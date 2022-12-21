Подведены итоги неожиданного визита Зеленского в США: не все гладко

13:48 22.12.2022

За красивыми жестами можно разглядеть противоречия между Вашингтоном и Киевом



Американские СМИ подводят итоги поездки украинского президента Зеленского, отправившегося в Вашингтон просить новые транши помощи. Несмотря на внешне радушный прием и эффектные жесты, наблюдатели признают, что в отношениях между Белым домом и его киевским клиентом не все гладко.



Канал CNN пафосно именует поездку Зеленского в США "историческим визитом, окутанным тайной до последней минуты". При этом отмечается, что поездка украинского президента в Вашингтон была полна символики: от тускло-зеленой толстовки Зеленского до сине-желтого полосатого галстука президента Джо Байдена и украинского боевого флага, развернутого в Палате представителей.



Но отмечает CNN, Джо Байден не стал бы приглашать Зеленского в Вашингтон, если бы не считал, что можно добиться чего-то реального, встретившись лицом к лицу, а не по телефону. Получение ясности относительно позиции Зеленского, когда речь заходит о прекращении конфликта, было одной из прерогатив при его приезде в Белый дом. Украинский лидер ранее выражал стремление к "справедливому миру", который положит конец конфликту - пункт, который, по словам официальных лиц США, предположительно мог оказаться в центре их переговоров в среду.



Но в среду Зеленский использовал воинственную риторику, предполагая, что такой мир не близок, заявив, что путь к прекращению конфликта не предполагает уступок России. "Для меня как президента "справедливый мир" - это не компромиссы", - восклицал президент-шоумен, подчеркнув, что не видит пути к миру, связанного с отказом Украины от территории или суверенитета.



Позже, в своем обращении к американскому Конгрессу, Зеленский сказал, что представил Байдену формулу мира из 10 пунктов, хотя официальные лица США позже заявили, что это на самом деле оказался тот же план, который он уже излагал мировым лидерам на саммите Большой двадцатки в прошлом месяце.



Среди западных стран, сплотившихся в поддержку Украины, сохранялись опасения по поводу того, каким может быть долгосрочный план Зеленского, отмечает CNN.



Со своей стороны, Байден сказал, что Зеленский должен "решить, как он хочет" завершить конфликт, - давняя точка зрения, которая оставляет множество вопросов без ответа.



Используя накопленные за годы работы в шоу-бизнесе навыки, Зеленский попытался произвести впечатление на членов Конгресса, обильно приправив свое обращение к законодателям ссылками на американскую историю, от решающей битвы при Саратоге во время Войны за независимость США до битвы при Арденнах во время Второй мировой войны.



Он произнес свою речь на английском языке, при этом, отмечает CNN, "даже его одежда - знакомая теперь армейская зеленая рубашка, штаны-карго и ботинки - казалось, призвана напомнить аудитории, что они находятся в присутствии военного лидера".



Зеленский попытался использовать эмоциональную реакцию американцев: "Через два дня мы будем праздновать Рождество. Может быть, при свечах. Не потому, что так романтичнее, нет, а потому, что не будет - не будет электричества".



Но Зеленский попытался воздействовать на аудиторию и по самому главному поводу, из-за которого он приехал: объяснить, почему Америка должна раскошеливаться и дальше в пользу Киева. Как отмечает CNN, он также, похоже, знал, что многие американцы, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе, вслух задавались вопросом, зачем нужно тратить миллиарды долларов для конфликта за тысячи миль от США.



"Битва ведется не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия пытается завоевать, - витийствовал перед законодателями украинский президент. - Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки".



Зеленский добавил: "Ваши деньги - это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом".



Как утверждает CNN, в начале конфликта Зеленский отклонил американское предложение эвакуировать его из Киева. "Мне нужны боеприпасы, а не поездка", - заявил он американцам. Десять месяцев спустя он получил и то, и другое. Когда в среду Зеленский приземлился за пределами Вашингтона на американском военном самолете, его прибытие ознаменовало собой 10-дневную попытку американских и украинских официальных лиц организовать рискованный визит.



Незадолго до прибытия Зеленского администрация Байдена объявила, что направит Украине дополнительную помощь в области безопасности почти на 2 миллиарда долларов, включая новую сложную систему ПВО Patriot, которую Зеленский просил в течение нескольких месяцев.



Обдумывая визит, Зеленский сказал советникам, что не хочет ехать в Вашингтон, если не будет значительного развития двусторонних отношений с Соединенными Штатами, сообщает осведомленный источник. Зеленский расценил решение США отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot как серьезное изменение в отношениях между двумя союзниками. Тем не менее, стоя рядом с Байденом, он был откровенен в том, что не считает достаточной одной системы Patriot.



Откровенный запрос Зеленского о большем количестве "Пэтриотов" - и беззаботный ответ Байдена - стал окном в одни из самых сложных отношений в мире, обращает внимание CNN: "На первый взгляд, Байден и Зеленский поддерживают прочные партнерские отношения... Тем не менее не нужно много времени, чтобы увидеть напряженность прямо под поверхностью. Зеленский последовательно агитировал за дополнительную поддержку США, несмотря на десятки миллиардов долларов в виде военной помощи, которую Байден направил его стране. Это не всегда устраивало Байдена или его команду. Но, как и в случае с множеством других иностранных лидеров, в среду Байден, похоже, намеревался превратить физическую близость в лучшее понимание своего коллеги".



Байден пригласил Зеленского в Вашингтон на этой неделе, потому что он считает, что конфликт на Украине вступает в "новую фазу", заявили официальные лица накануне визита. Но новая фаза, говорится в материале CNN, наблюдается не только на поле боя. Более высокие цены на энергоносители и продукты питания, отчасти вызванные жесткими санкциями против Москвы, доставили неприятности политикам в Европе и США. В Вашингтоне республиканцы, готовые взять под свой контроль Конгресс, ясно дали понять, что не будут одобрять каждую просьбу Байдена о помощи Украине, хотя опасения, что финансирование полностью иссякнет, кажутся необоснованными. Конгресс находится на пороге одобрения почти 50 миллиардов долларов дополнительной помощи в области безопасности и экономики.



Хотя, выступая перед американскими законодателями, Зеленский неоднократно ссылался на членов "обеих партий", некоторые республиканцы отказались присутствовать на обращении Зеленского к Конгрессу в знак протеста против того, что, по их утверждениям, доллары безудержно утекают из США. Именно на этом фоне Байден настаивал на том, что поддержка Вашингтоном Киева будет продолжаться еще несколько месяцев.



Андрей Яшлавский