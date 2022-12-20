В МВД Киргизии появилось еще три генерала

20:22 21.12.2022

21 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

В Кыргызстане трем заместителям главы МВД присвоили звание генерал-майора



В Кыргызстане трем заместителям министра внутренних дел присвоили звание генерал-майора. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что речь идет об Эркебеке Аширходжаеве, который курирует следственную деятельность МВД, первом заместителе министра Адылбеке Бийбосунове и заместителе по цифровому развитию - начальнике Главного управления информационных технологий МВД Суюнбеке Ниязбекове.



Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.