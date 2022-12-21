2-я Багдадская конференция и будущее Ирака

21:10 21.12.2022

ВТОРАЯ БАГДАДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И БУДУЩЕЕ ИРАКА



21.12.2022



Главными вопросам, которые обсуждались, стали безопасность в Ираке, вопросы доступа к питанию и воде, энергоресурсы и их поставки.

20 декабря в Аммане (Иордания) состоялась Вторая Багдадская конференция, в которой приняли участие премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, главы внешнеполитических ведомств из Иордании, Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Катара, Кувейта, ОАЭ, Турции, Бахрейна и Омана. Из стран других регионов на мероприятии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Главными вопросам, которые обсуждались, стали безопасность в Ираке, вопросы доступа к питанию и воде, энергоресурсы и их поставки. Одной из главных тем конференции было продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном. Участники с оптимизмом подошли к программе мероприятия и, несмотря на ряд противоречий, каких-либо разногласий на конференции не возникало. Все стороны заявили о готовности продолжать конструктивный диалог и переговорный процесс по самым разным вопросам. Известно, что США выразили скепсис по возобновлению ядерной сделки с Ираном, хотя Тегеран ранее также предупреждал о недальновидности вашингтонских политиков.



Пресс-секретарь МИД Ирака Ахмед Ас-Саххаф заявил вчера, что "Вторая Багдадская конференция стала свидетельством ясности видения и приоритетов иракского правительства, а также платформой для диалогов, которые ведут к балансу и укреплению стабильности". В заключительном заявлении Второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству была заявлена поддержка Ираку в его усилиях по укреплению состояния Конституции и закона, управления, созданию институтов, достижению всеобъемлющего развития и работе по усилению экономической интеграции, указывая на то, что созыв второй сессии этой конференции отражает стремление к поддержке центральной роли Ирака в расширении регионального экономического сотрудничества.



После выхода из парламента партии Моктады ас-Садра, "Коалиционная структура", которая включает в себя различные партии, стала большинством, и премьер-министром страны стал Мухаммед Шиа ас-Судани из шиитской партии "Дава". Ранее он занимал пост министра по правам человека в Ираке. Считается, что "Коалиционная структура" имеет тесные связи с Ираном, хотя это не означает, что она следует политической воле Тегерана.



Помимо "Координационной структуры", в которую входят 138 депутатов из 329, в коалицию государственной администрации Ирака входят "Альянс за суверенитет" во главе со спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси (который ориентирован на ОАЭ), а также две основные курдские партии: "Патриотический союз Курдистана" и "Демократическая партия Курдистана". Организованная оппозиция после отставки садристов в июне довольно слаба, что дает шанс на быстрое принятие законов. Судани отозвал ряд законопроектов, в том числе закон об обязательной военной службе, который вызвал широкую полемику, а также другие предложения, где содержались сомнительные идеи, попахивающие коррупцией. На данный момент идет ряд разбирательств по громким делам, связанным с работой банков и нефтяных компаний Ирака.



Правительство Судани также выдвинуло амбициозную программу выступить "правительством служения", которое предоставляет возможности трудоустройства и поддерживает бедные классы.



Судани стал уделять приоритетное внимание интеграции Ирака с арабскими государствами, включая страны Персидского залива, также он стремится развить недавний успех Ирака в качестве центра региональной дипломатии. Предшественник Судани, Мустафа аль-Кадхими, углубил интеграцию Ирака с Египтом и Иорданией и открыл новую главу в отношениях Ирака с ОАЭ и Саудовской Аравией. Опираясь на тесные личные связи с арабскими и региональными лидерами, Кадхими инициировал ирано-саудовские и другие переговоры по закулисным каналам и созвал первую конференцию по Ираку с участием арабских и региональных лидеров, которая состоялась в августе 2022 года.



