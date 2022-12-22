 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.12.2022
12:14  Американец Тимур Бекмамбетов продал российскую киностудию Bazelevs сотрудникам
12:11  На бизнес-форуме Узбекистана и Казахстана подписаны соглашения на $3 млрд
12:09  "Назарбаев Фонд" отозвал иск к журналистам-расследователям из OCCRP
11:09  Претендующий на Книгу рекордов Гиннеса туркменский город назвали Аркадагом
10:38  Идет величайшее сражение за саму человечность, - Дмитрий Винник
10:17  За особые услуги? РосСенаторшой от ЛНР стала особа, приближенная к Пескову
09:30  Энергетическая нищета Германии. Крах немецкого социального государства, - Вл.Прохватилов

08:55  При обстреле Донецка ранен известный рос-политик Рогозин. Праздновал "днюху" в ресторане "Шеш-Беш"
08:53  Индия скоро обгонит Китай и США по темпам роста экономики, - НГ
08:45  Рождение и крушение сверхдержавы. Отчего погиб СССР? - Борис Романов
08:40  Народный курултай - антиконституционный, - депутат Жогорку Кенеша Мадумаров
00:50  Климатическая клоунада как способ консолидации "золотого миллиарда", - А.Игнатьев
00:17  "Незалежная" станет для США вторым Вьетнамом
00:07  Вышел в свет заказной панегирик Л.Млечина о январских подвигах К.Токаева
Среда, 21.12.2022
22:45  Узбекистан и Казахстан создадут совместную внешнеторговую компанию
22:02  Скончался доктор философии и экс-депутат Парламента Казахстана Амангельды Айталы
21:38  В Казахстане впервые стартовали торги по распределению частот среди операторов связи
21:19  2023-й будет кровавым. Байден выдал Зеленскому дополнительно $1,8 млрд и ракеты Patriot
21:10  2-я Багдадская конференция и будущее Ирака
21:05  Беды беженцев рохинджа бесконечны. Мусульманское меньшинство Мьянмы спасается как может
20:50  Экс-през России Медведев слетал в Пекин к Си с особо секретной миссией. Чего просил?
20:38  Германия рассчитывает на поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из Казахстана
20:22  В МВД Киргизии появилось еще три генерала
19:41  Началась тотальная зачистка консервативной Европы, - Владимир Можегов
18:20  В Киргизии установят еще один памятник "Алайской царице" - Курманджан датке
17:28  В Донбассе складывается новая конфигурация фронта
16:16  Токаев прибыл с визитом в Ташкент. В программе...
14:37  Катар поможет России в усмирении Европы
14:30  Ставим на лошадку по кличке Трамп? России выгоден раскол в высших кругах США, - СП
13:55  Сколько не давай… Депрессивные регионы Казахстана не хотят реанимироваться, - Е.Косенко
13:45  Узбекистан поставил Кыргызстану электроэнергию из туркменского газа
12:58  Талибы, подумав, все-таки запретили женщинам высшее образование
12:41  Казахстан полон пессимизма, касаемо идеи "газового союза"
12:12  Есть ли перспективы у исламских инвестиций в России
11:55  РосСенатором от новой Херсонской области стал уроженец Талды-Кургана
11:47  Русско-бандеровский конфликт: Военный прогноз на 2023 год
11:27  Дикий спикер. Глава КырПарламента Шакиев и русский язык
10:12  Иранской элите хотят отрезать пути бегства в США, - НГ
09:44  Советником КырПрезидента по идеологии назначен матерый нацик и британский ино-агент - псевдоисторик Койчиев
08:56  Тегеран и Брюссель настроены на возобновление "ядерной сделки", - Равиль Мустафин
08:52  Зачем киргизы учат русский язык? - Бахтияр Койчуев
08:35  Министр транспорта Узбекистана Махкамов начал пользоваться общественным транспортом
06:41  Пресечена отправка девушек из Узбекистана в Индию для занятия проституцией
00:52  Пан или пропал: кто из стран ЦА находится в ловушке бедности? - В.Андрюхин
00:49  Запад больше не может скрывать правду о поражении Украины, - Джордж О*Нил
00:03  Украина побудила Россию и КНР укрепить военное сотрудничество, - Владимир Скосырев
Вторник, 20.12.2022
22:19  В Новом Узбекистане знание родного языка должно стать обязательным, - Ш.Мирзиеев
22:16  Китайский бизнес готовит новый десант в ЦентрАзию
21:01  Amnesty International обвинила сына маршала Хафтара в военных преступлениях в Ливии
20:57  В премьеры Молдовы рвется бизнесмен-аферист Илан Шор
19:00  "Их арестовал не я...", - Садыр Жапаров (интервью)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Идет величайшее сражение за саму человечность, - Дмитрий Винник
10:38 22.12.2022

Идет величайшее сражение за саму человечность
Дмитрий Винник
профессор Финансового университета, публицист
22 декабря 2022,
Мы знаем, что человеческая природа не сводится к его животной составляющей – человек существо разумное, а потому надприродное. Стремление к благу и сама мораль в человеке тоже не сказать что от животного. Это нечто принципиально возвышенное.

