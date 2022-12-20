За особые услуги? РосСенаторшой от ЛНР стала особа, приближенная к Пескову

10:17 22.12.2022

Дарья Лантратова и Ольга Бас назначены сенаторами от ЛНР

Врио главы ЛНР утвердил сенатором Дарью Лантратову

ЛУГАНСК, 20 декабря 2022, 15:56 - REGNUM Дарья Лантратова утверждена в должности сенатора от Луганской Народной Республики. Об этом говорится в указе врио главы региона Леонида Пасечника.



Согласно документу, Лантратова заняла пост сенатора от исполнительной власти ЛНР в Совете Федерации.



Дарья Лантратова также занимает должность замсекретаря генсовета "Единой России". После назначения сенатором она сохранит свой пост в партии.



Напомним, с 2008 по 2012 годы Лантратова работала в Департаменте пресс-службы и информации правительства России. В 2012–2019 годах трудилась в управлении президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. В декабре 2021 года Лантратова была избрана заместителем секретаря Генсовета "Единой России".



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Не путать Дашу Лантратову с Яной Лантратовой - депутаткой нижней палаты Роспарламента, с примерно таким же функционалом и возможностями.