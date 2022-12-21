Катар поможет России в усмирении Европы

14:37 21.12.2022

Танкеры с катарским газом – последняя надежда Евросоюза

21 декабря 2022,

Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Евросоюз внезапно – и, казалось бы, на пустом месте – вступил в конфликт с Катаром, той самой страной, чей газ должен заместить для Европы российское топливо. В чем заключается подоплека этого скандала, какие действия Катар может предпринять против Европы и чем это способно помочь России?



Европейским политикам следует чаще пересматривать старые фильмы, рассказывающие о базовых правилах ведения дипломатии. Например, легендарную картину "Крестный отец", где дон Корлеоне распекает гробовщика, пришедшего к нему за помощью в час великой нужды.



"Я не могу вспомнить, когда ты в последний раз приглашал меня в свой дом на чашку кофе, хотя моя жена – крестная твоего единственного ребенка. Будем сейчас откровенны: ты никогда не искал моей дружбы и ты боялся быть у меня в долгу". И произносит фразу, разошедшуюся затем на многие мемы*: "Ты просишь, но просишь без должного уважения". Возможно, если бы европейские политики хотя бы видели эти мемы, они бы по-другому выстроили общение с Катаром. И не устраивали бы никакого "Катаргейта".



Катаргейт



Этим словом сейчас называют грандиозный скандал в европейском парламенте. Скандал начался 9 декабря с массовых обысков в здании Европарламента и последующего ареста шести депутатов, включая вице-спикера Еву Кайли. У них и их близких в буквальном смысле изъяли чемоданы денег, которые те получали в качестве взяток от третьих стран.



И в списке этих стран на первом месте называют именно Катар. Эта страна якобы платила Кайли за то, чтобы та накануне чемпионата мира с трибуны Европарламента хвалила эмират за его "историческую трансформацию" и "защиту трудовых прав гастарбайтеров" (тогда как раз пошли слухи о нечеловеческих условиях, в которых работают трудовые мигранты при строительстве объектов чемпионата).



На эту тему

Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром

Катар угрожает оставить Европу без газа

Да, Катару нужно отдать должное. "Власти Катара ревностно относятся к репутации своей страны. Когда накануне чемпионата мира по футболу появились статьи о том, что в эмирате от жары и плохих условий гибнут иностранные рабочие, занятые на строительстве спортивных сооружений, власти страны сразу стали выискивать недостатки в системе и их устранять.



Я была в тот момент в Катаре и видела, с какой серьезностью это делалось. Были действительно исправлены недочеты, построены новые жилые дома для рабочих и строителей, улучшены системы кондиционирования и, самое главное, было запрещено работать в дневное время (начиная с конца весны и до начала осени в Катаре очень жарко и на открытых пространствах работать просто невозможно)", – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД, политолог Елена Супонина.



Однако все понимали, что само по себе положение катарских гастарбайтеров мало кого интересовало. Раскруткой скандала занимались по политическим причинам – Европа пыталась давить на эмират, пытаясь выторговать выгодные для себя условия торговли газом.



Собственно, давление продолжается и сейчас – например, по линии экологии. Так, например, в британской The Guardian появилась большая статья, где рассказывается о том, какой колоссальный вред окружающей среде наносит увеличение катарской добычи газа. Видимо, потому, что этот газ идет в неправильные, недемократические страны Азии. Поэтому, как считают некоторые эксперты, власти эмирата и решили вложиться в лоббизм.



Не пущать



Замять скандал с "Катаргейтом" не получится – в этом не заинтересованы сами европейские лидеры. Среди них доминирует мнение о том, что Европа должна демонстративно бороться со взяточничеством в рядах депутатов, дабы "восстановить доверие к евроинститутам" и не допустить победу на выборах 2024 года тех сил, которые выступают против европейского мейнстрима. Тех, чей представитель – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал о том, что "все знали, что Брюссель полон коррупции, но сейчас дело дошло до принятия мер со стороны полиции" и что "настало время осушить "брюссельское болото".



А значит, проще говоря, Катар будут демонстративно пороть. Собственно, уже порют – представителям Катара официально запретили входить в здание Европарламента.



Собственные интересы брюссельская бюрократия ставит выше национальных интересов стран – членов ЕС, поэтому будет наказывать Катар даже несмотря на то, что Европе нужны хорошие отношения с эмиратом. "Этот скандал происходит в самое неподходящее время для страдающих от нехватки газа европейских стран – в частности, Германии", – пишет издание Politico. Отказавшись от российских углеводородов (или же пытаясь это сделать), Европа отчаянно ищет альтернативных поставщиков голубого топлива. И единственной на сегодняшний день альтернативой является поставка дорогого сжиженного природного газа (СПГ), одним из основных поставщиков которого является Катар.



