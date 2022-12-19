Русско-бандеровский конфликт: Военный прогноз на 2023 год

11:47 21.12.2022

Эксперты ожидают отступление ВСУ под непрекращающимися ударами нашей арты и крылатыми ракетами

Александр Ситников



Укро-СМИ пишут, что Зеленский якобы наведался в Бахмут (по-нашему Артемовск) и даже наградил "хероев". Знающие клоуна укро-инсайдеры задаются вопросом, был ли мальчик, зная страсть "квартальца" к постановочным видео? "При технологиях монтажа, которые ему организовали западные киношные специалисты, он может завтра оказаться хоть в Кремле. Короче, нас кадры, опубликованные офисом президента, не убедили".



В таком же духе заявил известный в "неньке" вояка-блогер и админ одной из бригад ВСУ. Он написал на своей страничке в соцсетях: "Не верю. И в связи с этим пока только чувство отвращения и испанского стыда". По его словам, кровавый клоун таким примитивным способом пытается поднять упавший боевой дух. Скорее всего, это был Часов Яр, но политтехнологи все равно скажут Бахмут.



То, что обстановка для ВСУ в Артемовске ухудшается, признают даже самые отмороженные свидетели Секты "самостийных перемог". В частности, Арестович, говорун № 1 "Зе-команды", мутно ответил на возможность сдачи сакрального города: "Даже если представить невозможную вещь, что мы оставили Бахмут, то это ничего не решает. Он (Бахмут) даже оперативно не важен".



Вот так Банковая оценивает тысячи погибших укро-солдат за этот город, жалобно скулит самостийная телеграм-тусовка. Причем, согласно инсайдерским раскладам из Генштаба "незалежной", генералы-атаманы прогнозируют, что штурмовые действия и активность "вагнеровцев" сейчас вырастет в разы на фоне продавливания обороны "захисников незалежностi".



На армейских чатах ВСУшников укро-солдаты между собой обмениваются мнением, что "музыканты" просто "физически уничтожают" всех самостийных военных на своем пути, при этом не бросаясь в суицидальные атаки. "Возникает иллюзия, что мы не сдаем дом, хотя на самом деле в нем уже погибло несколько взводов. Враг пристрелялся и косит новое пополнение", - можно прочесть откровение одного из захисников Бахмута.



Все это уж породило страх перед "бахмутской мясорубкой". Аноним, близкий к командованию одной из бригад, потерявшей в Бахмуте до 90% первоначального состава, уверен, что после Бахмута боевые действия сразу же перекинутся на Часов Яр, который при нынешнем раскладе ВСУ достаточно быстро утратят.



Параллельно с этим наступлением "музыкантов" российская армия пойдет не на Славянск-Краматорск, как все думают, а на Константиновку с целью поддержки Марьинского направления, а то и вовсе образования "котла" вплоть до Курахово. Если это произойдет, то Торецк, Авдеевка, Нью-Йорк и другие самостийные гарнизоны незамедлительно падут.



Во всяком случае, так считают укро-пессимисты, побывавшие на "передке". Они пишут, что настроение у них не "в звезду", несмотря на то, что Зеленский излучает уверенность в "перемоге". На самом деле, кровавый клоун отрабатывает задание Демпартии США, которой нужно всячески демонстрировать "правильный" курс Байдена. Дескать, Россия на Украине, как минимум, не победит.



Возникает резонный вопрос, что будет дальше - в 2023 году, тем более, что говоруны Генштаба "неньки" уже жалуются на острый дефицит снарядов? Если судить по нарративам Зеленского и даже его шефа Байдена, ВСУ скоро пойдут в решительный наступ.



Однако даже в американской прессе появились публикации о том, что реальная картинка на фронте далека от той, которую лживо показывает звездно-полосатым налогоплательщикам Белый дом. Так, газета The American Conservative задается вопросом: "Это что? Победа?" - имея в виду положение дел в самостийной армии.



"Основные СМИ [США] и администрация Байдена до тошноты настаивают на том, что Украина выигрывает у России. Но факты на местах не соответствуют этому повествованию, причем все об этом знают, включая саму администрацию и СМИ", - пишет автор статьи Джордж О’Нил.



Он призывает доверять цифрам Урсулы фон дер Ляйен, которая, скорее всего, умышленно "проболталась" о 100 тысячах невозвратных потерь ВСУ, а не Подоляку, советнику серого кардинала Ермака, который брешет, как дышит, когда говорит о гибели лишь 10 тысяч ВСУшников.



И это было в 2022 году, когда небольшой контингент русской армии сражался в явном меньшинстве, а оружие и боеприпасы пролились на "захисников незалежностi" золотым дождем. Но время это уходит. ВС РФ получили мощное подкрепление живой силы, а ее оборонка перестраивается на военные рельсы.



Естественно, такой расклад пугает европейцев, которые ищут пути окончания конфликта. В частности, ирландский евродепутат Клэр Дейли сделал шокирующее заявление о том, что кровавый клоун банально зарабатывает, имитируя деятельность "великого стратега".



"Зе-команде", по большому счету, выгодно затягивание конфликта, так как это приносит огромные деньги киевской хунте. Пока одни погибают в Бахмуте или мерзнут в Киеве, другие отправляют миллионы на свои офшорные счета.



"Зеленский запретил большинство оппозиционных партий, закрыл СМИ, атаковал профсоюзы и права трудящихся, но миллиарды продолжают поступать (…) Это страна, которую обвиняют в субсидировании и коррупции, согласно данным нашего аудиторского управления. И это продолжается в то время, как политика ЕС, похоже, направлена на предотвращение мира любой ценой, пока за это платят простые люди", - неожиданно рубанул правду-матку Клэр Дейли, который никогда ранее не был замечен в симпатии к России.



Это означает, что легкие деньги для киевской хунты закончились. На аудите настаивают и республиканцы, получившие большинство в Палате представителей. Тем более и с оружием, поставляемым по линии ленд-лиза, не все так просто.



С одной стороны, например, гендиректор Raytheon Грег Хейс признал, что бандерштат потратил за 9 месяцев боев столько "Джавелинов", сколько США изготовили за 13 лет, а, с другой стороны, глава оборонного комитета Рады, укро-генерал Михаил Забродский, высказал мнение, что у "неньки" не должно быть поводов для оптимизма по отношению к российским запасам крылатых ракет.



По его оценке, русские сделают столько, сколько нужно, поскольку сейчас в ход идут "Калибры" и Х-101, изготовленные уже в ходе СВО. "Просто ждать и надеяться, что воздушные атаки прекратятся, учитывая нехватку у противника средств поражения, самое плохое, что можно делать в текущей ситуации. На простой вопрос: „Когда такое может произойти?" - существует не менее простой ответ - никогда", - резюмирует самостийный генерал.



Кстати, параллельно ему неокон и эксперт по армии США Фредерик Каган в интервью Foreign Policy прямо заявил, что альянс не был готов к конфликту между РФ и Украиной. "НАТО на самом деле не планирует вести подобные конфликты, и под этим я подразумеваю сверхинтенсивное использование артиллерийских систем и большого количества танков", - сказал он, тем самым дал понять, что военная помощь "незалежной" будет замедляться.



Все это в сумме дает нехороший прогноз для укровермахта. 2023 год, с большой вероятностью, пройдет под знаком доминирования ВС РФ и выдавливания "захисников незалежностi" со всего левобережья.