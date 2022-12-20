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Американец Тимур Бекмамбетов продал российскую киностудию Bazelevs сотрудникам
12:14 22.12.2022

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору киностудии Тимуру Асадову. Об этом сообщает РБК.

Сделка прошла на коммерческих условиях, сумма не разглашается. В начале 2023 года киностудию ждет ребрендинг.

"Деньги, которые обеспечили эту сделку, - это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего, сборы от кинопроката ''Елок 9'' и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав", - отметила Рустамова.

Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко "Ночной дозор". Фильм стал самой кассовой картиной года и собрал в прокате $26 млн. Компания также создала киносерии "Елки" и "Горько!".

С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией и осталось за Бекмамбетовым.
При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как "Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и "Хардкор".

Отметим, что Bazelevs в последние годы активно сотрудничает с кинокомпаниями Казахстана и Узбекистана. В процессе реализации находится ряд проектов, в том числе картина "Кырк-Кыз" и мультфильм "Ходжа Насреддин". Bazelevs открывает в Узбекистане и Казахстане анимационные школы, которые впоследствии должны превратиться в полноценные студии.

По словам Рустамовой, Бекмамбетов из российского бизнеса вышел полностью, сейчас студия работает с ним "как с нанятым режиссером и автором сценария анимационного фильма ''Ходжа Насреддин''".

Тимур Бекмамбетов - российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, клипмейкер. Родился в 1961 году в Гурьеве (ныне Атырау, Казахстан). В 1987 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского по специальности "художник театра и кино". Затем переехал в Москву, где сначала снимал рекламные ролики, а спустя некоторое время занялся созданием полнометражных картин. Популярность ему принесли ленты "Ночной Дозор" и "Дневной Дозор". В 2005 году его пригласили в Голливуд, занят в ряде проектов группы кинокомпаний Fox.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.plus
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