Климатическая клоунада как способ консолидации "золотого миллиарда", - А.Игнатьев

00:50 22.12.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 21.12.2022



В иступленной борьбе с "изменением климата" на Западе ввели… Всемирный день съедобных насекомых



Во второй половине декабря страны Евросоюза достигли соглашения по поддержке углеродного рынка, одобрив центральную часть стратегии "зеленой сделки", направленную на превращение европейской экономики к середине XXI века в полностью "климатически нейтральную".



Связанная с климатом и "углеродным следом" тематика продолжает будоражить мировые СМИ. В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество движется к "климатическому хаосу" и даже употребил такое крепкое выражение, как "климатический ад": "Мы на шоссе в климатический ад, и наша нога стоит на педали газа". Однако "предотвратить трагедию", по его мнению, "все еще можно", вернувшись к условиям Парижского соглашения (2015), чтобы "сдержать к 2050 году нагревание планеты на 1,5 градуса по Цельсию".



К моменту этого заявления климатическая клоунада по "сдерживанию нагревания планеты", которая тянется уже не первое столетие, вышла на новый уровень. Организация по защите прав животных Peta Germany, по информации Bild, вызвала на Западе ажиотаж, потребовав ввести "запрет на секс для всех мужчин-мясоедов" на фоне климатического кризиса. Как заявил руководитель компании Дэниел Кокс, "мужчины гораздо хуже для окружающей среды, чем женщины, потому что они едят слишком много мяса".



Почти синхронно с выступлением этого ненормального Университет Аделаиды (Австралия) включил в меню студентов муравьев в качестве "экологически чистой" пищи. А австралийские шоколадные фабрики стали выпускать "насекомых в шоколаде" ко Всемирному дню съедобных насекомых, срочно назначенному на 23 октября.



Власти Новой Зеландии для борьбы с "изменением климата" анонсировали обложение фермеров налогом на метан, выделяемый 36 миллионами новозеландских коров и овец, а также на их мочу и отрыжку: "Для измерения выбросов животных помещают в дыхательные камеры, подходящие для этих животных. Выход газа измеряется в течение двух дней с помощью автоматизированных систем". Заодно правительство страны взяло на себя международные обязательства "сократить выбросы метана от с/х животных" на 10% к 2030 году и до 47% к 2050 году.



Тем временем британские активисты рьяно, под объективами видеокамер, уничтожают молоко в знак протеста против "насилия над коровами". Полякам приказано поменять "слишком яркие" лампочки, закрыть форточки и носить панталоны с начесом. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Масква призывает сограждан таким образом способствовать превращению экономики в "климатически нейтральную".



Эстонское ТВ предлагает согражданам запастись мусорными мешками, чтобы ходить в туалет. С соответствующими инструкциями выступают эксперты Спасательного департамента (Päästeamet), умалчивающие, правда, куда потом девать пакет: выбросить в окно или положить соседу под дверь. Во Франции в начале декабря запрещены авиарейсы на короткие расстояния под предлогом борьбы с изменениями климата.



В конце ноября климатические активисты поклялись убить миллион собак, чтобы "уменьшить углеродный след". Поводом стали "новости" CNN, согласно которым собаки, кошки и другие питающиеся мясом домашние животные "разрушают климат Земли"…



На климатические репарации и переход к зеленой экономике от развитых стран требуют ежегодные гранты на 100 миллиардов долларов. При этом, несмотря на уже потраченные миллиарды евро, представленные, например, угольным регионам в Европейском союзе, такие траты практически никак не влияют на климат климата.



Согласно заявлению специалистов Европейской аудиторской палаты (ЕСА), проанализировавших последствия расходов в размере около 12,5 млрд евро в 2014–2020 гг. для 7 угледобывающих регионов в Германии, Польши, Румынии, Чехии и Испании, оказалось, что финансовая помощь ЕС оказала очень малое влияние и на рабочие места, и на переход к зеленой энергетике.



Зачем же тогда тратятся эти миллиарды? Ответ – в заявлении Европарламента по итогам декабрьского "углеродно-климатического" соглашения. Согласно ему, законодательные инициативы ЕС в сфере регулирования климата направлены на поэтапный отказ от льгот для промышленности и нацелены "на сокращение выбросов топлива в строительном и автомобильном секторах". Для производителей из других стран, не относящихся к "золотому миллиарду", это соглашение будет означать лишь дополнительные расходы.



Еврокомиссия уже планирует ввести т. н. таможенный сбор на импортную продукцию, при производстве которой в атмосферу выбрасываются большие объемы углекислого газа. И это станет, прежде всего, сильнейшим торговым ударом Запада по Китаю. То есть по "мировому сборочному цеху", в который европейцы и американцы сами же десятилетиями выводили промышленность. Такой шаг можно рассматривать также как удар по России и всем постсоветским странам, а также по производителям из Латинской Америки.



Исследователи полагают, что подобная стратегия Евросоюза бьет, пусть и опосредованно, и по производителям из США; соответственно, ее следствием станут новые торговые войны и запретительные пошлины в мировой торговле. Это действительно так, но все же основная причина "борьбы с глобальным потеплением" и вообще всей климатической клоунады – это формирование новой экоэкономики с триллионными оборотами, устранение конкурентов и способ консолидации "золотого миллиарда".