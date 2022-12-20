"Незалежная" станет для США вторым Вьетнамом

00:17 22.12.2022

Американцы могут влезть в конфликт на Украине напрямую



Дмитрий Родионов

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Всеволод Шимов

Дмитрий Ежов

Михаил Нейжмаков



США могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив американских солдат из Польши на Украину, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.



"Я боюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: "Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности", - цитирует его РИА "Новости".



"Только в этот раз речь идет не о Вьетнаме, а о России, великой державе", - подчеркнул полковник.



Отметим, что власти США и лично президент Джозеф Байден неоднократно заявляли, что американские военнослужащие не будут принимать участие в военных действиях на территории Украины. На прошлой неделе это в очередной раз подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, президент не менял решение не отправлять войска в республику.



Однако США продолжают оказывать Украине беспрецедентную военную помощь на миллиарды долларов, которая, по словам большинства экспертов, является единственным, что позволяет Киеву продолжать сопротивление. Кроме того, в зоне конфликта присутствуют американские наемники и инструкторы, так что можно сказать, что косвенно США уже бьются с Россией.



Отметим, что расходы на Украину вызывают немало критики в американском обществе, оппозиционные республиканцы часто используют эту тему против своих оппонентов - демократов, однако, полностью свернуть помощь Киеву не готовы даже они в случае прихода к власти, так что конфликт явно принял затяжной характер.



Но что, если Украина начнет терпеть поражение? Что если ввод американских войск станет последним шансом для нее? Или этого не произойдет никогда?



Заявление Макгрегора очень похоже на "хайп" отставника, попытку ворваться в эфир, и непонятно, насколько серьезно их стоит воспринимать.



- Это уже не первый раз, когда военные отставников озвучивают подобные идеи, - говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- По крайней мере, это свидетельствует о том, что подобный вариант как минимум рассматривается американскими элитами.



"СП": - Власти США неоднократно заявляли, что американские военнослужащие не будут принимать участие в военных действиях на территории Украины. В теории это вообще возможно? При каких обстоятельствах? Или скорее небо упадет на землю, чем американцы ввяжутся в войну напрямую?



- Думаю, что от прямого вовлечения в конфликт американцы все же воздержатся, предпочитая воевать руками Украины и Польши.



"СП": - Макгрегор напоминает о Вьетнаме. По-вашему, Вьетнам американцев чему-то научил? Потом ведь все равно были Ирак и Афганистан…



- Вьетнам был давно, "вьетнамский синдром" давно прошел. Так что я бы не рассматривал этот опыт как сдерживающий фактор для США.



"СП": - Понятно, что американские граждане не выдержат, если откуда-то пойдут массово гробы. А расходы на гибридную войну они вечно готовы терпеть? Легко ли объяснить простому американцу, испытывающему проблемы с оплатой жилья, медицинской страховкой, работой и т. д., зачем нужно отдавать миллиарды Зеленскому?



- Думаю, что большинство американцев банально не в курсе событий на Украине. Американцы очень зациклены на самих себе и мало вникают в дела в зарубежье, особенно дальнем. Собственно, это и позволяет американским элитам ввязываться в подобные авантюры.



- Гипотетически отправка американских солдат из Польши на Украину вероятна, однако вряд ли на официальном уровне это будет восприниматься и позиционироваться в качестве прямой конфронтации между США и Россией, - считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.



- Ни для кого не секрет, что на стороне ВСУ воюют иностранные наемники из разных государств. Фактически это военное присутствие в зоне конфликта военных из государств, входящих в блок НАТО, формально - есть определенные нюансы. В обозримой перспективе ситуация вряд ли изменится, если только для США не станет это безвыходным шагом отчаяния, сопряженным с борьбой за сохранение статуса мирового гегемона любой ценой. Впрочем, частично ожидаемых ими результатов США достигли, как минимум, значительно ослабив Европу.



В то же время, не стоит забывать, что любая перспектива военного столкновения ядерных держав приведет к реализации разрушительного сценария. Осознание такой перспективы делает прямую конфронтацию мало реалистичной. В то же время, ситуация может развиваться в рамках текущих тенденций, которые могут быть подвержены содержательной трансформации в рамках уже заданных за последние месяцы координат.