"По данным Еврокомиссии, в этом году на долю Катара пришлось лишь 5% европейского газового импорта. Однако важность Катара в европейской энергетической безопасности будет расти благодаря мегаэкспансии возможностей эмирата по производству СПГ. В 2026-м и 2027 году он завершит два больших проекта на этом направлении", – пишет Politico.



Именно с одного из этих проектов, в частности, должен начаться экспорт газа в Германию.



Напомним, в начале декабря немцы (а точнее, американцы из Conoco Phillips, действующие в интересах Германии) гордо подписали с Катаром долгосрочный (сроком на 15 лет) контракт на поставку газа. Да, речь идет всего о 2 млн тонн СПГ – или же, если делать пересчет на кубы после регазификации, 2,7 млрд кубов. Это лишь 3% от совокупной годовой потребности ФРГ в газе. Однако иных альтернатив все равно нет.



Немцы за эту альтернативу держатся и не собираются от нее отказываться даже несмотря на коррупционный скандал. "Торговля с другими странами всегда должна учитывать моральный аспект отношений, в которые вы вступаете. В то же время необходимо обеспечить безопасность поставок газа, а тут Европа или Германия заинтересованы в замещении объемов, которые мы получали от России", – говорит министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Но вопрос в том, как себя поведет Катар?



Здесь нужно понимать восточную специфику. Эмир Катара Тамим аль-Тани – как и его отец Хамад – высоко ценит собственную репутацию. Попытки других лидеров каким-то образом обидеть катарского эмира приводили к серьезным, иногда даже фатальным последствиям для этих лидеров. Того же бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, который в свое время сравнил больного диабетом эмира Хамада с бочкой, или бывшего президента Египта Хосни Мубарака, заявившего, что все население Катара поместится в каирском отеле "Хилтон".



Приоритеты останутся



В отношении стран Европы, конечно, никто переворотов устраивать не может – однако в Дохе дают понять, что европейское хамство может повлиять на энергетическое сотрудничество. "Решение ввести такое дискриминационное ограничение (запрет представителям Катара посещать здание Европарламента – прим. ВЗГЛЯД), которое ограничивает диалог и сотрудничество в отношении Катара до завершения судебного процесса, негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на продолжающихся дискуссиях вокруг глобальной энергетической бедности и безопасности", – заявили в катарском МИД.



Вопрос в том, насколько Катар на самом деле хочет и может наказать Евросоюз газом, пойдет ли он дальше угроз? Эксперты выражают в этом сомнение.



"Нынешний скандал с европейцами в политико-академической и журналистской среде воспринимается как происки недругов. Мол, Катар не прогнулся перед рядом требований, связанных с сексуальными меньшинствами и употреблением алкоголя, и вот пришла злостная ответка. Однако там исходят из того, что Европе сохранение отношений нужно не меньше, чем Катару, поэтому воспринимают все это достаточно спокойно. Так что Катар собирается сохранять и развивать отношения с ЕС и надеется, что европейцы тоже к этому придут", – говорит Елена Супонина.



"Катар вряд ли пойдет на обострение ситуации и не станет отказываться продавать газ в Европе. Руководство эмирата уже после начала чемпионата мира по футболу заявляло, что страна будет продавать газ кому угодно вне зависимости от политических взглядов покупателей. Что они не смешивают политику и бизнес. Разве что Европа уж совсем доведет Катар", – пояснил газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



По его мнению, в наказании ЕС есть и технические сложности. "Катару сложно манипулировать объемами газа, потому что акционерами в газовых проектах эмирата являются международные компании, которые по факту и занимаются экспортом. Доха может разве что запретить экспорт газа в ЕС на государственном уровне, однако такой шаг чреват для эмирата серьезными экономическими проблемами", – продолжает Юшков.



Однако здесь и не нужно наказывать действием – достаточно лишь наказать бездействием. Например, отказом идти навстречу Европе поперек национальных интересов. Которые в свою очередь подразумевают продажу газа надежным и платежеспособным восточным странам, а не хамоватым и устанавливающим потолки цен по газу западным.



"Я общалась с высокопоставленными представителями катарской нефтегазовой отрасли и могу сказать, что заменить российский газ Катар Европе все равно не сможет – по крайней мере, в тех объемах, на которые рассчитывают европейцы. Эмират подписал долгосрочные газовые соглашения с азиатскими странами, и переориентировать эти потоки на Европу не получится. Так что для Катара приоритет – это не Европа, а Азия, прежде всего Китай", – говорит Елена Супонина.



И Европа сейчас делает все возможное, чтобы эти приоритеты сохранить – ведь она просит их изменить без уважения. Москве же в этой ситуации нужно лишь аплодировать европейским бюрократам и продолжать делать то, что она делает. Уважительно разговаривать с арабами, держать газовую морковку перед носом у европейцев, а также ждать, пока Европа сама не поймет, что без российского газа Старый Свет обречен на деиндустриализацию. Но для того чтобы эту морковку получить, Европа должна будет попросить с уважением уже Россию.