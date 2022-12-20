В Казахстане впервые стартовали торги по распределению частот среди операторов связи

21:38 21.12.2022

Астана. 21 декабря. – В Казахстане впервые стартовали торги по распределению частот среди операторов связи, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



"Впервые в Казахстане стартовал запуск электронных торгов по распределению частот среди операторов связи. Аукцион предполагает распределение полос частот, на внедрение и развитие сотовой связи пятого поколения 5G", - говорится в сообщении в среду.



В ведомстве считают, что аукцион даст импульс развитию телекоммуникационных сетей в стране и повлияет на создание конкурентной среды для новых операторов.



"Сегодня технологии развиваются стремительно, поэтому мы должны проактивно создавать инфраструктуру для того, чтобы потом развивать на ней различные экосистемы, приложения, сервисы и т.д. Для развертывания 5G уйдет несколько лет, к этому времени появятся новые сервисы, которые будут требовать значительно большего объема трафика, разделения по слоям, использования точностей и т.д. Сегодня то, что мы делаем – это задел на будущее, чтобы потом мы могли нашим гражданам предоставлять качественные современные сервисы на сети связи, построенной по новой технологии", - подчеркнул вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек.



По условиям аукциона участник-компания должен иметь разветвленную магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающую не менее шести областей, городов республиканского значения и столицы и иметь соответствующую государственную лицензию. Также, согласно основным условиям участвующая компания не должна находиться на стадии ликвидации или банкротства, должна обеспечить оплату гарантийного взноса.



"В актуальном на сегодняшний день глобальном и региональном исследовании международной организации GSMA Intelligence оценивается социально-экономическое влияние, которое будет получено в случае развертывания технологии в среднем диапазоне, с прогнозом на валовой внутренний продукт к 2030 году. Так, на основании международного анализа развертывание 5G в C-band диапазоне приведет к увеличению мирового ВВП более чем на 610 млрд долларов в 2030 году, что составит почти 65% общей социально-экономической ценности, от технологии 5G", - пишет ведомство.



Уточняется, что нововведения улучшат доступ к здравоохранению и образованию, повысят общественную безопасность и снизят загрязнения окружающей среды.



"По вышеуказаному исследованию при развертывании 5G в странах СНГ прогнозируется рост ВВП на 14 миллиардов долларов, из которых доля Казахстана составит 12%. Учитывая преимущества внедрения технологии 5G в среднем диапазоне частот по всему миру в 2020-2030 годах, государственная политика РК, отдающая приоритет C-band диапазону 5G и созданная инфраструктура сегодня поспособствует экономическому развитию в предстоящие годы. Вместе с тем, необходимо отметить, что во многих развитых странах частоты были распределены на аукционах по продаже частот 5G за огромные деньги. Например, Швейцария – $378 млн, Италия – €6,5 млрд, Испания – €437,6 млн, Австрия – €188 млн, Великобритания – £1,35 млрд, Германия – €6,5 млрд, Южная Корея – $3,3 млрд и т.д.", - резюмируется в сообщении.