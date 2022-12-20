РосСенатором от новой Херсонской области стал уроженец Талды-Кургана

11:55 21.12.2022

Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины

20 декабря 2022,



Рафаэль Фахрутдинов,

Михаил Мошкин

Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди?



Во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий своим указом наделил полномочиями сенатора от нового региона Дмитрия Ворону. До этого момента управленец возглавлял Корпорацию развития Республики Крым – структуру, которая помогает привлекать инвестиции и поддерживать развитие бизнеса на полуострове. "Дмитрий Николаевич – уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт", – подчеркнул Балицкий в своем Telegram-канале.



"Мой хороший товарищ Дмитрий Ворона сегодня назначен сенатором Российской Федерации от Запорожской области. Много лет знаю его как принципиального и деятельного человека, искренне поздравляю его с новым местом работы и желаю больших законотворческих успехов!" – в свою очередь написал в Telegram общественный деятель Олег Царев. Он действительно хорошо знаком с новым запорожским сенатором – по украинской политической среде (которую в Киеве называют "политикумом"). До Майдана 2014 года Царев представлял Днепропетровск в украинской Верховной раде, будучи депутатом от тогда правящей "Партии регионов".



В те же годы, в бытность президентом Украины Виктора Януковича (2010–2014), донецкий юрист Дмитрий Ворона сделал быструю карьеру в Киеве. Так, уже в 26 лет он стал замминистра охраны окружающей среды. Занимал целый ряд ключевых постов в исполнительной власти: был замминистра внутренних дел и работал на той же позиции в Минюсте, руководил Государственной миграционной службой и Регистрационной службой Украины.



Если Ворона имел прямое отношение к киевскому "политикуму", то Константин Басюк – который по решению врио херсонского губернатора Владимира Сальдо стал сенатором от региона – хорошо знаком со спецификой украинской региональной политики. По информации из открытых источников, уроженец Талды-Кургана (Казахстан), выпускник московской Высшей школы КГБ и Финансовой академии при правительстве России, имеет опыт организации предвыборных кампаний на Украине. Сообщается, что он работал на выборах в Верховную раду, в парламент Крыма в бытность его украинской автономией и, заметим, на выборах мэра Херсона.



Почему региональные политики отправляются на передовую

Напомним, что мэром Херсона в 2002–2012 годах при трех президентах – Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Викторе Януковиче – был нынешний врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо. До Майдана Сальдо был депутатом Рады от "Партии регионов". Что касается действующего руководителя Запорожской области Балицкого, то он также представлял в Верховной раде свой регион – сперва от "регионалов", а затем от "Оппозиционного блока".



"Это сугубо прагматичные назначения. Новые сенаторы, во-первых, имеют отношение к своим регионам, что называется, знают территорию. Кроме того, оба имеют достаточный опыт работы в практической плоскости. Если ДНР и ЛНР достаточно давно начали интеграцию в российское пространство, то для Запорожской и Херсонской областей, не имевших никаких связей с Россией, это вопрос принципиальный", – сказала газете ВЗГЛЯД Лариса Шеслер, экс-депутат Николаевского областного совета, а ныне руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.



"Оба этих назначения – маркеры очень положительного факта.



Должности в Совфеде не стали предметом договоренностей местных элит.



И Ворона, и Басюк были назначены сенаторами по принципу целесообразности – они будут предсказуемыми и понятными как для своих регионов, так и для центра, и не будут совершать неожиданных поступков в новых политических реалиях. А это на нынешнем этапе особенно важно", – указала собеседница.



Теми же соображениями будут продиктованы назначения сенаторов от законодательной власти Херсонщины и Запорожья, указывают эксперты. Поясним – пока в Совфеде будет представлена лишь исполнительная власть двух новых областей, так как заксобрания еще не сформированы.



"Имя запорожского сенатора от законодательной власти мы узнаем в сентябре – ведь тогда, скорее всего, пройдут выборы в региональный парламент", – полагает лидер запорожского движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов. Собеседник не связывает формирование заксобрания с освобождением всего региона (город Запорожье и окрестности, напомним, находятся под контролем ВСУ).



По каким критериям были выбраны сенаторы от Донбасса



Что касается ДНР и ЛНР, то они отныне будут представлены в Совете Федерации полноценно – сенаторами от исполнительной власти и от Народных советов республик. "Я лично знаю Наталью Никонорову и Алексея Ананченко, которые по решению главы республики Дениса Пушилина получили полномочия сенаторов, – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. – Ананченко, который теперь будет представителем донецких законодателей, до недавнего времени был премьер-министром республики. Он хороший специалист во всем, что касается промышленной сферы, и он будет компетентным представителем нашего индустриального региона".



Никонорова – сенатор от исполнительной власти – возглавляла МИД ДНР, когда республика была самопровозглашенным, а затем признанным государством. "Наталья Юрьевна – специалист по международному праву, хорошо разбирается в межгосударственных отношениях, что также будет полезно для налаживания республикой связей на внешнеполитической арене", – заметил депутат Бердичевский.



Наталья Никонорова работала в переговорных группах в рамках Минского процесса, что само по себе было очень серьезным дипломатическим опытом, подчеркнул экс-депутат трех созывов Верховной рады Спиридон Килинкаров. "Сейчас по-прежнему занимается самообразованием, учится в МГУ, всесторонне работает над собой. Она будет достойно представлять интересы Донецкого региона в российском парламенте. Кстати, Никонорова – человек, которого власть нисколько не испортила в личностном плане, у нее нет никакого высокомерия и самоуверенности", – заметил собеседник.



Рогов подчеркивает: те же качества – компетентность и при этом неравнодушие к нуждам жителей Донбасса и Причерноморья отличают и Дарью Лантратову (которая решением луганского руководителя Леонида Пасечника стала сенатором от исполнительной власти ЛНР).



С формальной точки зрения Лантратову можно назвать единственным "варягом" среди новых назначенцев. Для сравнения: сенатор от законодательной власти Луганщины (а до этого – депутат Народного совета ЛНР) Ольга Бас окончила Харьковский юридический институт, десятки лет проработала в системе судов и прокуратуры Луганской области, а с началом "русской весны" перешла на сторону провозглашенной республики. Лантратова же родом из Подмосковья, выпускница столичных МПГУ и РАНХиГС, в последние годы работала в структурах Управления президента по общественным связям и коммуникациям. Но также она с 2014 года активно вовлечена в помощь Донбассу, подчеркивает Рогов.



"С Дарьей Юрьевной мы работали в Комитете общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины, – рассказал запорожской активист. – Знаю ее, как переживающего человека, неравнодушного ко всему происходящему на постукраинском пространстве – в исторической Новороссии. У нее был ряд интересных законодательных инициатив, а кроме того, простое человеческое участие в судьбах жителей".