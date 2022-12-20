 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вышел в свет заказной панегирик Л.Млечина о К.ТокаевеВышел в свет заказной панегирик Л.Млечина о К.Токаеве
00:07 22.12.2022

Назарбаев должен был вернуться на президентский пост: вышла книга о январских событиях в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В посольстве Казахстана в Москве презентовали книгу российского журналиста Леонида Млечина "Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков". Произведение еще не видели, однако в сети распространяются выдержки разговора Токаева с российским журналистом.

Политолог Ербол Едилов опубликовал у себя в телеграмм-канале цитаты из книги, в которой говорится, что те, кто виновен в событиях кровавого января, исходили из того, что глава государства даст слабину, ни на что не решится, испугается, а может быть, и спешно покинет страну, чтобы не рисковать собственной жизнью.

"Он рассказывал мне, что в решающий момент ему сказали: ситуация настолько опасная, что сейчас главное - спасти вашу жизнь. Спецсамолет заправлен, личная охрана с вами… В самолете находится груз - 25 млн долларов США, так сказать на ближайшие расходы. Куда хотите лететь? Не сомневались, что президент улетит", – говорится в книге.

Млечин утверждает, что до январских событий Токаева недооценивали и за границей, и внутри страны. Организаторы надеялись на то, что президент дипломат, интеллигент, интеллектуал, а не силовик.

"И сильно в нем ошиблись. Он не мог покинуть свою страну. И сделал все, чтобы ее спасти. Да, он по первой профессии дипломат. Но дипломат - не значит слабак. Ему нравится формула: "Дипломатия есть тонкое оружие цивилизованного воина". В обращении президента Казахстана к согражданам в решающий январский день прозвучали слова: "Я остаюсь". Не все поняли, зачем президент это сказал. А эти слова были адресованы тем, кто намеревался захватить власть и кому глава государства мешал"".

В книге говорится как первый президент Нурсултан Назарбаев отреагировал на действия Токаева во время беспорядков.

"Токаев поделился со мной словами, которые ему сказал Назарбаев. Тридцать лет знаю тебя, но не думал, что ты способен на такие действия", – пишет Млечин.

В произведении упоминается план, по которому в результате январских событий Назарбаев должен был вернуться на президентский пост, а Масимов стал бы премьер-министром.

"Бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов в ходе следствия показал: Назарбаев решил вернуться на высший пост в стране "на три года", а потом поставить на это место "более подходящего" человека. Вот почему было решено избавиться от Токаева. А самому Масимову обещали пост премьер-министра с неограниченными полномочиями".

Председатель Конституционного совета Кайрат Мами опубликовал статью, смысл которой заключается в следующем: институт Елбасы есть высший орган власти в стране. Заговорили об иранской модели государственной власти в Казахстане - аятолла над президентом. Возникла идея введения монархии на основе опыта Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии.

"Эта модель начала обсуждаться во властных структурах, но говорят, что Токаев убедил Елбасы отказаться от такой идеи: Нас засмеют во всем мире".

В книге говорится, что Токаев предрекал события кровавого января, он был не доволен тандемом, или дуумвиратом власти.

"В стране не может быть двух президентов - "старшего" и "младшего". Пойдя на такой эксперимент, мы чуть не потеряли страну. Токаев, оказывается, говорил первому президенту: Нурсултан Абишевич, нужно определиться с властью, нынешнее положение чревато дестабилизацией в стране. Многоопытный Назарбаев только отшучивался: Моя задача - помогать тебе, я же заинтересован в нашем успехе".

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области и спустя два дня охватили практически все крупные города страны. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение по всей республике, в стране заблокировали доступ к интернету. Токаев возложил на правительство вину за протесты и отправил его в отставку.

5 января в Алматы и ряде других городов начались столкновения, протестующие разгромили и сожгли несколько административных зданий; были разграблены супермаркеты, бутики, рестораны, оружейные магазины, ювелирные магазины и кафе. Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили миротворческий контингент. 7 января Токаев объявил о восстановлении порядка.

Источник - centralasia.media
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