Талибы, подумав, все-таки запретили женщинам высшее образование

12:58 21.12.2022

Движение "Талибан" (организация "Талибан" признана террористической и запрещена в РФ - прим. ред.), захватившее власть в Афганистане, запретило девушкам посещать высшие учебные заведения. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий документ министерства высшего образования.



В документе подчеркивается, что его необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство.



Ранее Миссия ООН по содействию в Афганистане неоднократно призывала власти страны позволить девочкам продолжить образование. Там выразили обеспокоенность тем, что в случае сохранения запрета на посещение девочками средних школ усугубится кризис в стране, а также ситуация с безопасностью и бедностью.