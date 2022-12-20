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В Донбассе складывается новая конфигурация фронта
17:28 21.12.2022

Бои ведутся в плотной городской застройке
21 декабря 2022, Евгений Крутиков
В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близости от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов.

Российские войска, усилив натиск на позиции противника, выбили основные его силы из центра Марьинки (ДНР). Теперь в центральной части Марьинки завершается зачистка отдельных очагов сопротивления.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, украинские вооруженные формирования вытеснены в ту часть города, которая фактически полностью разрушена, включая территорию частного сектора. Российские войска контролируют, по данным Пушилина, 80% территории Марьинки. Глава ДНР сообщает, что есть все шансы развить успех, так как в разрушенной части Марьинки у противника крайне мало шансов "зацепиться".

Причина в том, что на тех территориях Марьинки, куда был вынужден отступить противник, не осталось целых строений и сооружений, которые можно было бы использовать в качестве укрытий. Мало того, по словам Пушилина, как только группы противника пытаются закрепиться в тех или иных развалинах, по ним отрабатывают средства артиллерии и армейской авиации.

Плотность огня такая, что осуществить перегруппировку у врага не получается, как мало шансов и на организацию эффективной обороны. Кроме того, идет постоянная огневая работа по дорогам к Марьинке со стороны Угледара и Курахово.

Данные Пушилина стоит немного конкретизировать. До последнего времени опорные пункты обороны противника в Марьинке наблюдались во многоквартирных домах в центральной и южной части города в непосредственной видимости со знаменитого террикона шахты Щурова.

Бои за Марьинку с переменным успехом шли в период 2014-2015 годов. Даже в 2016 году была попытка вернуть этот напрямую примыкающий к Донецку населенный пункт под контроль ДНР. Тогда в режиме "штурм и натиск" нескольким известным частям ДНР также удалось дойти до центральной части города, но камнем преткновения стал как раз пресловутый террикон. Он там один и не слишком высокий по донбасским меркам, но так козырно расположен, что позволяет почти полностью контролировать почти полностью разрушенный населенный пункт.

Тогда у ДНР самостоятельно не хватило сил закрепиться в центре Марьинки, а противник легко перебросил подкрепления через Курахово – расположенный далее на запад крупный транспортный узел, в котором много лет расположен штаб группировки ВСУ "Восток", а также пункты управления артиллерией резерва. Именно из Курахово весной и частично летом координировались первые удары "Точек-У".

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Сейчас по понятным причинам ситуация совсем иная. Оборонять одинокий террикон противник уже не может, в том числе и потому, что российские войска обошли Марьинку с юга по трассе М-15, а к северу от местечка оказывают постоянное давление на Красногоровку. Украинский гарнизон, отошедший в западную часть местечка с частной застройкой, уже практически лишен снабжения и каких-либо позиций, за которые можно зацепиться.

Можно спорить по цифрам: 80% Марьинки сейчас контролируется российскими войсками, или там 79%, но суть понятна: Марьинка – все, но на зачистку частного сектора от улицы Каштановой уйдет некое время. Так всегда с частным сектором.

Тут возникает тот же вопрос, что вызвал оживление после занятия Павловки под Угледаром почти месяц назад. А не пора ли одновременно с зачисткой частного сектора переносить удар хотя бы артиллерии далее, конкретно на Курахово?

Да, Марьинка – это символ боев вокруг Донецка, оттуда легко было обстреливать сам город, но Курахово – это более привлекательная цель с точки зрения стратегии.

Занятие Марьинки само по себе – успех и достижение, но так уже бывало, когда локальный тактический успех, пусть даже глубоко символический, приводил к остановке продвижения и давал возможность противнику перебросить резервы на провисшее направление. И это уже происходит, поскольку в Курахово, как и на линию Артемовск – Соледар, Киев срочно перебрасывает те части, которые высвободились с южного (Херсонского) направления.

Несколько иначе сложилась в последние дни ситуация на направлении Артемовск – Соледар – Северск, то есть на последней линии обороны ВСУ перед городской агломерацией Краматорск – Славянск. Продвижение на Соледар шло параллельно наступлению на Артемовск, но на юго-восточной окраине города штурмовые группы споткнулись о комплекс зданий завода КНАУФ. В самом же Соледаре на основе системы соляных шахт, пещеры которых создавались несколько сотен лет, ВСУ создана серьезная система обороны. Нужен был некий альтернативный вариант, исключающий штурм через завод КНАУФ в лоб.

К востоку – северо-востоку от Соледара расположено по местным меркам крупное село Яковлевка, когда-то богатый колхоз с аккуратными рядами домиков, садами и даже стадионом. Это тупиковая трасса, от которой до Соледара семь километров по прямой через пашни по открытой местности. Пару дней назад эта Яковлевка была полностью зачищена от противника. Чисто теоретически это даст возможность наступать на Соледар, точнее, сразу на центральную часть этого населенного пункта, обходя укрепрайон в районе завода КНАУФ. Также в теории можно перерезать железную дорогу, по которой до сих пор частично идет снабжение Артемовска.

Но для всего этого опять же надо не только зачистить Яковлевку, что вроде бы уже сделано, но и преодолеть эти семь километров до Соледара по открытой местности через пашни. Сама такая потенциальная угроза уже меняет характер событий под Соледаром, но не дает стопроцентной гарантии быстрого успеха. У ВСУ пока есть свободные резервы в непосредственной близости от линии фронта, что дает им возможность через Часов Яр маневрировать в зависимости от возникающих угроз. Тем не менее есть такие угрозы, против которых уже никак не сманеврируешь.

Все это суммарно выглядит как начало начертания нового контура линии фронта, от которого все и будут отталкиваться в новую кампанию зимы 2022 – весны 2023 года. Это не "улучшение позиций", а реальная попытка создать предпосылки к проведению наступательных операций на Донецком направлении уже с других исходных точек.

Сюда можно добавить идущие прямо сейчас бои за Клещеевку (южнее Артемовска), занятие которой позволит не только приблизиться к Артемовску с другого направления, но и выйти на пересечение дороги на Часов Яр, что принципиально важно. И уж совсем на северном участке отмечается успешное продвижение в направлении Купянска, что нельзя пока назвать полноценным контрнаступлением, но уже позволило выйти почти на реку Оскол в прямой досягаемости Купянска.

В то же время, несмотря на очевидные успехи последних нескольких дней, остро стоит вопрос о тактических возможностях развития успехов. Переброска противником подкреплений опирается буквально на два-три небольших населенных пункта – узлы железных и автомобильных дорог. Все они находятся уже в прямой досягаемости российской артиллерии и теоретически могут быть объектами новых наступательных операций. Если считать события последних нескольких дней частью тактической подготовки к наступлениям на эти пункты, то это весьма разумно.

Источник - vz.ru
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