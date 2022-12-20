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    Туркменистан   | 
Претендующий на Книгу рекордов Гиннеса туркменский город назвали Аркадагом
11:09 22.12.2022

Строящемуся в Туркменистане новому административному центру Ахалского велаята (области) присвоили название Аркадаг - в честь бывшего президента республики, ныне главы Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Turkmenportal.

Соответствующее постановление принял Меджлис (нижняя палата) Милли Генгеша, "учитывая пожелания жителей Ахалского велаята и других регионов страны, а также предложения общественных организаций".

Имя Гурбангулы Бердымухамедова присвоили детскому оздоровительному центру и Монументу искусства в центральном парке Аркадага.
Международной академии коневодства присвоено имя Аба Аннаева (двоюродный дед экс-главы государства), а профессиональному педагогическому учебному заведению - имя Бердымухамеда Аннаева (дед экс-президента).

Старт строительству Аркадага был дан в апреле 2019 года. Город возводится в два этапа, сдача первой очереди запланирована на декабрь. По планам это должен быть смарт-сити – "умный город". Здесь организуют движение электробусов и электромобилей, появятся солнечные батареи, ветрогенераторы.

В начале декабря текущего года Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе МИДа республики Рашиду Мередову заняться вопросом внесения нового города в Книгу рекордов Гиннесса как "самого крупного, своеобразного и красивого города в регионе".

Ранее административным центром Ахалского велаята был Ашхабад, но затем его вывели в отдельную административную единицу. Сейчас столицей региона является городок Аннау, расположенный в восьми километрах от Ашхабада.

Отметим, что в 1993 году город Красноводск переименовали в Туркменбаши в честь на тот момент действующего президента страны Сапармурата Ниязова.

Источник - fergana.plus
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