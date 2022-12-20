Узбекистан и Казахстан создадут совместную внешнеторговую компанию

22:45 21.12.2022

В Ташкенте проходит бизнес-форум между предпринимателями Узбекистана и Казахстана. На нем выступил заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.



"В такое нестабильное время важное значение приобретает сотрудничество, основанное не только на взаимном доверии и уважении, но и крепкой дружбе", - сказал в начале своего приветственного слова Жамшид Ходжаев.



По его словам, за последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем в 2 раза, а к концу 2022 года приблизится к 5 млрд долларов.



"Мы поставили задачу довести товарооборот до 10 млрд долларов, в том числе посредством активного импортозамещения. Для достижения этой цели в ближайшее время будет создана совместная внешнеторговая компания", - сообщил вице-премьер.



Он также напомнил, что в Узбекистане действует около 1200 предприятий с участием казахского капитала. "Буквально пять лет назад эта цифра была почти в 6 раз меньше. Только за 9 месяцев текущего года создано 130 совместных предприятий", - заявил глава МИВТ.



По мнению Жамшида Ходжаева, углубления двустороннего партнерства Узбекистана и Казахстана являются именно регионы двух стран.



"За последние годы нам удалось существенно расширить масштабы и глубину межрегионального партнерства, которые охватывают все больше и больше направлений. Однако важно продолжать дальнейшее развитие межрегиональных связей для того, чтобы абсолютно все регионы наших стран были вовлечены в совместные проекты и инициативы", - отметил он.



Жамшид Ходжаев анонсировал подписание дорожных карт сотрудничества между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылординской областями.



Вице-премьер пригласил казахстанских партнеров к совместному выращиванию плодоовощной продукции на территории Узбекистана, а также предложил реализовать совместные проекты по выращиванию крупного рогатого скота, зерновых, масличных и кормовых культур на территории Казахстана.



Как отметил глава МИВТ, на днях Узбекистаном и Казахстаном будет принята отдельная дорожная карта с конкретными инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.



"По многим направлениям и отраслям экономики Узбекистана и Казахстана не конкуренты и могут эффективно дополнять друг друга", - заявил Жамшид Ходжаев.



Он также подчеркнул, что наиболее значимо объединить усилия двух стран по созданию высокотехнологичных производств на основе сравнительных преимуществ Узбекистана и Казахстана и развивать промышленную кооперацию для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью для дальнейшего совместного освоения рынков третьих стран.



В этой связи завтра ожидается подписание с Казахстаном соглашения о создании международного центра промкооперации.



"Автомобилестроение, электроника и электротехника, энергетика, фармацевтика, химическая и текстильная отрасли, производство строительных материалов - это лишь немногие из перспективных направлений взаимодействия между Узбекистаном и Казахстаном", - в заключение отметил Жамшид Ходжаев.