Токаев прибыл с визитом в Ташкент. В программе...

16:16 21.12.2022

Программа визита Токаева в Узбекистан – подробности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению главы республики Шавката Мирзиеева.



Известно, что в первый день визита запланировано возложение цветов к монументу "Независимости" в парке "Янги Ўзбекистон" и участие в мероприятии по высадке дерева.



На следующий день президент Казахстана посетит мавзолей "Калдыргач-бия" (Туле-бий), который был построен в первой половине XV века в Ташкенте.



Известно, что церемония официальной встречи пройдет в Конгресс-центре Международного делового центра "Ташкент сити" после официального фотографирования. Планируется, что в рамках встречи пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Состоится запуск совместных проектов, а также осмотр выставки, посвященной творчеству казахского поэта Абая Кунанбаева.



По итогам государственного визита запланировано подписание двусторонних документов и краткий брифинг для СМИ.