Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

13:50 22.12.2022

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири



Текст: Ольга Самофалова



На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места.



Президент Путин по видеосвязи запустил в среду работу Ковыктинского месторождения, газ с которого будет поступать в газопровод "Сила Сибири". Месторождение станет крупнейшим в Cибири. На карте страны появится новый центр газодобычи – Иркутский. Этот важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью.



До сих пор сырьевой базой для газопровода в Китай "Сила Сибири – 1" являлось Чаяндинское месторождение. Однако одного этого месторождения недостаточно для наращивания трубопроводного экспорта в КНР.



"Изначально речь шла о двух ресурсных базах. Ковыкта – это вторая часть ресурсной базы, которая должна запитывать "Силу Сибири – 1". Ковыкта сейчас важна не только потому, что это крупнейшее месторождение в Сибири, а и потому, что без него выйти на проектную мощность в 38 млрд кубометров будет сложно", – говорит газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Он объясняет, что новое месторождение активно наращивает добычу только в первые годы, а с каждым годом прибавка снижается. "Чаянда в ближайшие годы выйдет на полку в 25 млрд кубов в год. Чтобы быстрей выйти на поставки 38 млрд кубов, необходим новый рывок – подключить новое месторождение Ковыкта, которое сразу даст прибавку по добыче в 2023-м и 2024 годах", – поясняет эксперт.



"Доводить добычу на Чаядине до максимума нецелесообразно, потому что долго удерживать добычу на таком высоком уровне не получится. Гораздо эффективнее, если эти месторождения будут работать в оптимальном режиме вместе. Тогда эти месторождения смогут более длительное время добывать газ", – добавляет эксперт.



К тому же первоначальные планы по поставкам газа по "Силе Сибири – 1" в Китай могут быть серьезно увеличены. Ранее Газпром обсуждал с китайской компанией CNPC возможность нарастить пиковые поставки до 44 млрд кубометров в год. Более того, звучали даже планы увеличить экспорт по трубе до 60 млрд кубометров. Это почти вдвое больше первоначального плана в 38 млрд кубов.



Поставки российского газа по этому маршруту в целом идут с опережением графика. В 2021 году было поставлено 10,39 млрд кубов, это на 390 млн кубов больше контрактных обязательств.



В 2022 году российский трубопроводный экспорт в Китай по плану должен вырасти до 15 млрд кубометров, однако, скорее всего, в реальности будет достигнут более высокий показатель. Газпром в этом году постоянно превышает контрактные обязательства по просьбе своего партнера, китайской компании CNPC.



Газпром то и дело обновляет исторические рекорды суточных поставок российского газа в Китай по "Силе Сибири – 1". Последний раз это произошло совсем недавно, 17 декабря. Превышение суточных контрактных обязательств Газпрома составило 16,6%. Предыдущий исторический максимум был установлен 14 декабря. Собственно, с начала декабря Газпром обновляет рекорд уже третий раз, а за весь 2022 год – уже шестой раз.



Подключение Ковыктинского месторождения к Чаяндинскому позволит нарастить экспорт в Китай по трубе в 2023 году до 22 млрд кубов, а в 2024-м выйти на проектные 38 млрд кубов. Однако за эти два года планы могут измениться, если будут подписаны с китайцами дополнительные коммерческие контракты.



Хотя, как замечает Юшков, это, на самом деле, не в интересах Газпрома. Потому что для российской компании важно стимулировать Китай подписать твердый контракт на экспорт газа из России по новому маршруту – по "Силе Сибири – 2" через Монголию объемом в 50 млрд кубометров в год, объясняет эксперт. И только после этого логично было бы вести коммерческие переговоры о наращивании поставок по "Силе Сибири – 1" с 38 до 44, а то и до 60 млрд кубов.



Сырьевая база для этого имеется. По крайней мере, проектная мощность Ковыктинского и Чаяндинского месторождений – более 50 млрд кубометров газа. По мнению Юшкова, кроме того, в качестве сырьевой базы будут подключаться еще и месторождения-спутники, и, вероятно, появится третий центр газодобычи – Красноярский.



Почему же сейчас экспорт газа по "Силе Сибири – 1" идет с опережением графиков? Потому что, с одной стороны, экспорт российского газа в западном направлении, в Европу, резко просел, а о новом экспортном газопроводе в Китай пока идут лишь долгие разговоры.



Во-вторых, прагматичный Китай старается покупать больше газа там, где дешевле. А сейчас самый дешевый газ тот, цена которого рассчитывается от стоимости нефти, как в контрактах с Газпромом. Потому что цены на споте, по которым рассчитывается стоимость СПГ, в данный момент крайне высоки.



Юшков напоминает, что в первом полугодии 2020 года, когда резко упали цены и на нефть, и на газ на споте, Китай как раз мало качал по трубе, потому что мог приобрести СПГ по более привлекательным ценам. В тот период стоимость российского газа с нефтяной привязкой повысилась, потому что контрактная цена рассчитывалась исходя из стоимости нефти за прошедшие девять месяцев, когда черное золото, соответственно, стоило существенно дороже.



Однако в 2021-м и в 2022 году случилась ровно обратная ситуация: стоимость СПГ резко выросла. Соответственно, поставки относительно дешевого российского газа в Китай также выросли. Такой же стратегии придерживается, кстати, и Турция, которая в 2020 году старалась больше покупать СПГ, но в последние два года отдает предпочтение российскому трубопроводному газу.



Как заявил недавно Владимир Путин, к 2025 году "Сила Сибири" и Дальневосточный проект позволят выйти на прокачку 48 млрд кубов газа в год, а к 2030 году – до 88 млрд кубов. Это фактически уже более 60% поставок газа на запад в 2021 году. В дальнейшем речь идет также о запуске Дальневосточного маршрута (это "Сила Сибири – 3") на 10 млрд кубов, и также "Силы Сибири – 2" через Монголию (хотя пока на 40 млрд, а не на полную мощность в 50 млрд кубов в год).



Запуск Ковыкты вместе с Чаяндой также закладывает серьезную ресурсную база для Амурского газоперерабатывающего завода и газификации регионов Восточной Сибири.



По словам Юшкова, Газпром продает Китаю весь газ по цене метана, хотя оба месторождения богаты также этаном, пропаном, бутаном и гелием. Эти продукты ценны для газохимической промышленности. Для извлечения этих ценных ресурсов с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений строится Амурский газоперерабатывающий завод. Далее эти новые продукты предполагается поставлять "Сибуру" на Амурский газохимический комплекс, где будут выпускать полимеры и полипропилен для экспорта.



Новое месторождение и новые заводы выгодны государству, так как расширяют экспорт российской продукции, причем не только сырья – газа, но и продуктов его переработки. Ранее подсчитывали, что благодаря такой кооперации Россия сможет нарастить несырьевой экспорт на 4,6 трлн рублей.



Кроме того, эти месторождения и промышленный кластер создают дополнительные рабочие места в регионе, причем высокооплачиваемые. Это означает также дополнительные налоговые поступления в местные бюджеты.



Работающие на "Силе Сибири", а также на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях сотрудники Газпрома получают в среднем от 90 тыс. рублей до 110–150 тыс. рублей в месяц. "Если вахтовик находится полную вахту, 30 рабочих дней, имея полный загруженный день, – это 10,5 часов работы в день, то его заработная плата может составлять в среднем от 110 до 150 тысяч рублей в месяц", – ответил на вопрос российского лидера о зарплатах первый заместитель строительного комплекса "Газстройпрома" Михаил Еремин. В коллективе трудятся строители, сварщики-технологи и сварщики-монтажники, бетонщики, слесари, водители.