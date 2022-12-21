Индия скоро обгонит Китай и США по темпам роста экономики, - НГ

08:53 22.12.2022

Розничная торговля после пандемии переживает бум

Владимир Скосырев



Магазины предлагают индийцам самые современные бытовые товары.

Индия станет самой быстро поднимающейся крупной экономикой в мире. Согласно данным ЦБ страны, в финансовом году, завершающемся 31 марта 2024-го, ВВП увечится на 6%. Прогнозы для Америки, Европы и даже для Китая, где всплеск вируса может повредить хозяйственной активности, намного мрачнее. Более оптимистичное настроение индийцев подстегивают потребление и инвестиции. С другой стороны, восстановление, как ожидают, будет неровным, принося выгоду горожанам и внутреннему сектору, а не сельским жителям и тем секторам экономики, которые ориентируются на экспорт.



"Если Дели будет действовать правильно, мы сможем увидеть значительные притоки иностранных инвестиций в следующие один-два года", – говорит Шридхар Сиварам, директор по капиталовложениям инвестиционной группы Enam Holdings.



Больше всего его воодушевляют индийские банки. Они подобны Золушке, которая внезапно стала королевой. Ведь резко увеличился спрос на кредиты, а число дефолтов сократилось.



Как передал Reuters, cогласно индексу развивающихся рынков MSCI (Morgan Stanley Capital International), индекс Индии вырос с 8% в 2019 году до 16% в октябре 2022-го. Между апрелем и октябрем нынешнего года иностранцы вложили прямых инвестиций в Индию на 22 млрд долл. Причем более половины из них приходится на софт для компьютеров, услуги, нетрадиционную энергетику и химикаты.



Хозяйственная активность ускорилась после третьей волны СOVID-19 в 2021 году, которая оказалась менее суровой, чем боялись. Тогда большинство рестрикций было отменено, и это открыло дверь для отложенного спроса на дома, квартиры, автомобили и другие потребительские товары в городах. По словам Прадипа Бакши, директора компании Voltas, продающей инструменты для дома, размер продаж подскочил благодаря скопившимся заказам и более легким условиям для потребителей. От них теперь реже требуют предоплаты, чаще предлагают схемы "покупай сейчас – плати позже".



Увеличивается и спрос на энергию, уголь. Благодаря банковским кредитам стало возможно для авиалиний заказать у Airbus и Boeing 500 пассажирских самолетов ценой в десятки миллиардов долларов. Но не все индикаторы сигнализируют об экономической мощи. Безработица за последние 12 месяцев к ноябрю осталась в среднем на уровне 7,4%. Инфляция в 2022–2023 годах, по прогнозу ЦБ, составит в среднем 6,7%.



Зарубежные аналитики весьма оптимистично оценивают перспективы страны. "Трансформация экономики Индии приобрела эпические масштабы, напоминающие перемены в Америке в XIX веке. Создается огромный внутренний рынок. Десятки миллионов чрезвычайно бедных людей мигрируют по стране. Совершенно новый потребительский класс богатеет. Магнаты ворочают огромными деньгами и готовы поспорить на тему о том, кто они – индийские Рокфеллеры или Карнеги", – пишет лондонский журнал Economist.



Что еще больше добавляет оптимизма наблюдателям, так это демографический дивиденд. Согласно докладу ООН, в 2023 году Индия превзойдет Китай по численности населения. В 2022 году население Индии было лишь ненамного меньше, чем у Китая с его 1,426 млрд. А к 2050 году ожидают, что в Индии будет жить 1,668 млрд человек, а в Китае – всего 1,317 млрд. Как отмечает Times of India, преимущество Индии состоит не только в том, что она обладает более молодой рабочей силой. Изменилось и качество жизни многих ее граждан. Более 60% имеют доступ к интернету. Введение биометрической идентификационной карточки, а также продажа дешевых смартфонов позволили стремительно нарастить оплату онлайн через мобильную связь.



"НГ" спросила Виная Шуклу, редактора журнала Raksha Anirveda, уменьшились ли трущобы в мегаполисах, таких как Мумбаи, Калькутта, Дели. Ведь прежде они были всегда неотъемлемой частью городского пейзажа. "Население увеличивается, земли для сельского хозяйства не хватает. Тут быстрых решений нет, – сказал Шукла. – Правительство создает агропромышленные комплексы, чтобы дать работу людям на месте. В глубинку прокладываются шоссе, вдоль них растут оборонные и другие заводы. Трущобы не исчезли, но правительство помогло провести туда воду, свет, ТВ, дало субсидии жителям. Идет урбанизация. У меня квартира в 24 км от центра Дели. Вокруг моего многоквартирного дома выросли небольшие частные дома. Растет средний класс. Раньше он составлял 50 млн человек, а теперь – 400–450 млн. Жизнь быстро меняется: прежде метро было только в Калькутте, теперь есть во многих городах".



21.12.22