Сейчас Ирак нуждается в инвестициях стран Персидского залива и, особенно, в координации между Ираком и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива в области энергосистемы. Страны Персидского залива также хотят, чтобы Ирак был стабильным и стал менее зависим от Ирана. У Судани также есть идея о более глубоком партнерстве с Турцией по поставкам газа и энергоресурсов в Европу, поэтому он оптимистично оценивает перспективы нефтяного соглашения между Багдадом и Эрбилем. Он говорит, что в интересах Ирака, чтобы иракские курдские партии урегулировали свой спор и достигли соглашения с Багдадом. На встрече премьер-министра Курдистана Масрур Барзани с послом Великобритании Марком Брайсоном-Ричардсоном 14 декабря курдской стороной были отмечены усилия, предпринимаемые для разрешения всех споров между Региональным правительством Курдистана и федеральным правительством. Днем ранее совет министров Ирака одобрил отправку 400 миллиардов динаров Курдистанскому региону на ноябрь и декабрь в рамках его доли в федеральном бюджете. Решение было принято после серии встреч высокопоставленной делегации правительства Курдистана с высшими должностными лицами Ирака. Кроме этого, переговоры ведутся между премьер-министром Барзани и его иракским коллегой Мухаммедом Шиа ас-Судани.



Для того, чтобы Судани добился успеха в своей деятельности, Ирак должен держаться в стороне от региональных конфликтов. Это было одним из посланий премьер-министра Ирака Вашингтону, Тегерану и странам Персидского залива.



Теперь вопрос в том, какой вывод извлекут из его слов руководители этих стран. Иран, конечно же, хотел бы сохранить свое влияние, учитывая, что часть населения Ирака - шииты. При этом существует проблема с активностью курдских элементов с территории Ирака против Ирана, из-за чего северо-восток Ирака подвергается регулярным ударам (подобная ситуация характерна и для северо-запада, но здесь удары наносит уже турецкая сторона). Как курдское правительство, так и Багдад считают это нарушением суверенитета, но для прекращения подобных операций нужно нечто большее, чем нота протеста. Как Иран, так и Турция требуют от центрального правительства Ирака прекратить вести деструктивную деятельность против них со стороны иракских курдов.



Тем не менее, в двусторонних переговорах как Багдад, так и Тегеран настроены оптимистично. Судани посетил Тегеран в конце ноября, где обсуждался вопрос укрепления доверия и развития двусторонних отношений. Руководство обеих стран считает, что вполне можно увеличить товарооборот между ними с 10 до 20 миллиардов долларов в год. Интересы арабских стран понятны, хотя Ирак как площадка для нормализации отношений с Ираном также имеет значение. Самым сложным вопросом является избавление Ирака от давления США, поскольку Вашингтон явно намерен продолжать использовать страну для своей активности в регионе. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан также недвусмысленно заявлял, что больше не будет помогать США в разжигании региональных конфликтов. Через некоторое время Вашингтон сместил его с поста главы правительства через инициацию вотума недоверия в парламенте. Хотя у Судани нет ближайших перспектив подобного парламентского переворота по причине небольшой оппозиции, нельзя сбрасывать со счетов другие возможности Вашингтона для оказания на него давления или инициирования очередного политического кризиса.



Серьезной проблемой для Ирака остается террористическая деятельность, в частности, ИГИЛ (запрещена в России). 18 декабря боевики ИГИЛ убили в провинции Киркук девять сотрудников федеральной полиции. Сообщается, что самодельное взрывное устройство взорвалось под колонной автомобилей федеральной полиции возле деревни Сафра в подрайоне Рашад, недалеко от горы Хамрин. После взрыва произошло столкновение между полицией и боевиками ИГИЛ. Один террорист был убит. По этой причине днем позже туда была направлена высокопоставленная делегация для проведения расследования. В состав делегации вошли начальник штаба иракской армии Абдул Амир Яралла и заместитель начальника Объединенного оперативного командования Кайс Халаф аль-Мухаммади.



Активность ИГИЛ, в основном, происходит на спорных между Эрбилем и Багдадом территориях. Происходят нападения как на гражданское население, так и на силы безопасности. В прошлую среду в районе Тармии, примерно в 30 километрах от Багдада, в результате срабатывания взрывного устройства пострадали трое солдат, в том числе подполковник, и еще трое получили ранения. В ходе аналогичного нападения на блокпост иракской армии к югу от Киркука в конце ноября боевики ИГИГ убили четырех солдат.



Поэтому проблем у Ирака все еще остается немало. Отметим, что Россия остается важным партнером Багдада по многим вопросам и настроена на дальнейшее развитие отношений.