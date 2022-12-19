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Узбекистан поставил Кыргызстану электроэнергию из туркменского газа
13:45 21.12.2022

Узбекистан поставил Кыргызстану электроэнергию, произведенную из туркменского газа, чтобы не допустить критического понижения уровня воды в Токтогульском водохранилище, которое питает реку Сырдарья.

Министерство энергетики Узбекистана и Министерство энергетики и промышленности Кыргызстана выпустили совместное заявление.

В нем говорится, что в соответствии с протоколом от 11 марта 2021 года взаимная поставка электроэнергии производится согласно утвержденным сторонами графикам.

"Принимая во внимание, что в центральноазиатском регионе наблюдалось маловодье, в целях недопущения сработки Токтогульского водохранилища до критического уровня (понижения уровня воды, при котором ее расход больше, чем поступление - ред.), в соответствии с договоренностями между хозяйствующими субъектами сторон осуществлена поставка в Кыргызстан произведенной из туркменского газа электрической энергии", - говорится в заявлении.

Вместе с тем в соответствии с договоренностями на контрактной основе осуществляется транзит электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан через энергосистему Узбекистана исходя из пропускной возможности энергосистем, отметили ведомства.

"При этом необходимо отметить, что хозяйствующими субъектами сторон подписаны соответствующие контракты, направленные на обеспечение транзита туркменской электрической энергии в 2023 году", - говорится в заявлении.

Сотрудничество между министерствами энергетики и энергетическими компаниями двух стран осуществляется на принципах взаимоуважения и согласованности режима работы энергосистем, подчеркнули оба ведомства.

Напомним, вышеупомянутый протокол предусматривает, что Узбекистан поставляет излишки электроэнергии в нужное для Кыргызстана время, а взамен получает ее обратно летом с кыргызских ГЭС, что также обеспечит подачу воды в Узбекистан во время вегетационного периода.

"У нас летом есть потребность в воде, но у них нет воды в водохранилище. Но у них есть потребность в электроэнергии зимой. О чем мы договорились: определенную часть электроэнергии, когда у нас появляется излишек, мы поставляем им, а в течение трех месяцев летом они нам будут возвращать ее. А это значит, что при работе гидроэлектростанций будет выпускаться вода в реки Нарын и Сырдарья. Это очень сильно повлияет на сельское хозяйство областей Ферганской долины, Сырдарьинской и Джизакской областей. Это самый легкий и быстрый путь, который мы нашли", - рассказал в марте заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

Тогда он также сообщил, что стороны договорились и о взаимопоставках электроэнергии в течение суток.

"В зимний сезон ежедневно с 17:00 до 21:00 в Узбекистане резко повышается энергопотребление - все возвращаются домой, включают свет, начинают готовить и т. д. Для этих четырех часов мы в какой-то ТЭС подключаем дополнительный энергоблок, сжигаем газ, а затем выключаем. Это на самом деле очень неэффективный труд. Есть более легкий путь. Мы просим соседей эти четыре часа произвести электроэнергию на своих гидроэлектростанциях, а в ночное время возвращаем этот объем", - объяснил он.

Шерзод Ходжаев уточнил, что Узбекистан будет поставлять электричество в Кыргызстан в ночное время, а во время максимальных пиков энергопотребления или днем возвращать объем.

В середине декабря на фоне затяжного похолодания Узбекистан достиг соглашения об увеличении импорта природного газа из Туркменистана. В течение трех месяцев планируется импортировать около 1,5 млрд кубометров газа, что должно помочь покрыть дефицит в зимний сезон. Немногим ранее Туркменистан также увеличил суточные поставки электроэнергии в Узбекистан примерно на 17% - до 20−21 млн кВт·ч.

В ноябре 2021 года Кыргызстан уже испытывал энергетический кризис в связи с маловодьем. Тогда ожидалось, что уровень воды в Токтогульском водохранилище может упасть до "горизонта мертвого объема".

Источник - gazeta.uz
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