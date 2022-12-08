Есть ли перспективы у исламских инвестиций в России

12:12 21.12.2022

Их будут сдерживать запреты шариата и ориентированность на представителей конфессии

Михаил Кузнецов

8/12/2022



Конфессиональные критерии полностью исключают добавление в портфель компаний из финансового и телекоммуникационного секторов рынка акций США

"БКС мир инвестиций" 6 декабря запустила долгосрочную инвестиционную стратегию автоследования в американские акции "Халяльный портфель". В него, например, входят бумаги фармацевтической компании Merck, производителя удобрений Corteva и разработчика мобильных процессоров Qualcomm. Она основана на исламских стандартах финансовых вложений, т. е. запрещает инвестиции в акции алкогольных, табачных компаний, азартные игры, ростовщичество и другую деятельность, которую не разрешает ислам. Автоследование подразумевает, что инвестор подключает сервис автоматического дублирования сделок в рамках готовой инвестиционной стратегии.



Из опрошенных "Ведомостями" топ-30 профучастников халяльные инвестиционные инструменты помимо БКС предлагают только УК "Первая" и "Ак барс капитал".



Исламские инвестиции начали развиваться в России последние два года. В конце 2021 г. Сбербанк вместе с Мосбиржей запустили два бенчмарка – индекс исламских инвестиций (сейчас там 13 бумаг, среди которых "Алроса", Fix Price и "Яндекс") и индекс исламских инвестиций полной доходности (учитывает в дополнение реинвестирование дивидендов). Исламский индикатор с начала года потерял 40,38%, индекс Мосбиржи за этот же период упал на 42,28%.



Что есть на рынке

Аналитики и улемы (богословы, проводящие исследования в области Корана) отобрали в "Халяльный портфель" акции на основе исламских стандартов и фундаментального анализа, говорит аналитик по международным рынкам акций "БКС мир инвестиций" Игорь Герасимов. Стандарт разработан AAOIFI, некоммерческой организацией бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений из Бахрейна. Критерии соответствия в нем делятся на две группы: проверка деятельности компании и ее финансовых показателей. Улемы AAOIFI признают недопустимыми инвестиции в компании, которые имеют высокую долговую нагрузку и высокие показатели процентного дохода, объясняет Герасимов.



Два халяльных фонда, которые сейчас есть на российском рынке, не пользуются большой популярностью. У ПИФа "Лалэ" (с татарского "тюльпан") от "Ак барс капитала" стоимость чистых активов составляет всего около 50 млн руб., у ПИФа от УК "Первая" – около 85 млн руб.



На 0,15% опустился в среду индекс Мосбиржи

Бенчмарк Московской биржи 7 декабря опустился по итогам основной торговой сессии на 0,15% до 2192 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,17% до 1098 пунктов. Доллар за день потерял 33 коп. до 62,7 руб., евро – 5 коп. до 66 руб. Юань укрепился на 4 коп. до 9 руб. Лидерами роста стали бумаги "Норникеля" (+1,92%), ПИК (+1,77%), "Системы" (+1,37%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+1,23% и +1,05%). Лидерами падения – бумаги "Детского мира" (-2,15%), "Интер РАО" (-1,27%), "Полиметалла" (-0,88%), "Яндекса" (-0,72%) и VK (-0,66%). Российский рынок акций реагировал на падение ценовых уровней в нефти и локальный импульс укрепления рубля, говорит инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций"Александр Бахтин. Инвесторов беспокоит последняя макростатистика по КНР: экспорт из Китая снизился на 8,7%, а импорт – на 10,6% год к году, что было хуже ожиданий аналитиков. Приближающееся заседание ФРС (14 декабря) также сдерживало "быков". Последние данные по рынку труда и экономической активности в США были лучше прогнозов, что может склонить Федрезерв к более уверенному повышению ставок. На рынке нефти сохраняется ценовая нестабильность на фоне действия комплекса факторов – от негативной экономической статистики и развития истории с эмбарго и потолком цен на сырье из РФ до политики ОПЕК+, сигналов о смягчении локдаунов в Китае и динамики изменения запасов в США. По оценкам БКС, 8 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125–2225 пунктов. Рубль краткосрочно продолжит постепенное ослабление, продолжает Бахтин, в свете ухудшения платежного баланса из-за действия санкций на российский сырьевой экспорт и одновременного повышения спроса россиян на зарубежные товары перед новогодними праздниками. Прогноз БКС по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 62–64. Но потенциальный отскок цен на нефть и выраженная слабость интереса банков и населения к токсичным инвалютам как инструменту вложений могут дать рублю возможность периодически укрепляться в район 62 руб./$, добавляет Бахтин.



В фонд "Лалэ" входят только ликвидные акции крупнейших российских компаний нефтегазового сектора, металлургии и энергетики, отметил представитель компании. "Ак барс капитал" разработал методологию совместно с Российским исламским университетом в Казани. Она одобрена Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, которое назначило внешнего шариатского аудитора со степенью доктора исламских наук. По словам представителя "Ак барс финанса", этот инструмент подходит для пассивных инвесторов, которые фактически покупают готовый диверсифицированный портфель по отраслям.



