 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.12.2022
00:50  Климатическая клоунада как способ консолидации "золотого миллиарда", - А.Игнатьев
00:17  "Незалежная" станет для США вторым Вьетнамом
00:07  Вышел в свет заказной панегирик Л.Млечина о К.Токаеве
Среда, 21.12.2022
22:45  Узбекистан и Казахстан создадут совместную внешнеторговую компанию
22:02  Скончался доктор философии и экс-депутат Парламента Казахстана Амангельды Айталы
21:38  В Казахстане впервые стартовали торги по распределению частот среди операторов связи
21:19  2023-й будет кровавым. Байден выдал Зеленскому дополнительно $1,8 млрд и ракеты Patriot

21:10  2-я Багдадская конференция и будущее Ирака
21:05  Беды беженцев рохинджа бесконечны. Мусульманское меньшинство Мьянмы спасается как может
20:50  Экс-през России Медведев слетал в Пекин к Си с особо секретной миссией. Чего просил?
20:38  Германия рассчитывает на поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из Казахстана
20:22  В МВД Киргизии появилось еще три генерала
19:41  Началась тотальная зачистка консервативной Европы, - Владимир Можегов
18:20  В Киргизии установят еще один памятник "Алайской царице" - Курманджан датке
17:28  В Донбассе складывается новая конфигурация фронта
16:16  Токаев прибыл с визитом в Ташкент. В программе...
14:37  Катар поможет России в усмирении Европы
14:30  Ставим на лошадку по кличке Трамп? России выгоден раскол в высших кругах США, - СП
13:55  Сколько не давай… Депрессивные регионы Казахстана не хотят реанимироваться, - Е.Косенко
13:45  Узбекистан поставил Кыргызстану электроэнергию из туркменского газа
12:58  Талибы, подумав, все-таки запретили женщинам высшее образование
12:41  Казахстан полон пессимизма, касаемо идеи "газового союза"
12:12  Есть ли перспективы у исламских инвестиций в России
11:55  РосСенатором от новой Херсонской области стал уроженец Талды-Кургана
11:47  Русско-бандеровский конфликт: Военный прогноз на 2023 год
11:27  Дикий спикер. Глава КырПарламента Шакиев и русский язык
10:12  Иранской элите хотят отрезать пути бегства в США, - НГ
09:44  Советником КырПрезидента по идеологии назначен матерый нацик и британский ино-агент - псевдоисторик Койчиев
08:56  Тегеран и Брюссель настроены на возобновление "ядерной сделки", - Равиль Мустафин
08:52  Зачем киргизы учат русский язык? - Бахтияр Койчуев
08:35  Министр транспорта Узбекистана Махкамов начал пользоваться общественным транспортом
06:41  Пресечена отправка девушек из Узбекистана в Индию для занятия проституцией
00:52  Пан или пропал: кто из стран ЦА находится в ловушке бедности? - В.Андрюхин
00:49  Запад больше не может скрывать правду о поражении Украины, - Джордж О*Нил
00:03  Украина побудила Россию и КНР укрепить военное сотрудничество, - Владимир Скосырев
Вторник, 20.12.2022
22:19  В Новом Узбекистане знание родного языка должно стать обязательным, - Ш.Мирзиеев
22:16  Китайский бизнес готовит новый десант в ЦентрАзию
21:01  Amnesty International обвинила сына маршала Хафтара в военных преступлениях в Ливии
20:57  В премьеры Молдовы рвется бизнесмен-аферист Илан Шор
19:00  "Их арестовал не я...", - Садыр Жапаров (интервью)
16:42  Завершено строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги
16:29  Первый пошел! Канада объявила о конфискации активов Абрамовича
16:17  В Европе опасаются катарского газового демарша, - НГ
16:16  Триллион для начала: сколько европейцы потратят на газ
16:14  Путь-дорожка нефтяная. Республики ЦА ищут маршруты в обход России, - Сергей Кожемякин
16:13  Их борьба: в Литве продолжают уничтожать русский язык
14:26  Теплеет. Кыргызам удалось перезапустить 4-й гидроагрегат Токтогульской ГЭС
13:04  В Иране арестована "за антииранскую деятельность" популярная киноактриса Таране Алидусти
12:29  Младшеклассников всех школ Узбекистана обеспечат бесплатным питанием
12:09  Африканский ответ РПЦ: впервые в сан рукоположены местные афро-православные
12:05  Самарканд и Наманган в Узбекистане станут "городами республиканского подчинения"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Климатическая клоунада как способ консолидации "золотого миллиарда", - А.Игнатьев
00:50 22.12.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 21.12.2022

В иступленной борьбе с "изменением климата" на Западе ввели… Всемирный день съедобных насекомых

Во второй половине декабря страны Евросоюза достигли соглашения по поддержке углеродного рынка, одобрив центральную часть стратегии "зеленой сделки", направленную на превращение европейской экономики к середине XXI века в полностью "климатически нейтральную".

Связанная с климатом и "углеродным следом" тематика продолжает будоражить мировые СМИ. В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество движется к "климатическому хаосу" и даже употребил такое крепкое выражение, как "климатический ад": "Мы на шоссе в климатический ад, и наша нога стоит на педали газа". Однако "предотвратить трагедию", по его мнению, "все еще можно", вернувшись к условиям Парижского соглашения (2015), чтобы "сдержать к 2050 году нагревание планеты на 1,5 градуса по Цельсию".

