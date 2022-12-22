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При обстреле Донецка ранен известный рос-политик Рогозин. Праздновал "днюху" в ресторане "Шеш-Беш"
08:55 22.12.2022

Бывший глава "Роскосмоса" Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы на окраине в Донецке (Ленинский район). Медики диагностировали у него ранение в спину и доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.

"Ранен в спину. Жить буду. Осколок (прошел) в сантиметре от позвоночника",- рассказал RT Рогозин. Он пояснил, что под обстрел попала гостиница, где проживала группа военных советников, которую он возглавляет.

"Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar",- сказал он.

В беседе с RT Дмитрий Рогозин отметил, что ранее эта гостиница под обстрел не попадала. "Я остаюсь со своими ранеными товарищами в Донецке",- добавил он.

По словам помощника Рогозина, "травмы различной степени тяжести" также получили сопровождавшие политика лица и сотрудники гостиницы. Позже стало известно, что ранение получил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Телеграм-канал Baza без ссылки на источник сообщает, что ранение Дмитрий Рогозин получил при обстреле ресторана "Шеш-Беш", где он отмечал свой день рождения. У него, по данным медиапроекта, "осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра".

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрий Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса" 15 июля. В конце сентября политик заявил, что "готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина". Позже в своем Telegram-канале он начал публиковать фотографии из зоны военных действий в Украине. 11 ноября он сообщил, что возглавил в зоне операции инспекторскую группу военных советников.

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Празднование дня рождения Рогозина в Донецке обернулось кровавой трагедией
22.12.2022 Донецк
Михаил Рябов.

Украинская артиллерия открыла огонь по кафе в Донецке, где отмечал свой день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, заявляющий, что ныне принимает участие в боевых действиях на Донбассе.

"Хоценко ранен (глава правительства ДНР, – ред.) и еще три человека. Трое погибших в донецком кафе "Шеш-Беш". Дмитрий Рогозин сегодня отмечал здесь день рождения. Прямое попадание из 155 калибра", – сообщил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский в своем блоге.

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Украинская артиллерия открыла огонь по кафе в Донецке, где отмечал свой день рождения бывший...

Телеведущий Артем Шейнин утверждает, что Рогозин – в числе пострадавших.

"По имеющимся у меня сведениям из вызывающих доверие источников, сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет.

Ранения получили также сопровождавшие его лица. Там же находился депутат ГД Алексей Журавлев, не ранен.

Удар носил явно целенаправленный характер – до этого ни разу прилетов в это здание не было", – сообщил Шейнин.

"Рогозин! Бухать в ресторане в Донецке сейчас, это как устраивать кутеж с обильной жратвой и выпивкой в блокадном Ленинграде! Вы хоть в состоянии это понять своим скудным умишком?" – возмущается журналист Дмитрий Борисенко.

Его коллега журналист Александр Чаленко сообщает, что это уже не первое ЧП, спровоцированное Рогозиным.

"Наверное, этому горе-"космонавту" показалось мало, когда этой осенью через полчаса после его ухода из донецкого ресторана "Гуси-лебеди" украинцы послали туда двух 155-мм. Слава Богу, промазали.

Теперь этот товарищ снова решил поиграть в рулетку со 155-мм. Ладно бы он, а так из-за его павлиньего тщеславия человека убило.

Донецкие рестораторы, как только вы видите, что очередной скучающий в Москве долб***-алкоголик пришел к вам в ресторан что-то отметить, посылайте его на***, зовите охрану и срочно выгоняйте из ресторана. Иначе смерть!" – предостерегает Чаленко.

Военкор Дмитрий Стешин напоминает, что в ресторане был убит и экс-глава ДНР Александр Захарченко.

"Смерть Александра Владимировича никого и ничему не научила. Я даже затрудняюсь придумать более сладкую цель для диверсии (а этот обстрел диверсия, так как была задействована агентура) – банкет уважаемых людей в конкретном месте, которое есть на всех картах".

А обозреватель Егор Холмогоров обращает внимание, что при всем этом российская армия не обстреливает высших украинских чиновников во время их визитов на оккупированные ВСУ территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://www.politnavigator.net/prazdnovanie-dnya-rozhdeniya-rogozina-v-donecke-obernulos-krovavojj-tragediejj.html

Источник - CentralAsia
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