У УК "Первая" есть два основных халяльных инвестпродукта: биржевой фонд, инвестирующий в акции компаний в соответствии с нормами шариата, и стратегия доверительного управления, включающая этот БПИФ. Биржевой фонд инвестирует в бумаги из индекса Мосбиржи исламских инвестиций полной доходности. По своей финансовой привлекательности фонд не уступает другим привычным инвестиционным инструментам, говорит руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров: он не требует времени инвестора на управление портфелем ценных бумаг и обладает высокой ликвидностью. Риски инвестирования в данный инструмент, по его словам, аналогичны тем, что присущи всем биржевым фондам: риски ликвидности, следования за индексом и банкротства эмитента.



Появление портфеля, соответствующего исламским стандартам AAOIFI, позитивно скажется на привлечении инвесторов-мусульман на фондовый рынок, считает начальник управления персонального брокерского обслуживания Альфа-банка Сергей Караханян. Правда, в текущих условиях потенциал привлечения активов оценить достаточно сложно из-за сдержанности самих инвесторов.



Преимущества и риски

Основное преимущество халяльной инвестиционной стратегии, например по законам AAOIFI, это ее долгосрочный характер и качественный анализ компаний, говорит Герасимов. Из-за строгих требований рост портфеля должен долгосрочно обгонять динамику рыночных индексов, поэтому горизонт инвестирования составляет не менее одного года. Широкая диверсификация акций по секторам позволяет рассчитывать на то, что портфель не отстанет от рынка, предполагает эксперт. Потенциал к опережению появляется именно за счет исламских стандартов, говорит Герасимов: это низкое отношение долга к капитализации компании, которое указывает на ее финансовую устойчивость и позволяет судить о стабильности бизнеса в периоды макроэкономической турбулентности и роста ставок. Также низкий уровень финансовых вложений компаний означает постоянное задействование средств в оборотном капитале, инвестициях в рост и производство, выплатах дивидендов акционерам и обратных выкупах акций. Риски у такого инструмента преимущественно рыночные, считает Герасимов.



Конфессиональные критерии полностью исключают добавление в портфель компаний из финансового и телекоммуникационного секторов рынка акций США, отмечает Герасимов. Это может показаться ограничением, рассуждает эксперт, но в последний год в БКС наблюдали отстающую от широкого рынка динамику акций американских банков и крупных телекоммуникационных компаний.



Исламские финансовые инструменты обладают преимуществом в первую очередь в глазах религиозных мусульман, считающих своей обязанностью воздерживаться от недозволенных форм вложения денег, замечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова: для них иного варианта, кроме халяльных инструментов, не существует. Если рассматривать такие вложения с позиции инвестора без мусульманской идентичности, то можно отметить, что исламские инструменты, к примеру ETF, чаще всего имеют чуть более низкие риски из-за осмотрительного выбора бумаг управляющими.



Исламские инвестиции имеют преимущества в виде капиталовложений в проверенные компании реального сектора экономики, что снижает риски потерь, говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, но такой строгий отбор сокращает выбор финансовых инструментов. По ее словам, инициатива развития исламских инвестиций во многом связана с невозможностью привлечения зарубежного капитала в экономику России. Необходимо найти альтернативные способы насыщения экономики ресурсами и вовлекать внутренних инвесторов в перспективные проекты, резюмировала эксперт.



Практика показывает, что проекты, связанные с халяльными инвестициями, закрывались, так как не смогли собрать значительных сумм клиентов, говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. Основная причина, по его мнению, в том, что такие инструменты не дают дополнительный доход. Они, скорее, ограничивают перечень активов, в которые можно осуществлять вложения, тем самым сужая инвестиционную вселенную, объясняет эксперт.



Перспективы халяля

В России проживает около 20 млн мусульман, многие из которых хотят инвестировать, говорит Караханян. Но чтобы случайно не нарушить нормы, многим потенциальным инвесторам-мусульманам приходится хранить средства на обычных беспроцентных счетах, отмечает он. Портфеля американских акций, соответствующих нормам ислама, до БКС на российском рынке не было, отмечает эксперт, так что его появление может стать хорошим подспорьем для инвесторов.



Такие инвестиции набирают обороты за рубежом. В конце ноября агентство Bloomberg оценило отрасль исламских финансов в $3,6 трлн. Традиционные ценности сейчас поощряются на государственном уровне, добавляет Саидова: с учетом этого в ряде регионов халяльные финансовые инструменты вполне могут стать мейнстримом.



Рынок халяльных инструментов не развит в России и в странах СНГ, несмотря на большую долю мусульманского населения в регионе, говорит Герасимов, при этом потребность в нем однозначно существует. В сентябре халяльные инвестиции получили новую почву для развития – в Госдуму внесли законопроект по исламскому банкингу. Он регламентирует двухлетний эксперимент, который начнется с 1 февраля следующего года в четырех регионах России.



С помощью халяльных фондов можно вложиться в наиболее перспективные российские компании, которые соответствуют нормам шариата и оцениваются сейчас в 2–3 раза дешевле, чем год назад, говорит Макаров. Он видит высокую вероятность роста российского рынка акций в следующем году. Спрос на халяльные инвестиции будет расти вместе с общим возобновлением интереса к фондовому рынку, а также при возврате доверия инвесторов к финансовой системе, добавляет Караханян.