписанного а 2015 году, но разорванного в одностороннем порядке Дональдом Трампом тремя годами позже.

Иранский министр надеется, что за последние три месяца позиция США по "ядерной сделке" изменилась и стала более реалистичной. "Я честно говорю о том, что американцы должны сделать выбор между лицемерием и достижением соглашения по сделке, их возвращением к СВПД", – заявил он. На возвращение к переговорам по сделке надеются и в ЕС, который взял на себя роль посредника между Тегераном и Вашингтоном.

Изначально ожидалось, что на встрече в Аммане состоятся контакты между представителями давних региональных соперников – Ирана и Саудовской Аравии. Не исключалось даже, что они пройдут на самом высоком уровне – между президентом Исламской Республики Эбрахимом Раиси и кронпринцем королевства Мухаммедом бин Сальманом. Вплоть до последних дней сохранялась надежда на то, что стороны сумеют вернуться за стол переговоров, которые тайно и с большими перерывами вели Тегеран и Эр-Рияд при посредничестве Багдада еще с апреля 2021 года. Всего было проведено пять раундов таких переговоров.

Однако ожидаемый шестой раунд запланирован иранцами не был. Об этом стало известно, когда новый премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани во время первого официального визита в Иран поинтересовался возобновлением переговоров и упомянул, что скоро отправится в Эр-Рияд. В Тегеране ему ответили, что пока не собираются встречаться с саудовцами из-за того, что они предположительно занимаются подстрекательством к массовым антиправительственным протестам в Иране, вспыхнувшим после гибели в полицейском участке 22-летней девушки курдского происхождения. К началу встречи "Багдад-2" иранцам и саудовцам, очевидно, не удалось договориться о возвращении за стол переговоров.

Очевидный отказ Тегерана продолжать переговоры является неудачей для ас-Судани, который надеялся на то, что контакты между Ираном и Саудовской Аравией позволят Багдаду укрепить свою роль регионального посредника. Прекращение контактов также может иметь региональные последствия, поскольку две страны содействуют противоборствующим силам в Сирии и Йемене, где Иран поддерживает хуситов, воюющих против королевства.

Первый раунд Багдадской конференции прошел в августе 2021 года в иракской столице. В нем приняли участие представители Турции, Иордании, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Франции и Японии. На этот раз площадку для такого мероприятия по соображениям безопасности предоставила Иордания. Однако примерно за три недели до начала форума в этой стране начались серьезные беспорядки, которые чуть было не привели к его срыву. Причиной послужило очередное, 16-е за год повышение цен на топливо, главным образом дизельное, а также постоянно обостряющиеся экономические и финансовые проблемы. Мирные поначалу демонстрации быстро переросли в ожесточенные столкновения с силами безопасности. Кое-где раздавались выстрелы. Десятки человек были задержаны, ранены и даже убиты с обеих сторон.

С волнениями удалось более или менее справиться, и то не везде, лишь за пару дней до начала конференции – после того как власти подписали с забастовщиками мировое соглашение, пообещав пойти навстречу и выполнить некоторые их требования, включая выделение средств на компенсацию расходов за подорожавшее топливо. Тем не менее армейское командование развернуло воинские подразделения вдоль дороги из Аммана к конференц-центру, где на берегу Мертвого моря и проходила "Багдадская конференция – 2".

Источник - НГ
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