Узбекистан поставил Кыргызстану электроэнергию из туркменского газа

13:45 21.12.2022

Узбекистан поставил Кыргызстану электроэнергию, произведенную из туркменского газа, чтобы не допустить критического понижения уровня воды в Токтогульском водохранилище, которое питает реку Сырдарья.



Министерство энергетики Узбекистана и Министерство энергетики и промышленности Кыргызстана выпустили совместное заявление.



В нем говорится, что в соответствии с протоколом от 11 марта 2021 года взаимная поставка электроэнергии производится согласно утвержденным сторонами графикам.



"Принимая во внимание, что в центральноазиатском регионе наблюдалось маловодье, в целях недопущения сработки Токтогульского водохранилища до критического уровня (понижения уровня воды, при котором ее расход больше, чем поступление - ред.), в соответствии с договоренностями между хозяйствующими субъектами сторон осуществлена поставка в Кыргызстан произведенной из туркменского газа электрической энергии", - говорится в заявлении.



Вместе с тем в соответствии с договоренностями на контрактной основе осуществляется транзит электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан через энергосистему Узбекистана исходя из пропускной возможности энергосистем, отметили ведомства.



"При этом необходимо отметить, что хозяйствующими субъектами сторон подписаны соответствующие контракты, направленные на обеспечение транзита туркменской электрической энергии в 2023 году", - говорится в заявлении.



Сотрудничество между министерствами энергетики и энергетическими компаниями двух стран осуществляется на принципах взаимоуважения и согласованности режима работы энергосистем, подчеркнули оба ведомства.



Напомним, вышеупомянутый протокол предусматривает, что Узбекистан поставляет излишки электроэнергии в нужное для Кыргызстана время, а взамен получает ее обратно летом с кыргызских ГЭС, что также обеспечит подачу воды в Узбекистан во время вегетационного периода.



"У нас летом есть потребность в воде, но у них нет воды в водохранилище. Но у них есть потребность в электроэнергии зимой. О чем мы договорились: определенную часть электроэнергии, когда у нас появляется излишек, мы поставляем им, а в течение трех месяцев летом они нам будут возвращать ее. А это значит, что при работе гидроэлектростанций будет выпускаться вода в реки Нарын и Сырдарья. Это очень сильно повлияет на сельское хозяйство областей Ферганской долины, Сырдарьинской и Джизакской областей. Это самый легкий и быстрый путь, который мы нашли", - рассказал в марте заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.



Тогда он также сообщил, что стороны договорились и о взаимопоставках электроэнергии в течение суток.



"В зимний сезон ежедневно с 17:00 до 21:00 в Узбекистане резко повышается энергопотребление - все возвращаются домой, включают свет, начинают готовить и т. д. Для этих четырех часов мы в какой-то ТЭС подключаем дополнительный энергоблок, сжигаем газ, а затем выключаем. Это на самом деле очень неэффективный труд. Есть более легкий путь. Мы просим соседей эти четыре часа произвести электроэнергию на своих гидроэлектростанциях, а в ночное время возвращаем этот объем", - объяснил он.



Шерзод Ходжаев уточнил, что Узбекистан будет поставлять электричество в Кыргызстан в ночное время, а во время максимальных пиков энергопотребления или днем возвращать объем.



В середине декабря на фоне затяжного похолодания Узбекистан достиг соглашения об увеличении импорта природного газа из Туркменистана. В течение трех месяцев планируется импортировать около 1,5 млрд кубометров газа, что должно помочь покрыть дефицит в зимний сезон. Немногим ранее Туркменистан также увеличил суточные поставки электроэнергии в Узбекистан примерно на 17% - до 20−21 млн кВт·ч.



В ноябре 2021 года Кыргызстан уже испытывал энергетический кризис в связи с маловодьем. Тогда ожидалось, что уровень воды в Токтогульском водохранилище может упасть до "горизонта мертвого объема".