Иранской элите хотят отрезать пути бегства в США, - НГ

10:12 21.12.2022

20.12.2022



Клерикальная власть и ее наследники станут целью визовых санкций

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Конгрессмены США работают над законопроектом, который создаст основу для введения визовых санкций против представителей иранской элиты и их ближайших родственников. Инициатива, по словам ее авторов, призвана оказать воздействие на ответственных за силовое подавление протестов в Исламской Республике. Появлявшиеся за последние месяцы сообщения, согласно которым иранский официоз якобы пытается гарантировать себе убежище в других странах на случай падения власти, создают впечатление, что законопроект больше нацелен на предотвращение бегства за границу.



Документ, получивший название "Закон об иранских муллах и элитах", разрабатывается как ответ на силовые подходы Тегерана к погашению протестных акций, продолжающихся с сентября.



Инициатива налагает на Госдепартамент обязательство провести собственную проверку, кто из представителей военно-политической элиты Исламской Республики и их ближайших родственников имеет американские визы, грин-карты или по крайней мере находится в режиме ожидания соответствующих документов. Если исполнительная власть придет к выводу, что эти государственные деятели имеют непосредственное отношение к "грубым нарушениям прав человека", то они и члены их семей должны быть внесены в черные списки.



Впрочем, наблюдатели делают оговорку, что ввести санкции против иностранных чиновников, нарушающих права человека, на практике сложнее, чем кажется в теории. Источник издания Al-Monitor в Госдепартаменте заметил, что обвинения в таких действиях, как приказы о внесудебных казнях или выдача разрешений на пытки, требуют крепкой доказательной базы. Критики законодательства в то же время могут задаться вопросом, справедливо ли превращать детей в объект ограничительных мер за предполагаемые грехи их родителей. Призывы наказывать наследников клерикальной элиты, пытающихся обустроиться на Западе, в последнее время стали общим местом любой лоббистской кампании иранской оппозиции в изгнании.



"В свете действий режима особенно невероятно, что иранским чиновникам и членам их семей выдают визы для въезда в Соединенные Штаты и дают возможность пользоваться теми свободами, о которых их собственные граждане могут только мечтать, – заявил член Палаты представителей Джо Уилсон (Республиканская партия), который является одним из основных разработчиков новой запретительной инициативы. – Закон о режиме, который я презентовал вместе с коллегами, представляющими обе партии, обеспечит аннулирование этих виз". Законодатель выразил уверенность, что проездные документы в США вообще не должны выдаваться представителям иранского руководства.



В публичном пространстве в последние месяцы обсуждают несколько имен родственников иранских чиновников, якобы проживающих на территории США. Среди них, по слухам, – сын нынешнего вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Она получила известность в 1979 году, когда выступала официальной представительницей молодежи, захватившей американское посольство в Тегеране.



Обладателей американских паспортов и грин-карт среди близких к власти иранцев может быть гораздо больше. В 2019 году арабский канал "Аль-Арабия" говорил о как минимум 2 тыс. таких "новых американцев". Тогда тему пытались развивать представители предыдущей администрации президента США. Так, бывший госсекретарь Майкл Помпео отмечал: "Нас беспокоит тот вопрос, что они (официальные лица Ирана. – "НГ") отправляют членов своих семей за границу. Почему США ничего не делают с семьями чиновников режима, проживающими в Америке?" Тогда ситуация закончилась распоряжением экс-президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США иранским чиновникам высокого ранга и их семьям в рамках борьбы с "коррупцией диктаторских режимов".



В американском дипломатическом корпусе делают оговорку, что исключения в санкционном законодательстве в любом случае будут действовать для тех иранских официальных лиц, чей въезд в США отвечает интересам Вашингтона. Это, например, касается выдачи проездных документов для тех, кто направляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. В этом году президента Эбрахима Раиси уже предлагали лишить возможности выступать на Генассамблее ООН за участие в массовых внесудебных расправах 1980-х годов в Иране. О необходимости наложить такие ограничения говорилось в письме группы сенаторов во главе с республиканцем Томом Коттоном. Тем не менее Белый дом счел такие меры нецелесообразными и проигнорировал призывы.



Не исключено, что закон об иранских муллах рассчитан прежде всего на тех представителей иранской элиты, кто продумывает пути бегства за границу на фоне возобновившихся разговоров о потенциальном демонтаже клерикальной власти из-за протестного движения. Западные официальные лица рассказывали оппозиционным Тегерану телеканалам, что в октябре Венесуэлу посещала специальная делегация из Исламской Республики, которая якобы обсуждала с местными властями перспективу получения убежища не только официальными лицами, но и их родственниками. Венесуэлу связывает с Ираном крепкая дружба в разных сферах, укрепленная борьбой с западными рестрикциями.



Британские таблоиды со ссылкой на свои источники предупреждали этой осенью, что иранские чиновники активно ищут способ получить гражданство Соединенного Королевства и обеспечить им своих детей. На этом фоне депутат-консерватор Боб Стюарт, выступая в Палате общин, заявлял о дошедших до него "существенных слухах", что некие семьи, имеющие отношение к иранскому руководству, добивались получения британских паспортов. Законодатель призвал исполнительную власть предоставить гарантии, "что Лондон не станет безопасным убежищем для сторонников иранского режима". Отдельно Стюарт потребовал обратить внимание на признаки притока в Британию иранского капитала, который может иметь сомнительное происхождение.