Экс-през России Медведев слетал в Пекин к Си с особо секретной миссией. Чего просил?

20:50 21.12.2022

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщило китайское телевидение.



Согласно полученной информации, событие состоялось в государственной резиденции в Пекине. Стороны обсудили ситуацию на постсоветском пространстве. Политики также затронули украинский кризис. Отмечается, что Медведев во время встречи передал собеседнику послание президента России Владимира Путина.



Ранее Дмитрий Медведев высказался о заявлениях Североатлантического альянса, который говорит, что не воюет против России. По словам политика, все хорошо понимают, что все иначе.