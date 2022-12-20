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|В Киргизии установят еще один памятник "Алайской царице" - Курманджан датке
18:20 21.12.2022
21 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Памятник Курманджан датке установят в родовом селе
Памятник Курманджан датке установят в родовом селе. Об этом сообщает портал государственных закупок.
По его данным, управление муниципальной собственности мэрии Оша объявило конкурс на строительство памятника. На эти цели оно планирует потратить 1,5 миллиона сомов.
Отмечается, что памятник установят в селе Орке в южной столице, где родилась Алайская царица.