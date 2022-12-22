Идет величайшее сражение за саму человечность, - Дмитрий Винник

10:38 22.12.2022 Идет величайшее сражение за саму человечность

Дмитрий Винник

профессор Финансового университета, публицист

22 декабря 2022,

Мы знаем, что человеческая природа не сводится к его животной составляющей – человек существо разумное, а потому надприродное. Стремление к благу и сама мораль в человеке тоже не сказать что от животного. Это нечто принципиально возвышенное.



Но при этом история человечества полна всяческих злодеяний и жестокостей. Антропологи спорят, когда гоминиды начали на регулярной основе убивать друг друга, издеваться и обижать. В любом случае это началось очень давно – задолго до появления человека разумного. Археологические раскопки способны пролить свет на подобные вещи, нелицеприятные для гордого и возвышенного образа человека. "Человеки умелые" – хомо хабилисы – отметились поеданием себе подобных еще пару миллионов лет назад. Примерно 430 тысяч лет назад прямые предки неандертальцев – гейдельберские человеки – в пещере Сима де Лос Уэсос, что в современной Испании, ударами по голове умертвили 36 себе подобных и скинули их тела в пещерный колодец. Философы-пессимисты считают, что подобная лютая жестокость и есть один из признаков человеческой природы в том смысле, что среди наших ближайших родственников – приматов подобного рода масштабы насилия почти немыслимы. Хотя, как демонстрируют наблюдения за поведением шимпанзе, убийства у них случаются гораздо чаще, чем считали ранее. Например, в 2013 году сенегальские шимпанзе забили камнями и палками своего бывшего вожака Фудуко, а потом еще и обглодали его. Пишут, что это был девятый документированный случай убийства среди этой породы обезьян. Между стаями шимпанзе случаются даже настоящие войны, которые длятся годами.



В свое время австрийский зоопсихолог Конрад Лоренц выдвинул гипотезу, что природа аномальной человеческой агрессивности объясняется тем, что в нас на эволюционном уровне не встроены тормозящие механизмы. Человека, осознавшего силу каменного орудия в своих руках, можно сравнить с голубем, который в силу мутации получил вороний клюв. Как он им воспользуется? Да наверняка просто перебьет всех конкурентов и устроит форменный террор в своей популяции! А вот ворон ворону глаз не выклюет…



Историческая эпоха хранит многочисленные свидетельства актов геноцида – захваченные города и села порой вырезались подчистую. Обращение пленников в рабство стало обыденным явлением для первых земледельческих государств. Как ни странно, но по мере развития цивилизации росла изощренность пыток, казней и прочих насильственных способов поддержания власти. Как мы знаем, апофеозом этого эволюционного кошмара, если следовать теории К. Лоренца, стали концлагеря Третьего рейха. В обиход уголовного права после войны прочно вошло понятие преступлений против человечности. Но даже рассматривая феномен нацистской индустрии смерти, можно утверждать, что речь идет не о новом принципиальном качестве зла, а всего лишь об умопомрачительном его количестве. Впрочем, работы печально знаменитого доктора Йозефа Менгеле заложили основы для перехода зла на новый уровень существования.



Значительный вклад в совершенствование зла внесли американские бихевиористы – специалисты по человеческому поведению. Чего стоят работы психиатра Сидни Готлиба, сотрудника секретного межведомственного проекта контроля над разумом "MK-Ultra". Это именно Готлиб подсыпал ЛСД в коктейль высокопоставленному офицеру Фрэнку Олсону из Лаборатории биологической войны армии США, в результате чего последний спустя девять дней вышел из окна и погиб. Зачем Готлиб сделал это? Да ровно затем же, зачем подобным периодически занимался сам Олсон – из спортивного интереса "дружески травить" коллег психотропом. Готлиб был буквально помешан на изучении возможностей ЛСД по созданию так называемого маньчжурского кандидата – человека с полностью управляемой искусственной личностью. Как в своей книге пишет бывший сотрудник комитета по безопасности Конгресса США Джон Маркс, в Атланте заключенным давали ЛСД каждый день в течение 15 месяцев под предлогом поиска лекарства от шизофрении. Заключенные считали, что они сошли с ума. Одного чернокожего пациента Готлиб кормил лизергиновой кислотой 80 дней каждое утро, вечером расплачиваясь с ним за это героином. Последний, кстати, он давал студентам-добровольцам с оплатой один доллар в час.



