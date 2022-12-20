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"Назарбаев Фонд" отозвал иск к журналистам-расследователям из OCCRP
12:09 22.12.2022

Учрежденный бывшим президентом Казахстана "Назарбаев фонд" отозвал свой иск в американский суд к Центру исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает "Власть.кз".

Иск был подан в конце сентября в суд штата Мэриленд. До рассмотрения дела по существу не дошло, стороны лишь успели обменяться письменными замечаниями, сообщили изданию в OCCRP. Впрочем, отзыв иска не означает, что он не может быть подан снова в будущем.

Поводом для разбирательств стало масштабное расследование, которое OCCRP провел вместе с "Властью" и кыргызским изданием Kloop о деятельности фондов, учрежденных бывшим президентом Казахстана. В статье от 19 января 2022 года говорилось, что с их помощью Назарбаев полностью контролирует миллиарды долларов, предназначенные для финансирования местных образовательных проектов.

Истец настаивал, что публикация содержит клевету, требовал ее откорректировать, а также выплатить компенсацию в $100 тыс. В свою очередь, исполнительный директор Journalism Development Network (управляет OCCRP) Дрю Салливан утверждал, что иск казахстанского фонда не имеет оснований, и что журналисты-расследователи придерживаются своей версии.

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Аналогичные иски о клевете "Назарбаев фонд" также подал против базирующегося в Лондоне Бюро журналистских расследований, британских изданий OpenDemocracy и The Telegraph. В обжалуемых статьях сообщалось о финансовых связях между компанией Jusan, "Назарбаев фондом", самим Назарбаевым и членами его семьи. Адвокаты истца утверждали, что в них также содержалась неверная и клеветническая информация.

Источник - fergana.plus
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