Началась тотальная зачистка консервативной Европы, - Владимир Можегов

19:41 21.12.2022

Началась тотальная зачистка консервативной Европы

Владимир Можегов

публицист

21 декабря 2022,

Дело бывшего президента Франции Саркози, который находится в шаге от трехлетнего судебного срока, заявления Ангелы Меркель, которые Путин назвал "разочаровывающими", а Лукашенко – отвратительными, мерзкими и лживыми (она "хочет быть в тренде"), наконец, дикое дело о "перевороте рейхсбюргеров", над которым европейские консерваторы откровенно смеются, называя его "заговором пенсионеров" – все это можно уверенно назвать звеньями одной цепи. И, увы, совсем не смешной.



Под медиапушки украинской войны идет откровенная зачистка консервативных сил Европы. Так, острие "заговора пенсионеров", с развитием "дела" все более явно направляется против "Альтернативы для Германии" (АдГ) – самой серьезной консервативной силы Германии, притом сочувственно относящейся к России и выступающей против помощи Германии Украине.



Процесс Саркози также выглядит как показательная расправа над политиком, не желающим полностью уходить под глобалистские тренды. Особенно на фоне слабой и шаткой позиции сегодняшнего Макрона.



Заявления Меркель о том, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы дать возможность Украине укрепиться перед неизбежной войной – это, опять же, то "покаяние", которое сегодня должен пройти любой европейский политик высокого уровня, когда-либо замеченный в хороших отношениях с Путиным. Дело Саркози при этом убедительно сообщает: политика, отказавшегося "покаяться", ждут судебные преследования, полное разрушение карьеры и реноме.



Едва ли случайно и то, что откровения Меркель прозвучали в тот же день, когда немецкие газеты взорвались бомбой "заговора рейхсбюргеров". Когда вы делаете из монархистов-любителей и почитателей Бисмарка (второй немецкий рейх) опасных заговорщиков, готовых на резиновой лодке взять на абордаж авианосец США, дело вовсе не в том, чтобы вам поверили. Нет, это красноречивый намек всем европейским политикам, и, в первую очередь, консерваторам, что шутить никто не собирается. И что "танцевать девушку" будет тот, в чьих руках находятся СМИ, судебная система и военные американские базы на территории Германии.



Фото: w80/ZUMApress.com/Global Look Press

Та дичь, которой полны сегодня мейнстримные СМИ, не только какая-нибудь "Нью-Йорк Таймс" (с этим-то еще понятно – американцы съедят все), но даже прежде респектабельный Der Spiegel (предпоследний номер журнала вышел под шапкой "Операция Государственный переворот", статья последнего называлась "У ненависти и агитации есть имя – АдГ") – говорит о том, что никакая даже формальная правдивость уже никого не волнует. Европейцам сегодня просто говорят: политический режим ЕС будет становится все более тоталитарным, и вам придется это принять, любое же альтернативное мнение засунуть подальше под угрозой полицейской расправы.



У нас часто приходится слышать о росте "реваншизма", национализма и правого популизма в Европе. Что касается популизма – это действительно так, и объясняется просто. Обычные люди прекрасно видят, что на них надвигается, и совсем не горят желанием превращаться в небинарные овощи в мультикультурном паноптикуме из шестидесяти гендеров и детским секспросветом. Организм обывателя таким образом реагирует на попытку убийства. Что же касается "национализма", тем более, "реваншизма", то в той же Германии, например, они выкорчеваны всерьез и просто не имеют шансов. Помимо особо оговоренных случаев, о чем мы еще скажем.



Но на серьезные вещи лучше смотреть прямо и понимать их так, как они есть: сегодня идет тотальное расформирование бывших европейских наций – немцев, французов, итальянцев, – никого остаться не должно, все должно обратится в единое мультикультурное, небинарное поле вне всякой исторической, культурной памяти. Поле одномерных атомов, легко управляемых, легко загоняемых в любую резервацию, а следом – на скотобойню. Именно это, а не мифический "разгул реваншизма" истеричной прессы, происходит сегодня в Германии. А также во Франции, Испании и других странах попроще.



Если где-то и поощряется умеренный национализм (как в той же Испании), то для конкретных целей раскола большей национальной общности. Украинский национализм выращивался исключительно как проект анти-Россия и под особым контролем. Нацистские игрушки диким туземцам давали в руки тоже под особым присмотром и строго дозированно, для быстрой раскачки национального духа (а национализм – действительно мощная пассионарная сила). Но в мейнстримных СМИ, находящихся под полным контролем глобалистов, о нацистских игрушках украинцев вы не услышите. Там фашистско-имперским монстром выступает Россия, пытающаяся сломить маленький героический народ. И по-другому уже не будет.



Да, все еще консервативно-националистической страной остается Польша. Но в силу своего стратегического положения и несчастного национального характера она под контролем Англии выполняет особую миссию – быть вечно взрывоопасной пороховой бочкой для раскачки Украины, Германии и России.



Англосаксы и власти ЕС пока ничего не могут сделать с Орбаном и его маленькой христианской Венгрией. Но с этой небольшой фрондой внутри либерально-глобалистской Европы до поры до времени просто мирятся, не до него.



Что же до Италии, где к власти пришла "фашистка" Мелони, то ей позволили утвердиться лишь после того, как она присягнула атлантической повестке. Италия как наиболее христианская и имперская страна Европы сопротивляется самокастрации национального духа особенно сильно. Так что, если бы не Мелони, к власти там пришли бы откровенные сторонники Путина. Это все временно, на это пока просто закрывают глаза.



Сейчас же начинается зачистка и подготовка к уничтожению главных стран Европы – Германии и Франции. Но народы этих стран все еще почему-то не желают добровольно идти под нож. Рейтинги АдГ в Германии на фоне спецоперации на Украине и проблем в национальной экономике уже перевалили за 16% (предпоследние опросы давали 12%), а в земле Тюрингия, где позиции партии особенно сильны, и вовсе достигли 30% (год назад партия получила 23,4% голосов и 22 места в парламенте земли, заняв второе место).



Сопротивляется и Франция. Так, на призыв президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России, Twitter (вышедший под руководством Маска из-под либеральной цензуры) вдруг явил совсем не то, что от него ждали: "Мы за Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!"; "А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие"; "С момента заключения Минских соглашений США и Европа все спланировали. Хватит обвинять во всем русских", – писало большинство комментаторов под постом Макрона.



Так что, несмотря на тотальную промывку мозгов и полицейские расправы, старая традиционная Европа представляется все еще живой. Это тревожный знак для сегодняшних ее хозяев. И это объясняет все судорожные попытки сопротивление – сломить.