Фото: freepik.com

Помимо психохимии, большие надежды в стирании прежней личности возлагались на электрошок. В 1950-е годы глава программы BLUEBIRD Морзе Ален утверждал, что "при длительном применении электрошоковых процедур можно довести человека до "уровня растения". Доктор Дональд Камерон, в 1953 году избранный президентом Американской психиатрической ассоциации, бил электрошоком некоторых пациентов каждый день в течение 65 дней. Обычно испытания проводили на женщинах, больных шизофренией. Вот как описывались результаты подобной "терапии": "То, о чем говорит пациент, это только его сиюмоментные ощущения, он говорит о них почти исключительно в совершенно конкретных терминах. На его замечания не влияют предшествующие воспоминания, ни в коей мере не воздействуют на них и ожидания, относящиеся к будущему. Он живет в настоящем. Исчезли все шизофренические симптомы. Амнезия распространяется на все события его жизни. Лорен Г. и еще 52 пациента в Алланском мемориале достигли этого уровня изменения в 1958–1959 гг.".



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Это была эпоха настоящих романтиков психоинженерии, мечтавших о научном управлении обществом. Испанский нейрофизиолог Хосе Дельгадо, знаменитый тем, что создал радиоуправляемого быка и устроил с ним корриду, мечтал о светлом будущем, в котором средствами электрического раздражения мозга через заранее вмонтированные прямо в мозг импланты будут управлять настроениями граждан. Чем не способ облегчить страдания от декабрьской депрессии?! Любопытно, что две главы его книги "Мозг и сознание", в которых автор раскрывает воодушевляющие перспективы технологии электрического раздражения мозга, были исключены из советского издания. Одиозный американский бихевиорист Беррес Скиннер был несколько иного мнения – мечтал, что обществом будут управлять специалисты по поведению, а не физиологи: "В некоторых местах меня считают своего рода монстром, желающим, дергая за ниточки, манипулировать людьми. Это весьма далеко от истины. Людьми манипулируют; я желаю только, чтобы ими манипулировали более эффективно".



Следует сказать, что при всей своей аморальности, подавляющее большинство исследователей на службе ЦРУ и Пентагона отличались приверженностью консервативным ценностям и были примерными семьянинами. Как мы знаем, эпоха этих людей давно канула в Лету вместе с закрытием провалившегося проекта "MK-Ultra" и скандальными слушаниями в Конгрессе во времена президентства Никсона.



Сегодня эксперименты по вторжению в человечность проводятся другими людьми, для других заказчиков и с другими целями. И гораздо более масштабно – на социальном уровне. Буквально на наших глазах зло приобрело принципиально новые, ранее неслыханные в человеческой истории формы. Теперь очевидно, что со стороны западного сверхобщества ставка сделана на вмешательство в человеческую сексуальность. Не будем подробно описывать процесс формирования "новой нормальности", но зафиксируем их ужасающие результаты:



Никогда в истории человечества намеренно не стиралась разница между полами.



Никогда в истории человечества не навязывалась смена пола, включая маленьких детей.



Никогда в истории человечества не проводилась массовая наркотизация детей средствами психофармакологии с целью контроля поведения.



В конечном счете никогда еще в истории человечества зло фактически не объявлялось добром. Что это, если не сама манифестация абсолютного зла?!



Оставим пока в стороне вопрос, зачем западное сверхобщество открыто перешло на сторону абсолютного зла. Однако обратим внимание на сопутствующие тенденции и идеи, поддерживающие эти наикошмарнейшие вторжения в человеческую природу. Во-первых, это цифровизация и виртуализация частной жизни, обедняющая реальные физические контакты, что снижает навык общения с противоположным полом. Во-вторых, это повышение доступности наркотиков через легализацию, что значительно увеличивает статистику преступания граней половой морали. В-третьих, это вмешательство в частный семейный уклад через институты ювенальной юстиции. Именно это, кстати, и является главным признаком тоталитаризма – вмешательство государства в частную жизнь, а вовсе не какой-то политический деспотизм или банальная тирания. В-четвертых, это идеология трансгуманизма. Изначально в идеях трансгуманизма, восходящих к русским космистам, не было ничего плохого – они мечтали о модификации человеческих организмов для выживания в чужеродных средах иных миров. Однако в наше время идеи трансгуманизма сначала приобрели привкус киберпанка как идеи внедрения сращивания чипов и нервной ткани человека, а вскоре и вовсе отвратительную фактуру легкомысленности изменения пола.



Президент Владимир Путин, встав на защиту традиционных ценностей не только на словах, но и на деле, фактически объявил абсолютному злу войну. Рамзан Кадыров не стесняясь говорит о джихаде. Подобные слова абсолютно осмысленны, поскольку сегодня идет величайшее сражение за саму человечность. И нацистская Украина в этом сражении – передовой отряд абсолютного зла.



Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать легитимное преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Понятие преступлений против человечности должны приобрести новое содержание. Источник - vz.ru

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