На бизнес-форуме Узбекистана и Казахстана подписаны соглашения на $3 млрд

12:11 22.12.2022

По итогам бизнес-форума Узбекистана и Казахстана подписаны соглашения по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между Самаркандом и Туркестаном, "дорожная карта" с инвестпроектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.



По итогам бизнес-форума между Узбекистаном и Казахстаном был подписан ряд документов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.



Среди них - соглашения по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между Самаркандом и Туркестаном, "дорожная карта" с инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.



Кром того, подписан пакет соглашений по планам развития взаимодействия деловых кругов Узбекистана и Казахстана на общую сумму более 3 млрд долларов.



"Узбекистан для нас - ключевой и долгосрочный партнер в Центральной Азии. Локомотивом наших дружественных отношений стала развивающаяся торговля между странами. Казахстан придает огромное значение развитию взаимодействия на центральноазиатском треке. Проведение форума - еще одно доказательство важности развития региональной кооперации и формирования центральноазиатских брендов на мировом рынке", - отметил в своем выступлении заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.



Как мы сообщали ранее, вице-премьер - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил, что Узбекистан и Казахстан планируют создать совместную внешнеторговую компанию и международный центр промкооперации. Он также предложил совместные проекты по выращиванию крупного рогатого скота, зерна и масличных культур на территории Казахстана.