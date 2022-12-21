Война миров. Байден перепутал Украину с Ираном, а Зеленского с Виленским

14:09 22.12.2022

Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сделал нелепую оговорку, упомянув Иран.



Как сообщает RT на русском, в своем выступлении Байден затронул тему социальной сферы на Украине. "Нужно убедиться, что украинское правительство сможет предоставить фундаментальные услуги иранскому народу в сфере здравоохранения, образования и защиты от чрезвычайных происшествий", - заявил Байден.



Это не первая оговорка 80-летнего Байдена. Он неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию президента РФ Путина, вместо "вакцинация" произносил "эскалация", а также путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.