Но при этом история человечества полна всяческих злодеяний и жестокостей. Антропологи спорят, когда гоминиды начали на регулярной основе убивать друг друга, издеваться и обижать. В любом случае это началось очень давно – задолго до появления человека разумного. Археологические раскопки способны пролить свет на подобные вещи, нелицеприятные для гордого и возвышенного образа человека. "Человеки умелые" – хомо хабилисы – отметились поеданием себе подобных еще пару миллионов лет назад. Примерно 430 тысяч лет назад прямые предки неандертальцев – гейдельберские человеки – в пещере Сима де Лос Уэсос, что в современной Испании, ударами по голове умертвили 36 себе подобных и скинули их тела в пещерный колодец. Философы-пессимисты считают, что подобная лютая жестокость и есть один из признаков человеческой природы в том смысле, что среди наших ближайших родственников – приматов подобного рода масштабы насилия почти немыслимы. Хотя, как демонстрируют наблюдения за поведением шимпанзе, убийства у них случаются гораздо чаще, чем считали ранее. Например, в 2013 году сенегальские шимпанзе забили камнями и палками своего бывшего вожака Фудуко, а потом еще и обглодали его. Пишут, что это был девятый документированный случай убийства среди этой породы обезьян. Между стаями шимпанзе случаются даже настоящие войны, которые длятся годами.

В свое время австрийский зоопсихолог Конрад Лоренц выдвинул гипотезу, что природа аномальной человеческой агрессивности объясняется тем, что в нас на эволюционном уровне не встроены тормозящие механизмы. Человека, осознавшего силу каменного орудия в своих руках, можно сравнить с голубем, который в силу мутации получил вороний клюв. Как он им воспользуется? Да наверняка просто перебьет всех конкурентов и устроит форменный террор в своей популяции! А вот ворон ворону глаз не выклюет…

Историческая эпоха хранит многочисленные свидетельства актов геноцида – захваченные города и села порой вырезались подчистую. Обращение пленников в рабство стало обыденным явлением для первых земледельческих государств. Как ни странно, но по мере развития цивилизации росла изощренность пыток, казней и прочих насильственных способов поддержания власти. Как мы знаем, апофеозом этого эволюционного кошмара, если следовать теории К. Лоренца, стали концлагеря Третьего рейха. В обиход уголовного права после войны прочно вошло понятие преступлений против человечности. Но даже рассматривая феномен нацистской индустрии смерти, можно утверждать, что речь идет не о новом принципиальном качестве зла, а всего лишь об умопомрачительном его количестве. Впрочем, работы печально знаменитого доктора Йозефа Менгеле заложили основы для перехода зла на новый уровень существования.

Значительный вклад в совершенствование зла внесли американские бихевиористы – специалисты по человеческому поведению. Чего стоят работы психиатра Сидни Готлиба, сотрудника секретного межведомственного проекта контроля над разумом "MK-Ultra". Это именно Готлиб подсыпал ЛСД в коктейль высокопоставленному офицеру Фрэнку Олсону из Лаборатории биологической войны армии США, в результате чего последний спустя девять дней вышел из окна и погиб. Зачем Готлиб сделал это? Да ровно затем же, зачем подобным периодически занимался сам Олсон – из спортивного интереса "дружески травить" коллег психотропом. Готлиб был буквально помешан на изучении возможностей ЛСД по созданию так называемого маньчжурского кандидата – человека с полностью управляемой искусственной личностью. Как в своей книге пишет бывший сотрудник комитета по безопасности Конгресса США Джон Маркс, в Атланте заключенным давали ЛСД каждый день в течение 15 месяцев под предлогом поиска лекарства от шизофрении. Заключенные считали, что они сошли с ума. Одного чернокожего пациента Готлиб кормил лизергиновой кислотой 80 дней каждое утро, вечером расплачиваясь с ним за это героином. Последний, кстати, он давал студентам-добровольцам с оплатой один доллар в час.

Фото: freepik.com
Помимо психохимии, большие надежды в стирании прежней личности возлагались на электрошок. В 1950-е годы глава программы BLUEBIRD Морзе Ален утверждал, что "при длительном применении электрошоковых процедур можно довести человека до "уровня растения". Доктор Дональд Камерон, в 1953 году избранный президентом Американской психиатрической ассоциации, бил электрошоком некоторых пациентов каждый день в течение 65 дней. Обычно испытания проводили на женщинах, больных шизофренией. Вот как описывались результаты подобной "терапии": "То, о чем говорит пациент, это только его сиюмоментные ощущения, он говорит о них почти исключительно в совершенно конкретных терминах. На его замечания не влияют предшествующие воспоминания, ни в коей мере не воздействуют на них и ожидания, относящиеся к будущему. Он живет в настоящем. Исчезли все шизофренические симптомы. Амнезия распространяется на все события его жизни. Лорен Г. и еще 52 пациента в Алланском мемориале достигли этого уровня изменения в 1958–1959 гг.".

