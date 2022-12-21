Беды беженцев рохинджа бесконечны. Мусульманское меньшинство Мьянмы спасается как может

21:05 21.12.2022

Мусульманское меньшинство Мьянмы спасается как может при равнодушии мировой общественности

Данила Моисеев



21.12.22



Проблемы рохинджа не решаются уже десятилетие.

Рядом с Андаманскими островами терпит бедствие лодка, на которой находятся как минимум 100 беженцев рохинджа, сообщает агентство Reuters. От голода и жажды могли погибнуть уже 16 человек, часть беженцев могла утонуть, утверждают активисты рохинджа. CNN передает, что на лодке было более 160 человек и среди погибших есть дети. Мимо судна проходили индийские корабли, но достоверно неизвестно, оказали ли они ему помощь. За последние дни это второе бедствие рохинджа на море. О том, что народность притесняется в Мьянме, в мире известно, однако значимых действий для улучшения условий их жизни предпринято не было.

Судно дрейфовало уже с ноября, утверждают репортеры CNN, но никакой помощи людям, оказавшимся без еды, воды и медикаментов, оказано не было. По их информации, оно плыло не из Мьянмы, а из Бангладеш. По всей видимости, беженцев не устраивали тяжелые условия проживания в приютившей их стране, и они могли попытаться добраться до берегов Малайзии.



Информацию о примерно 20 погибших подтвердить пока не могут. В ООН призвали Индию и Шри Ланку спасти терпящих бедствие, но нет данных о том, что помощь оказывается. В организации уверены, что без жертв точно не обошлось. К лодке, севшей на мель, подходили пять индийских судов. В Дели уверяют, что скоро начнут спасательную операцию. По злой иронии судьбы рохинджа сели на мель практически возле Никобарских островов, где живут аборигены, не контактирующие с цивилизацией и занимающиеся каннибализмом.



За последние два дня это уже второй случай, когда беженцев рохинджа пришлось спасать на море. За день до известий об инциденте ланкийцы выручили 106 беженцев, которые тоже терпели бедствие. Однако о второй лодке, терпящей бедствие, было известно уже тогда.



Рохинджа – мусульманское меньшинство в Мьянме, освоение которым штата Ракхайн наткнулось на резкое сопротивление бирманцев еще в XX веке. Власти Мьянмы считают, что рохинджа – чужаки, а этнические конфликты с участием исламских боевиков довели ситуацию до военного вмешательства. В 2012 году наблюдались серьезные столкновения и антимусульманские погромы после обвинения выходцев рохинджа в изнасиловании девушки-буддистки, а в 2017-м ситуация усугубилась. Практически 1 млн беженцев вынуждены были искать приюта в Бангладеш.



Рохинджа стали жертвой географии: вытянутый вдоль побережья штат Ракхайн практически полностью окружен Индийским океаном, а возможности идти в глубь Мьянмы у бегущих от преследований нет. Есть у штата граница с Бангладеш, куда, собственно, и хлынули спасавшиеся рохинджа. В Индию уходить не вариант: там беглых мусульман притесняют и делить и так плотно заселенные земли с беженцами не собираются.



Но и в Бангладеш жизнь отнюдь не сахар: эта страна гораздо беднее Индии и имеет еще большую плотность населения. А уж беженцем там быть вообще означает постоянную угрозу жизни, учитывая, что расселяют рохинджа на территориях, подверженных стихии океана.



Особенно показательна инициатива переселения на необитаемый остров Бхасан Чар. Около 7 тыс. беженцев вроде как дали свое согласие на переселение, но правозащитники высказывают сомнения в том, что рохинджа действительно хотят жить на острове добровольно. При этом угроза наводнений там еще выше.



Также правозащитники отмечают, что рохинджа испытывают трудности с получением образования. Бангладеш определенные шаги в этом направлении предпринимает, но и у коренных жителей там с образованием большие проблемы, а у беженцев – подавно.



Не сказать что в Бангладеш беженцам-единоверцам сильно рады, но деваться некуда. У рохинджа нет поблизости Европы или США, куда они могли бы отправиться в длинное сухопутное путешествие за лучшей долей. Международное сообщество хоть периодически и обращает на это внимание, но ситуацию в целом исправить не пытается.



"За последние годы ситуация, к сожалению, не улучшилась, а военный режим Мьянмы имеет в отношении рохинджа еще больше предубеждений, чем бывший лидер страны Аун Сан Су Чжи. Бежать рохинджа практически некуда. Были попытки доплыть до Австралии, но уж больно велики расстояния", – рассуждает руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.



В разговоре с "НГ" он отметил, что за рохинджа практически никто не заступился и до их поддержки у Запада не дошли руки в отличие от Украины и ближневосточных стран. "По сути, единственная призрачная надежда – это заступничество потенциального влиятельного лица на мировой арене", – полагает эксперт.