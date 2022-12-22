Энергетическая нищета Германии. Крах немецкого социального государства, - Вл.Прохватилов

09:30 22.12.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 22.12.2022

Энергетическая нищета Германии

Аналитики прогнозируют крах немецкого социального государства



Германия потратила полтриллиона долларов на спасение энергетики в 2022 году из-за того, что потеряла недорогой газ от своего ведущего поставщика России, пишет Reuters. Западные санкции против Москвы дали обратный эффект. Германии пришлось "расчехлить энергетическую базуку стоимостью в $465 млрд". По данным Reuters, "совокупный масштаб" финансовой помощи энергетике и других схем, используемых Берлином для поддержания на плаву всего народно-хозяйственного комплекса, составляет 1,5 миллиарда евро в день, или около 12% ВВП (5400 евро на каждого немца).



"Насколько серьезным будет этот кризис и как долго он продлится, во многом зависит от того, как будет развиваться энергетический кризис, – говорит Михаэль Гремлинг из Немецкого экономического института (IW). – Национальная экономика в целом сталкивается с огромной потерей богатства".



Германия продемонстрировала Европе, как неприятные последствия санкций разрушают ее финансы и ввергают миллионы граждан в энергетическую нищету. "Антироссийские санкции вызвали резкий рост цен на электроэнергию и природный газ, а также повышенные риски вступления в рецессию в 2023 году", – подчеркивает Reuters.



"Если мы посмотрим на инфляцию цен, то увидим, что Германию сильно лихорадит", – отмечает Стефан Кутс, вице-президент и директор по исследованиям экономических циклов и роста Кильского института мировой экономики.



Германия имеет ограниченную инфраструктуру СПГ-терминалов, что вынудило ее зафрахтовать пять плавучих хранилищ и регазификационных установок (FSRU ) на северном побережье страны. Стоимость аренды FSRU составляет колоссальные 9,7 млрд евро.



Пять FSRU смогут покрыть только около трети текущего спроса Германии на природный газ и не в состоянии компенсировать дефицит предложения из-за потери поставок российского газа.



Общая потребность в газе в Германии снизилась до 83 млрд м3/год по сравнению с 100 млрд м3/год в предыдущие годы, что указывает на растущую деиндустриализацию страны. Глава Ассоциации немецких профсоюзов Ясмин Фахими предупреждает, что из-за резко выросших цен на газ и электроэнергию немецкую промышленность накроет череда банкротств.



В будущем году правительству Шольца, похоже, придется расчехлять уже не "базуку" в полтриллиона долларов, а "гаубицу", причем калибр ее никто предсказать не в состоянии.



Швейцарская консалтинговая компания Prognos считает, что из-за прекращения поставок газа из России цены на электроэнергию в Германии с 2023 года могут подняться в два раза.



Швейцарские аналитики отмечают, что оптовая цена электроэнергии в Германии в 2019 году была на уровне €40 МВт-час, а рост до €200 произошел в 2022 году. В 2023 году цена вырастет до €400-500, если поставки российского газа сведутся к нулю. Если с российской стороны газ все-таки пойдет, стоимость электроэнергии снизится до €100 за МВт-ч, и это самый оптимистический сценарий. Других способов снизить стоимость электроэнергии в Германии не существует. Эпоха дешевого газа для Европы закончилась.



Аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение экономической ситуации и крах немецкого социального государства, пишет Der Spiegel.



В настоящее время среди 100 самых дорогих компаний мира есть только одна немецкая компания SAP (производитель программного обеспечения), которая находится на 97-м месте. "Подозрение превращается в вывод: тучные годы закончились и Германия не использовала их для того, чтобы защититься от кризиса", – отмечает Der Spiegel.



"Средние расходы немецкого домохозяйства на газ и электричество выросли с 2.5 до 6.8 тыс. евро в год, подрывая покупательную способность домохозяйств и промышленный потенциал страны", – пишет Bloomberg.



Германия постепенно превращается в "государство нищих", заявил в интервью журналу Focus немецкий социолог Ульрих Шнайдер. Он отметил, что резкое подорожание энергоресурсов и рост стоимости жизни способны вызвать развал общества. В ФРГ растет число бедных и серьезно уменьшилась покупательская способность большинства немцев.



"Растет страх перед очередным скачком цен на продукты питания, страх перед необходимостью платить за электроэнергию, страх того, что больше нельзя будет оформить рассрочку или оплатить аренду", – пишет Шнайдер. Многие жители Германии опасаются возникновения бытовых проблем, например поломки стиральной машины или автомобиля: лишних средств для ремонта нет, а власти бросили рядовых немцев в беде. Правительство подумывает переложить тяжесть экономического кризиса на их плечи. Так, новый советник правительства профессор экономики Мартин Вердинг предложил увеличить пенсионный возраст – в перспективе до 69 лет, что вызвало взрыв возмущения, пишет Der Spiegel.



Профессор уверяет, что иного выхода нет, так как трудовая миграция в Германию иссякла, а поколение бэби-​бумеров приближается к пенсионному возрасту. На 100 человек трудоспособного возраста сегодня приходится 32 пожилых немца, которым нужно платить пенсию. К 2038 году соотношение будет 100 : 46.



Если до энергетического кризиса, который, как мы писали, начался задолго до СВО, правительство Германии держало высокий уровень социального обеспечения, сейчас такой возможности нет. Отказ от российского газа поставил крест на германском процветании, уныло констатирует Der Spiegel, сваливая всю ответственность за это на Putin Krieg.



Федеральное правительство планирует в следующем году выпустить рекордный объем долга, чтобы помочь финансировать помощь домохозяйствам и компаниям, пострадавшим от энергетического кризиса. Выпуск долговых обязательств вырастет примерно до 539 миллиардов евро (573 миллиарда долларов) в 2023 году с 449 миллиардов евро в 2022-м.



По словам Эльмара Фелькера, старшего аналитика в консалтинговой компании LBBW Research в Штутгарте, ситуация "драматическая". Об этом свидетельствует начавшееся еще в октябре падение германских гособлигаций и устойчивый рост доходности по ним. Уже сейчас госдолг Германии превышает полтора триллиона долларов, дальнейшие заимствования ее больше разгонят инфляцию.