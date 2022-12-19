Дикий спикер. Глава КырПарламента Шакиев и русский язык

11:27 21.12.2022

Торага ЖК Нурлан Шакиев не удосужился изучить регламент Жогорку Кенеша



Карыпбай кызы Толгонай



Торага Жогорку Кенеша КР Нурлан Шакиев, как и многие депутаты, судя по всему, совершенно не знаком с новым регламентом ЖК, который был принят ими же самими месяц назад - 20 октября 2022 года. Проще говоря, спикер парламента даже не удосужился найти время прочитать документ, регулирующий деятельность депутатов. Хотя для него он должен быть как для офицера военный устав: среди ночи разбудишь - от зубов отскакивать должен.



Вновь напомним, спикер ЖК Нурлан Шакиев недавно не разрешил главе Минприроды КР Динаре Кутмановой делать доклад по экологии на официальном языке.



"Почему не на кыргызском? Кто вам дал разрешение?!" - возмутился торага.



