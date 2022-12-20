2023-й будет кровавым. Байден выдал Зеленскому дополнительно $1,8 млрд и ракеты Patriot

21:19 21.12.2022

США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot



21 декабря 2022, Алексей Дегтярев

Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



По линии Госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.



В пакет военной помощи включены системы противовоздушной обороны Patriot, их количество пока не уточняется.



Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии Госдепа, о котором упомянул Блинкен.



Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.



Посольство России в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.