Казахстан полон пессимизма, касаемо идеи "газового союза"

12:41 21.12.2022

В МИДе Казахстана высказались о создании газового союза

Россия, Казахстан

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров в кулуарах Мажилиса 21 декабря заявил, что предложение о создании газового союза поступило от России, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что пока Россия озвучила лишь предложение, детали по этому вопросу не обсуждались.



"Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом".

Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров



По его словам, также на повестке не стоит вопрос о создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза по газу.



"Все будет зависеть от условий, которые нам будут предложены. Пока ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза в отношении газа вопрос не стоит. Это лишь идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением".

Алмас Айдаров

12 декабря министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах расширенного заседания правительства сообщил, что вопрос создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана не обсуждался. Все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества.



Тамила Язвкова