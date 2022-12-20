Германия рассчитывает на поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из Казахстана

20:38 21.12.2022

Германия рассчитывает на поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из Казахстана



Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек рассказал представителям СМИ о недавних переговорах с коллегой из Казахстана, в ходе которых тот заверил его в том, что Германия может рассчитывать на поставки нефти по трубопроводу "Дружба".



Глава Минэкономики ФРГ отметил на пресс-конференции в Берлине, что "поставки нефти из Казахстана не подпадают под действие эмбарго". "Неделю назад у меня был хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана", - сообщил Хабек, который, по его словам, сказал, что "вы можете быть уверены в том, что Россия позволит этим объемам проходить".



"Однако мы не можем быть уверены, что это так", - считает Хабек, ссылаясь на "пример с поставками газа". Министру на пресс-конференции был задан вопрос о поставках нефти из Казахстана по трубопроводу "Дружба".



Александра Бурнашева