На эту тему
Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды
Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов
"Борьба с трансфобией" стала террористической угрозой
Это была эпоха настоящих романтиков психоинженерии, мечтавших о научном управлении обществом. Испанский нейрофизиолог Хосе Дельгадо, знаменитый тем, что создал радиоуправляемого быка и устроил с ним корриду, мечтал о светлом будущем, в котором средствами электрического раздражения мозга через заранее вмонтированные прямо в мозг импланты будут управлять настроениями граждан. Чем не способ облегчить страдания от декабрьской депрессии?! Любопытно, что две главы его книги "Мозг и сознание", в которых автор раскрывает воодушевляющие перспективы технологии электрического раздражения мозга, были исключены из советского издания. Одиозный американский бихевиорист Беррес Скиннер был несколько иного мнения – мечтал, что обществом будут управлять специалисты по поведению, а не физиологи: "В некоторых местах меня считают своего рода монстром, желающим, дергая за ниточки, манипулировать людьми. Это весьма далеко от истины. Людьми манипулируют; я желаю только, чтобы ими манипулировали более эффективно".

Следует сказать, что при всей своей аморальности, подавляющее большинство исследователей на службе ЦРУ и Пентагона отличались приверженностью консервативным ценностям и были примерными семьянинами. Как мы знаем, эпоха этих людей давно канула в Лету вместе с закрытием провалившегося проекта "MK-Ultra" и скандальными слушаниями в Конгрессе во времена президентства Никсона.

Сегодня эксперименты по вторжению в человечность проводятся другими людьми, для других заказчиков и с другими целями. И гораздо более масштабно – на социальном уровне. Буквально на наших глазах зло приобрело принципиально новые, ранее неслыханные в человеческой истории формы. Теперь очевидно, что со стороны западного сверхобщества ставка сделана на вмешательство в человеческую сексуальность. Не будем подробно описывать процесс формирования "новой нормальности", но зафиксируем их ужасающие результаты:

Никогда в истории человечества намеренно не стиралась разница между полами.

Никогда в истории человечества не навязывалась смена пола, включая маленьких детей.

Никогда в истории человечества не проводилась массовая наркотизация детей средствами психофармакологии с целью контроля поведения.

В конечном счете никогда еще в истории человечества зло фактически не объявлялось добром. Что это, если не сама манифестация абсолютного зла?!

Оставим пока в стороне вопрос, зачем западное сверхобщество открыто перешло на сторону абсолютного зла. Однако обратим внимание на сопутствующие тенденции и идеи, поддерживающие эти наикошмарнейшие вторжения в человеческую природу. Во-первых, это цифровизация и виртуализация частной жизни, обедняющая реальные физические контакты, что снижает навык общения с противоположным полом. Во-вторых, это повышение доступности наркотиков через легализацию, что значительно увеличивает статистику преступания граней половой морали. В-третьих, это вмешательство в частный семейный уклад через институты ювенальной юстиции. Именно это, кстати, и является главным признаком тоталитаризма – вмешательство государства в частную жизнь, а вовсе не какой-то политический деспотизм или банальная тирания. В-четвертых, это идеология трансгуманизма. Изначально в идеях трансгуманизма, восходящих к русским космистам, не было ничего плохого – они мечтали о модификации человеческих организмов для выживания в чужеродных средах иных миров. Однако в наше время идеи трансгуманизма сначала приобрели привкус киберпанка как идеи внедрения сращивания чипов и нервной ткани человека, а вскоре и вовсе отвратительную фактуру легкомысленности изменения пола.

Президент Владимир Путин, встав на защиту традиционных ценностей не только на словах, но и на деле, фактически объявил абсолютному злу войну. Рамзан Кадыров не стесняясь говорит о джихаде. Подобные слова абсолютно осмысленны, поскольку сегодня идет величайшее сражение за саму человечность. И нацистская Украина в этом сражении – передовой отряд абсолютного зла.

Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать легитимное преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Понятие преступлений против человечности должны приобрести новое содержание.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671694680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Казахстан продолжает реализацию сбалансированной многовекторной внешней политики
- Законопроекты по вопросам здравоохранения, ЖКХ и банкротства одобрили в Мажилисе
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Соглашения на $2,5 млрд подписаны на узбекско-казахстанском бизнес-форуме в Ташкенте
- "Ак жол" требует ликвидировать ненужных посредников между энергетическими компаниями и потребителями
- Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам национальных проектов
- Стартовали региональные конференции филиалов партии "AMANAT"
- Продолжается визит Министра иностранных дел РК в Лондон
- В Казахстане планируется продление предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  