Касаемо потенциала Польши как антироссийского плацдарма, то это выглядит вполне логичным, но с той оговоркой, что эта тема может циркулировать в информационном пространстве, но вряд ли реализуется на практике по причине недопущения прямого столкновения сил НАТО и России. А вот стать фактическим участником передела земель Западной Украины Польша может с высокой долей вероятности, однако ее территориальные претензии будут объясняться освободительными целями.



- Это крайне маловероятно в ближайшем будущем, - убежден директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Тем более, что Дуглас Макгрегор говорит о сценарии с отправкой американских военных для "обеспечения на Западной Украине зоны безопасности", но западноукраинские регионы находятся далеко от территорий, где находятся в соприкосновении ВСУ и российские войска. Опять же, представители США и НАТО весьма осторожно подходят к рискам в сфере поддержки Киева и даже, например, на прямое участие своих ВВС в создании бесполетной зоны над Украиной до сих пор не пошли (еще в марте 2022 года такую вероятность отвергал генсек НАТО Йенс Столтенберг).



Скорее, Дуглас Макгрегор пытается сыграть на тревожности той части общественности внутри США, которая опасается втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой.



"СП": - По его мнению, в Вашингтоне часто можно услышать разговоры о стратегическом и военном потенциале Польши как "плацдарма против России" для американских военных. Так ли это? Но не проще ли американцам накачивать Польшу оружием и подзуживать ее на войну с Россией, чем воевать самим?



- Наиболее влиятельные партнеры Польши по НАТО (прежде всего, США) сейчас явно не настроены на прямое втягивание Варшавы в конфликт с Россией. Достаточно вспомнить, как в ноябре 2022 года представители Вашингтона осторожно реагировали на инцидент с падением ракеты на польскую территорию. Как известно, Джозеф Байден в одном из первых заявлений по данному происшествию назвал "маловероятным", что упавшая ракета была запущена из России, а официальный представитель Пентагона Пэт Райдер также заявил о нежелании "спекулировать или вдаваться в гипотезы".



В целом же, ни у США, ни у наиболее жестко настроенных к России их партнеров по НАТО нет сейчас необходимости прямого военного участия в данном противостоянии. Баланс сил в зоне конфликта с точки зрения своих интересов они, как мы видим, вполне могут поддерживать, поставляя Киеву вооружения (причем, пока не задействовав все свои возможности в рамках такой военно-технической помощи).



"СП": - А Польша? Насколько она готова к реальной войне, если представить себе, что она будет неядерной? Может ли она воевать сама?



- Если говорить о политической стороне вопроса - перспективы прямого вмешательства Варшавы в конфликт явно не находит поддержки у заметной части польской общественности. Можно вспомнить, что, по данным опроса, проведенного в Польше специалистами United Surveys 21 января 2022 года, то есть, примерно за месяц до начала военной спецоперации, 42,4% респондентов считали, что в случае российско-украинского конфликта Варшава должна оказать дипломатическую помощь Киеву, 41% поддержали поставки оружия для ВСУ, 39% экономическую помощь и только 15% - ввод польских войск на Украину.



А по данным опроса IBRiS, результаты которого были опубликованы в начале октября 2022 года, 57,1% опрошенных в Польше были против восстановления призыва на военную службу, то есть, скорее всего, даже гипотетически не готовы, чтобы риски в военной сфере касались лично их и членов их семей.



Понятно, что вопрос о гипотетическом военном вмешательстве Варшавы в конфликт решался бы, условно говоря, не "на референдуме". Но и для польских элит такой жесткий сценарий нес бы издержки на фоне сомнительных выгод.



"СП": - Власти США неоднократно заявляли, что американские военнослужащие не будут принимать участие в военных действиях на территории Украины. В теории это вообще возможно? При каких обстоятельствах?



- Даже ели бы российские войска смогли взять под контроль, например, Киев и Одессу, вряд ли это угрожало бы интересам США настолько, чтобы они пошли бы на прямое вмешательство в конфликт. Обратим внимание, что на начальных этапах военной спецоперации, когда российские войска находились недалеко от Киева, западные державы на такое вмешательство не пошли.