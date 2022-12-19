 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Талибы, подумав, все-таки запретили женщинам высшее образование
12:58 21.12.2022

Движение "Талибан" (организация "Талибан" признана террористической и запрещена в РФ - прим. ред.), захватившее власть в Афганистане, запретило девушкам посещать высшие учебные заведения. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий документ министерства высшего образования.

В документе подчеркивается, что его необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство.

Ранее Миссия ООН по содействию в Афганистане неоднократно призывала власти страны позволить девочкам продолжить образование. Там выразили обеспокоенность тем, что в случае сохранения запрета на посещение девочками средних школ усугубится кризис в стране, а также ситуация с безопасностью и бедностью.

Источник - РИА Новости
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