К моменту этого заявления климатическая клоунада по "сдерживанию нагревания планеты", которая тянется уже не первое столетие, вышла на новый уровень. Организация по защите прав животных Peta Germany, по информации Bild, вызвала на Западе ажиотаж, потребовав ввести "запрет на секс для всех мужчин-мясоедов" на фоне климатического кризиса. Как заявил руководитель компании Дэниел Кокс, "мужчины гораздо хуже для окружающей среды, чем женщины, потому что они едят слишком много мяса".

Почти синхронно с выступлением этого ненормального Университет Аделаиды (Австралия) включил в меню студентов муравьев в качестве "экологически чистой" пищи. А австралийские шоколадные фабрики стали выпускать "насекомых в шоколаде" ко Всемирному дню съедобных насекомых, срочно назначенному на 23 октября.

Власти Новой Зеландии для борьбы с "изменением климата" анонсировали обложение фермеров налогом на метан, выделяемый 36 миллионами новозеландских коров и овец, а также на их мочу и отрыжку: "Для измерения выбросов животных помещают в дыхательные камеры, подходящие для этих животных. Выход газа измеряется в течение двух дней с помощью автоматизированных систем". Заодно правительство страны взяло на себя международные обязательства "сократить выбросы метана от с/х животных" на 10% к 2030 году и до 47% к 2050 году.

Тем временем британские активисты рьяно, под объективами видеокамер, уничтожают молоко в знак протеста против "насилия над коровами". Полякам приказано поменять "слишком яркие" лампочки, закрыть форточки и носить панталоны с начесом. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Масква призывает сограждан таким образом способствовать превращению экономики в "климатически нейтральную".

Эстонское ТВ предлагает согражданам запастись мусорными мешками, чтобы ходить в туалет. С соответствующими инструкциями выступают эксперты Спасательного департамента (Päästeamet), умалчивающие, правда, куда потом девать пакет: выбросить в окно или положить соседу под дверь. Во Франции в начале декабря запрещены авиарейсы на короткие расстояния под предлогом борьбы с изменениями климата.

В конце ноября климатические активисты поклялись убить миллион собак, чтобы "уменьшить углеродный след". Поводом стали "новости" CNN, согласно которым собаки, кошки и другие питающиеся мясом домашние животные "разрушают климат Земли"…

На климатические репарации и переход к зеленой экономике от развитых стран требуют ежегодные гранты на 100 миллиардов долларов. При этом, несмотря на уже потраченные миллиарды евро, представленные, например, угольным регионам в Европейском союзе, такие траты практически никак не влияют на климат климата.

Согласно заявлению специалистов Европейской аудиторской палаты (ЕСА), проанализировавших последствия расходов в размере около 12,5 млрд евро в 2014–2020 гг. для 7 угледобывающих регионов в Германии, Польши, Румынии, Чехии и Испании, оказалось, что финансовая помощь ЕС оказала очень малое влияние и на рабочие места, и на переход к зеленой энергетике.

Зачем же тогда тратятся эти миллиарды? Ответ – в заявлении Европарламента по итогам декабрьского "углеродно-климатического" соглашения. Согласно ему, законодательные инициативы ЕС в сфере регулирования климата направлены на поэтапный отказ от льгот для промышленности и нацелены "на сокращение выбросов топлива в строительном и автомобильном секторах". Для производителей из других стран, не относящихся к "золотому миллиарду", это соглашение будет означать лишь дополнительные расходы.

Еврокомиссия уже планирует ввести т. н. таможенный сбор на импортную продукцию, при производстве которой в атмосферу выбрасываются большие объемы углекислого газа. И это станет, прежде всего, сильнейшим торговым ударом Запада по Китаю. То есть по "мировому сборочному цеху", в который европейцы и американцы сами же десятилетиями выводили промышленность. Такой шаг можно рассматривать также как удар по России и всем постсоветским странам, а также по производителям из Латинской Америки.

Исследователи полагают, что подобная стратегия Евросоюза бьет, пусть и опосредованно, и по производителям из США; соответственно, ее следствием станут новые торговые войны и запретительные пошлины в мировой торговле. Это действительно так, но все же основная причина "борьбы с глобальным потеплением" и вообще всей климатической клоунады – это формирование новой экоэкономики с триллионными оборотами, устранение конкурентов и способ консолидации "золотого миллиарда".

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671659400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует с 2023 года в Казахстане
- Сколько не дай…
- Цифровизация, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала: Правительство одобрило новую Концепцию развития геологической отрасли
- Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила свою работу
- Главы МИД Казахстана и Великобритании провели заседание Стратегического диалога
- Сообщение Атырауской областной территориальной избирательной комиссии
- Казатомпром объявляет об осуществлении поставки через Транскаспийский Маршрут
- Рейтинги АО "СК "Freedom Finance Insurance" повышены до "B+" и выведены из списка CreditWatch Positive ввиду присоединения компании АО "Страховая компания „Лондон-Алматы""; прогноз - "Стабильный"
- Приговором судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскар Бекпаганбетов осужден к 4 годам лишения свободы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  