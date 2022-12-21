Ставим на лошадку по кличке Трамп? России выгоден раскол в высших кругах США, - СП

14:30 21.12.2022

21 декабря 22

Ставим на лошадку по кличке Трамп?

России выгоден раскол в высших кругах США - это для нас лучший результат выборов

Вера Жердева

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Дмитрий Бабич



Политический Олимп США опять потряхивает. Бывший президент Дональд Трамп заявил, что его хотят привлечь к ответственности, чтобы не дать выиграть выборы. "Люди понимают, что „Демократическое бюро расследований" работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю", - написал он в своей ленте. Это он так ФБР припечатал. Заявление же он сделал после того, как Комиссия палаты представителей конгресса США, расследующая штурм Капитолия 6 января 2021 года, заговорила о возможности рекомендовать Минюсту возбудить уголовное дело в отношении Трампа, который якобы и спровоцировал беспорядки. Напомним, речь шла о мухляже с подсчетом голосов избирателей, в результате которого победа досталась Джо Байдену.



И, поскольку дедушка Джо себя уже изрядно скомпрометировал, демпартия США теперь костьми ляжет, чтобы не допустить участия в грядущих выборах слонопотама Донни, который способен не только выборы выиграть, но и, вернувшись в Белый дом, вымести оттуда всю либеральную шушеру. Возможно даже вперед ногами.



Но насколько такая рокировка выгодна России? Политолог Дмитрий Бабич считает, что политику США определяют не отдельные личности, и что воспринимать Дональда Трампа как потенциального союзника России нельзя ни в коем случае.



- Только очень наивные люди у нас, когда Трамп стал президентом, рассчитывали, что он лично будет к нам хорошо относиться. Или откровенные клевреты могли считать его союзником России.



На самом деле, наши симпатизанты на западе и умные люди в нашей стране радовались его победе по одной причине: как только Трамп выиграл выборы, у него началась война с конгрессом, демократической партией США и либералами, контролирующими американские СМИ, финансы и судебную систему США. Т.е. радовались не тому, что Трамп хороший человек и будет нам помогать, а параличу американской военно-силовой машины, которая оказалась в таком бесславном положении из-за конфликта с действующим президентом.



"СП": - Но разве Трамп не предпочтительнее Байдена или Хиллари Клинтон?



-Надо четко понимать, кто такой Трамп. Он - американский националист, то есть по определению, он - человек, относящийся к России без пиетета. Но он не сторонник ультралиберальной идеологии, которая сейчас господствует в США и во многом - в Евросоюзе. И которая пытается переделать мир на новых основаниях: с однополыми семьями или, как они говорят, разными формами семьи, с новой экономикой, с финансовой глобализацией. Трамп предлагал ту политику, которую США проводили традиционно, т.е. американские интересы в жесткой форме.



Но он не был адептом либеральной идеологии. И это его почти погубило, по крайней мере, создало ему серьезных противников. Потому что сторонники либералов рассчитывали на победу Хиллари Клинтон. И вообще, Трамп был нужен только как мальчик для битья. Предполагалось, что его шансы победить абсолютно нулевые. Он - такой грубый и неуклюжий - против вертлявой, хитрой и умной Хиллари Клинтон не устоит. Ему отводилась роль боксерской груши, а боксером была Хиллари. Но тут произошла удивительная вещь - груша победила боксера. И это произошло во многом потому, что глобализация бьет в США по интересам очень многих людей. Особенно в провинциальных штатах на Среднем Западе. А там живет большинство американцев. И они проголосовали не столько за Трампа, сколько против Хиллари. И она проиграла.



"СП": - Однако Трамп, в отличие от других президентов США не развязал ни одной войны.



- Обратите внимание: полностью воспользоваться президентской властью Трампу так и не дали. Сам по себе Трамп может и был бы рад развязать войну, например, против Ирана. Он был к этому близок, но произошла удивительная вещь: впервые конгресс и американские СМИ помешали началу этой войны. Помните атаку на танкеры в мае-июне 2019 года, в которых обвиняли Иран? Судя по всему, это была антииранская провокация. Для Хиллари это был бы вполне достаточный "казус белли" - повод для войны. А на Трампа тут же ополчился конгресс, и ему этого сделать просто не дали.



"СП": - Будем за него "болеть", если он все-таки пойдет на выборы?



- Поскольку США сейчас выступают как осатаневший и яростный противник России, то нам, конечно, был бы выгоден раскол в их верхних эшелонах власти. Но это абсолютно не значит, что мы должны рисковать, вкладывая в победу Трампа свои силы. Потому что наши враги в Америке только и ждут, чтобы мы подставились. И тогда они скажут, что Трамп - это марионетка Путина, как это они заявляли несколько лет во время "Рашагейта".



"СП": - Но ведь российские СМИ тоже тогда подлили масла в огонь. Помните, сколько было публикаций на тему: "Трамп - наш человек в Белом доме"?



- Наши СМИ на нашу аудиторию могут писать про чужие выборы, что хотят. И делали они это совершенно искренне, потому что Хиллари Клинтон - откровенный враг России, человек, крайне негативно относящийся к нашей стране. Еще до выборов, будучи Госсекретарем, она сравнила Россию с Третьим Рейхом, а Путина - с Гитлером. И абсолютно не было никаких причин к ней уважительно относиться. Поэтому наши люди "болели" за Трампа совершенно искренне. Это не являлось частью какого-то плана.



Скорее, это был спонтанный ответ на поведение Клинтон. В России не рассчитывали, что Трамп сможет победить: посмотрите сколько было статей, в том числе в патриотической прессе, что победит кандидат от демократов. Даже писали, что выборы - это чистая формальность, президентом станет Клинтон. Поэтому для России эта победа стала, возможно, еще большим сюрпризом, чем для США. У Путина или кого-либо еще не было никаких планов на то, что может победить Трамп, - полагает Дмитрий Бабич.



А в целом ситуация такова: кто бы ни стал президентом США - демократ или республиканец, политика этой страны в отношении России не изменится. Но мы привыкли сочувствовать тем, кого несправедливо обижают. А сейчас репрессивная машина США снова обрушилась на бедолагу Донни. Поэтому, к гадалке не ходи, симпатии российских СМИ будут на его стороне.