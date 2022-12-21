В Узбекистане вводится новая монета номиналом 1000 сумов

13:53 22.12.2022

С 26 декабря в Узбекистане вводится новая монета номиналом 1000 сумов. Она впервые изготовлена в двухцветной комбинации. Монета будет действовать параллельно с банкнотой 1000 сумов образца 2001 года.



С 26 декабря в Узбекистане в обращение выпускается новая монета номиналом 1000 сумов, сообщил Центральный банк.



Монета впервые изготовлена в двухцветной комбинации: внутреннее кольцо желтого цвета из меди и латуни, внешнее кольцо серебряного цвета с никелевым покрытием.



Диаметр монеты - 26,27 мм, диаметр внутреннего диска - 17,6 мм, толщина - 1,6 мм, масса - 7,3 г.



На лицевой стороне монеты (аверс) изображено здание Центра исламской цивилизации, строящегося в Ташкенте.



В нижней части изображения вогнутыми цифрами написано обозначение номинала монеты "1000" и под числом печатными латинскими буквами слово "so‘m".



На оборотной стороне монеты (реверс) в центре изображен герб Узбекистана. На окружности герба нанесена надпись латинскими буквами "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI".



Под гербом изображена цифра "2022", обозначающая год утверждения образца монеты.



Боковая сторона монеты гладкая.



Новые монеты будут действовать параллельно с находящимися в обращении банкнотами 1000 сумов образца 2001 года.



В начале года глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов заявлял, что регулятор больше не будет выпускать новые банкноты в 1000 сумов и заменит ее монетой. 1000-сумовые банкноты занимают очень маленькую долю в обращении наличных - в 2021 году она снизилась до 1,4%.



Замена купюры на монету "позволит сократить расходы на организацию обращения этой банкноты" и "сделает использование [денег] более удобным", говорил он.